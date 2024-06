Lahko kupci sploh še verjamemo proizvajalcem?

Iz Japonske prihaja novica, ki definitivno ne bo všeč prodajalcem avtomobilov nekaterih japonskih znamk, ker so japonski uradniki pred kratkim ugotovili, da so bila izvedena poskusna trčenja opravljena z manipuliranimi vozili …

Marketinške obljube o neverjetni varnosti, ki jo bodo med vožnjo deležni potniki v modelih vozil določenih avtomobilskih znamk, imajo že zelo dolgo brado, ker ljudje pač radi verjamejo pravljicam o 'neranljivosti' in posledični 'nesmrtnosti' potnikov v takšnih vozilih, sploh če so podkrepljene s petimi Euro NCAP zvezdicami, ki pa v današnjih časih očitno niso več resnično kredibilne. Ob tem se velja spomniti primera FIAT-ovega modela grande punto, ki so ga pri organizaciji Euro NCAP ob prvem trčenju okronali z večjim številom njihovih zvezdic. Ko so pri tej organizaciji čez nekaj let ponovili poskusno trčenje je konstruktorsko popolnoma identičen grande punto prejel nič zvezdic, kar so številni neresni mediji seveda hitro napihnili in ob tem kar tekmovali glede tega, kdo bo bolj prepričal potencialne kupce in lastnike glede tega kako smrtno nevaren avtomobil vozijo, odnosno kako smrtno nevaren avto bodo kupili …

Grande punto je takrat pogrnil samo zaradi pomanjkanje vgrajene modne 'pi, pi, pi' krame in ostale 'invalidske opreme' (kamere, senzorji in radarji …), ki je seveda v prvi vrsti namenjena ljudem, ki med vožnjo avtomobila sploh niso več osredotočeni na vožnjo avtomobila, drugače bi najbrž že sami zelo hitro ugotovili, kdaj se bodo zaleteli … Očitno je po mnenju nekoč resne organizacije Euro NCAP za potnike v vozilu v primeru trka boljše in bolj varno, če med vožnjo sedijo v 'kartonski škatli', ki bo seveda odlično otovorjena z razno elektronsko kramo, namesto da bi sedeli v solidno konstruirani karoseriji iz jekla, vendar brez vgrajene 'invalidske opreme'. Kot drugi razlog, ki definitivno zmanjšuje kredibilnost testov organizacije Euro NCAP pa velja omeniti podobnost med maturo in izvedenimi poskusnimi testi.

Predstavljajte si, da morate opraviti maturo. Sam se še dobro spominjam nelagodja in strahu, ki sem ga zaradi premajhne pripravljenosti doživljal ob tem zrelostnem izpitu, ki sem ga na koncu kljub temu opravil z oceno prav dobro (4). Preplašen in nesiguren sem bil predvsem zaradi tega, ker nisem vedel na katera vprašanja bom moral odgovarjati … Tudi testi organizacije Euro NCAP spominjajo na maturo, vendar z razliko, ker v tem primeru '4-kolesni maturantje' vedo, kakšna vprašanja jim bodo zastavili, posledično se ob tem lahko dobro pripravijo na odgovore za ta, vsem znana vprašanja … Te možnosti za uspešno opravljeno maturo se seveda zelo dobro zavedajo tudi proizvajalci avtomobilov, posledično se lahko zgodi, da se na 'maturi', ki se odvija s hitrostjo 64 km/h, pojavijo tudi 'malenkostno' prirejena serijska vozila.

Zgodovina prirejanj rezultatov poskusnih testov pozna več primerov, ko so proizvajalci pred samim poskusnim trčenjem načrtno ojačali potniško kabino v predelu voznika, ker so pač vedeli, da vozilo na testu ne bo trčilo v oviro na sopotnikovi strani, zadnji takšen primer prirejanja vozil smo dobili v aprilu lanskega leta, ko je japonsko transportno ministrstvo objavilo poročilo glede znamke Daihatsu, kjer je imela zgodovina zavajanja kupcev glede varnosti njihovih 4-kolesnikov očitno že zelo dolgo brado. Takrat so japonski uradniki ugotovili, da so inženirji znamke Daihatsu pred izvedenimi poskusnimi trčenji pri avtomobilih, ki so bili določeni za zaletavanje, priredili karoserijsko strukturo pri spodnjih delih bočnih karoserijskih vrat, zato, da so se notranje obloge vrat ob sprožitvi zračnih blazin lahko ustrezno deformirale. Serijsko izdelana vozila te znamke (4 modeli) pa seveda niso bila deležna takšnih izboljšav.

Sedaj so na udaru tudi nekatere ostale japonske znamke (Honda, Mazda, Suzuki, Toyota in Yamaha). Pri znamki Toyota so se že posuli s pepelom in priznali, da so zmanipulirali testne rezultate poskusnih trčenj (prilagodili, odnosno izboljšali so ocene glede zaščite pešcev in zaščite potnikov v vozilu, kupcem so žal 'pozabili' omeniti še nekaj napak, ki so se razkrile pri poskusnih trčenjih) pri sedmih serijskih modelih za domače tržišče, posledično so že ustavili proizvodnjo štirih aktualnih Toyotinih serijskih modelov (crown, isis, sienta in RX), medtem ko proizvodnja treh, pred poskusnimi testi zmanipuliranih serijskih modelov (corolla fielder, corolla axio in yaris cross) zaenkrat poteka nemoteno. Podobno naj bi se obnašali tudi pri Mazdi, kjer naj bi z modifikacijami dosegli boljše rezultate poskusnih trčenj pri najmanj dveh aktualnih serijskih modelih ter pri znamki Yamaha, kjer so izvedli 'varnostni tuning' njihovega serijskega dvokolesnika. Še najbolje pa so jo tokrat odnesli pri znamkah Honda in Suzuki, kjer naj bi varnostne ocene 'sfrizirali' v preteklosti, samo pri nekaterih serijskih modelih, ki niso več v serijski proizvodnji.

Po navedbah japonskega transportnega ministrstva ob tem govorijo o 32. serijskih modelih različnih domačih proizvajalcev avtomobilov. Ta škandal je že povzročil 2,3-odstotno izgubo vrednosti Toyotinih delnic, sigurno pa ne gre za osamljen primer, ker se te taktike (prirejanje ocen poskusnih testov) sigurno poslužujejo tudi pri ostalih proizvajalcih avtomobilov, ker ocene za varnost dobro prodajo avtomobile in pač živimo v svetu, kjer je denar sveta vladar, čeprav bodo ob tem trpeli uporabniki avtomobilov. Lep primer takšnega razmišljanja je znamka Ford, kjer so nekoč izdelovali legendarni 'avto-žar' z imenom pinto, ki se je ob naletu drugega vozila od zadaj zelo rad spremenil v 'kamin na kolesih'. Pri Fordu so poznali težavo, vendar se nikoli niso odločili za spremembo konstrukcije vozila, ker bi bilo to za njih pač predrago. Namesto tega so raje izplačali odškodnine ljudem, ki so v takšnih nesrečah izgubili svojce.