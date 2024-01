'Lust am Autofahren' ostaja pomembna vrednota

Podatki iz ankete, ki so jih lani (marec / oktober) zbrali v nemškem združenju DAT (Deutsche Automobil Treuhand) kažejo, da se Nemci in Nemke tudi pod razno ne mislijo odpovedati veselju, ki ga človek lahko doživi ob druženju z lastnim avtomobilom.

84 odstotkov izmed vseh (4727 oseb) Nemcev in Nemk, ki so sodelovali v lani izvedeni anketi združenja DAT pravi, da jim vožnja z avtomobilom predstavlja čisti užitek, 90 odstotkov vseh vprašanih pravi, da jim njihovi avtomobili dajejo občutek svobode in neodvisnosti, 73 odstotkov izmed vseh vprašanih ima ob tem tudi bolj čustvene povezave z njihovimi avtomobili, ker se vsakič, ko vidijo njihove avtomobile, razveselijo srečanj z njimi. Kljub takšni pozitivni naravnanosti Nemcev in Nemk do njihovih avtomobilov se 46 odstotkov izmed vseh vprašanih zaradi trenutnih razmer in napovedi (politično izsiljen prehod na električne avtomobile, povsem podivjane cene novih vozil, čedalje bolj prisotna sovražna nastrojenost politike do lastnikov klasično gnanih vozil …) boji prihodnosti, ker ne vedo, če si bodo sploh še lahko privoščili lastništvo avtomobila. V anketi je večina vprašanih (81 %) povedala tudi to, da lastno 4-kolesno transportno sredstvo za njih ni luksuzna dobrina, temveč nujno potrebno orodje v vsakdanjem življenju. Podobno razmišlja tudi večina (90 %) vprašanih kupcev rabljenih avtomobilov.

47 odstotkov izmed vseh vprašanih se sicer strinja z razmišljanjem glede spreminjanja individualnih transportnih potreb (ob predpostavki, da želimo res storiti nekaj dobrega za naš planet …), vendar ob tem ugotavlja, da jim država ob tem ponuja premalo alternativ. Posledično se 80 odstotkov izmed vseh, ki so sodelovali v tej raziskavi, zaenkrat ne bo odločilo za nakup novega avtomobila, namesto tega se bodo raje še naprej vozili z njihovimi starimi avtomobili in ob tem budno spremljali stanje na področju razvoja elektromobilnosti. Izsledki te ankete kažejo tudi na to, da se nemški 'zeleni prehod' trenutno ne odvija po željah nemških politikov, ker njihove sanje o prehodu na splošno elektromobilnost trenutno podpira samo 19 odstotkov aktualnih nemških lastnikov in lastnic avtomobilov, odnosno 41 odstotkov potencialnih kupcev novih avtomobilov in 28 odstotkov potencialnih kupcev rabljenih avtomobilov. Večina (63 %) aktualnih lastnikov in lastnic avtomobilov, ki so sodelovali v tej anketi se ne strinja (lastniki avtomobilov si želijo več izbire glede možnih alternativnih tehnologij, ne pa ozkogledno rinjenje v elektromobilnost …) z željami politikov, to mnenje pa podpira tudi 52 odstotkov potencialnih kupcev novih avtomobilov in 57 odstotkov potencialnih kupcev rabljenih vozil.

Za prestop med 'elektovernike' bi se trenutno odločilo 39 odstotkov izmed vseh, ki so sodelovali v tej anketi, vendar je med njimi samo 5 odstotkov takšnih, ki bi se za prestop odločili v naslednjih 12. mesecih. Večina (47 %) sodelujočih Nemcev in Nemk v tej anketi bi obrnila hrbet klasičnim avtomobilom v bližnji bodočnosti, ki je od nas oddaljena za več kot 5 let. 34 odstotkov izmed vseh, ki so sodelovali v tej anketi, pa sploh ne razmišlja o prehodu na elektromobilost, ob tem so pojasnili tudi vzroke za takšno razmišljanje. 50 odstotkov izmed vseh vprašanih, ki so si pred kratkim omislili nove, bencinsko gnane avtomobile, ali pa razmišljajo o nakupu novega bencinsko gnanega avtomobila, pravi, da je aktualni povprečni akcijski doseg električnih avtomobilov še vedno premajhen, za 43 odstotkov izmed vseh vprašanih so električni avtomobili enostavno predragi, 38 odstotkov izmed vseh vprašanih pa zavrača nakup novega avtomobila zaradi trenutno nedorasle polnilne infrastrukture.

Skepsa do nakupa električnih avtomobilov je zelo prisotna tudi pri kupcih rabljenih avtomobilov, ker večina vprašanih, ki si bodo v bližnji bodočnosti kupili rabljene avtomobile, ostro zavrača nakup rabljenega električnega avtomobila, tudi zaradi tega, ker 38 odstotkov kupcev rabljenih vozil, ki so sodelovali v tej anketi, nima lastne garaže, lastnega parkirišča ali pa lastnega parkirnega mesta v podzemnih garažah blokov, kjer živijo. Če ste ljudi, ki so sodelovali v tej anketi, vprašali, kdaj sploh se bo splačal nakup električnega avtomobila, je 33 odstotkov izmed vseh vprašanih odgovorilo, da se bo to morda zgodilo v bližnji bodočnosti (3 do 5 let), večina (47 %) ljudi pa meni, da bo za to potrebnih več kot 5 let, tudi zaradi tega, ker 2 tretjini vprašanih menita, da tehnologija striktno električno gnanih vozil zaenkrat še ni dovolj razvita. Raste pa podpora tako imenovanim 'e-Fuel', ki jih slaboumni marketing že prikazuje kot 'klimatsko nevtralna goriva', čeprav vozila, ki bodo uporabljala takšno gorivo, v resnici ne bodo proizvajala nič manj CO2 emisij, manj emisijsko bogata in seveda posledično dražja bo samo njihova proizvodnja. V bistvu gre za trik naftne industrije, ker vam bodo bencinsko gorivo lahko prodajali občutno dražje …

Anketa je pokazala tudi to, da so Nemci in Nemke že počasi siti teženja politikov in nekaterih okoljevarstvenih organizacij glede prisilnega prehoda na elektromobilnost, ker se je procent kupcev novih vozil, ki so ob tem razmišljali o okoljevarstvu znižal na 38 odstotkov, za večino (55 % izmed vseh, ki so sodelovali v tej anketi) nemških kupcev, ki so v bližnji preteklosti kupili nove električne avtomobile, je bila za nakup ključna nizka prodajna cena kot posledica bogatih državnih subvencij. Sedaj, ko ni subvencij, ni več veliko zanimanja za okoljevarstvo, bolj jih skrbi vsebina denarnic. Nemce je tokrat zanimalo tudi to, kako so se na prihod Kitajcev odzvali potencialni kupci novih avtomobilov v Nemčiji. Ob tem je za preživetje evropske industrije avtomobilov najbolj pomembna ugotovitev, da si 88 odstotkov izmed vseh Nemcev in Nemk, ki so sodelovali v tej anketi, ne predstavlja, da si v bližnji bodočnosti kupijo vozilo kitajskega porekla.

Zanimivi sta še dve nemški ugotovitvi. Leta 1974 je bilo med kupci rabljenih avtomobilov v Nemčiji samo 12 odstotkov takšnih, ki so si omislili nakup vozila ob pomoči kredita, 65 odstotkov vseh tedanjih nemških kupcev rabljenih avtomobilov je za nakup rabljenega avtomobila uporabilo njihove prihranke. Leta 2023 je bilo takšnih, ki so za nakup rabljenega avtomobila lahko uporabili njihove prihranke samo še 29 odstotkov, 40 odstotkov kupcev rabljenih avtomobilov se je moralo ob nakupu obrniti na pomoč bank in ostalih virov kreditiranja. Že kar škandalozna (glede tega, kako dobro nas molze aktualna avtomobilska industrija …) pa je ugotovitev, da je povprečni Nemec leta 1974 ob nakupu avtomobila za to porabil 38 odstotkov njegovih letnih finančnih prihodkov, leta 2023 je moral za enak nakup zapraviti že 80 odstotkov njegovih letnih prihodkov.

Zelo zanimiva je tudi ugotovitev, ki potrjuje ljudsko modrost glede čedalje slabše zanesljivosti delovanja vgrajene elektronike v modernih avtomobilih, kjer proizvajalci pridno tekmujejo v pogledu čedalje večje otovorjenosti novih avtomobilov z razno IT kramo, ki je v določenih pogledih povsem nepotrebna. Lani je imelo z elektroniko v Nemčiji težave 23 odstotkov vseh vprašanih, ki so sodelovali v tej anketi, in to pri mladih avtomobilih, ki so mlajši od treh let. Pri avtomobilih v starosti od treh do šestih let je bilo lani manj težav, ker se je z njimi spopadalo samo 18 odstotkov vseh, ki so sodelovali v tej anketi. Glede tega so lahko najbolj mirni lastniki avtomobilov, ki so starejši od šestih let, ker je imelo lani težave z elektroniko samo 10 odstotkov lastnikov takšnih avtomobilov.