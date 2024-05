Ljudski električar

Iz Vietnama prihaja novica o novem serijskem mini SUV modelu domače avtomobilske znamke Vinfast, ki bo domačim kupcem na voljo po zelo ugodnih prodajnih cenah.

S tem novim majhnim modelom električnega avtomobila, ki je po navedbi proizvajalca razvit v skladu s potrebami in okusi domačih kupcev, se vietnamska znamka Vinfast prvič podaja na tržišče majhnih in posledično cenovno dostopnih električnih avtomobilov, ker bodo kupci v Vietnamu za ta minimalistično in posledično dejansko urbano naravnani SUV odšteli samo 9.248 ameriških dolarjev, odnosno 12.390 ameriških dolarjev v primeru, ko bodo ob nakupu tega simpatično majhnega 3-vratnega vozila postali tudi lastniki vgrajenih akumulatorjev (kapaciteta: 18,64 kWh). S samo enim polnjenjem akumulatorjev naj bi ta avtomobil prevozil približno 210 kilometrov.

Za odšteti denar bo kupec prejel avtomobil v dimenzijah nekdanjih evropskih malčkov (dolžina: 3190 mm, širina: 1679 mm, višina: 1622 mm, medosna razdalja: 2075 mm), ki počiva na 16-palčnih kolesih, ker so Vietnamci na ta način povečali razdaljo med karoserijskim dnom in vozno podlago na 191 mm, posledično naj bi bilo to majhno vozilo primerno tudi za obisk kakšnih brezpotij. Za samodejno premikanje tega avtomobila, ki naj bi po navedbi proizvajalca lahko prevažal celo 5 ne ravno opulentnih potnikov, so uporabili električni pogonski sklop z 32 kW (44 KM) pogonske moči, ki lahko uporabniku ponudi 110 Nm motornega navora.

Ob predstavitvi so Vietnamci razkrili tudi osnovno prostornino prtljažnika, ki znaša solidnih (za takšno velikost vozila …) 285 litrov, odnosno 549 litrov v primeru podrte zadnje klopi. Manj informacij je glede zmogljivosti (razkrili so samo informacijo o pospeševanju od 0-50 km/h, ki bo zaključeno v 5,3 sekunde) tega vozila, ki naj bi ga v kratkem ponudili tudi kupcem v ZDA, kjer bo prodajna cena poskočila na prav nič smiselnih 20.000 ameriških dolarjev. S tem se ponavlja že uveljavljen vzorec, ki smo ga do sedaj zasledili tudi pri majhnih električnih avtomobilih iz Kitajske in Indije, ker so takšna vozila na teh tržiščih na voljo kupcem po zelo nizkih prodajnih cenah, ob prihodu v Evropo ali ZDA pa se njihova prodajna cena po navadi podvoji …