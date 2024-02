Manj kot tisoč prodanih primerkov v letu 2023

Po statističnih podatkih, kij jih je pred kratkim predstavil nemški Zvezni urad za motorna vozila (KBA), so proizvajalci avtomobilom Nemcem in Nemkam lani dostavili približno 2,8 milijona novih vozil.

Med njimi pa najdemo tudi 14 primerkov pravih 4-kolesnih eksotov, ki so v Nemčiji lani posamično našli manj kot tisoč kupcev. Pri večini na novo registriranih eksotov gre za vozila nekaterih aristokratskih znamk s pregrešno visokimi prodajnimi cenami, vmes pa lahko najdemo tudi povsem običajne avtomobile, ki iz različnih razlogov niso našli prav veliko kupcev, ter nekatere predstavnike nišnih znamk, ki jih večina ljudi sploh ne pozna.

INEOS grenadier

Legalna kopija legendarnega terensko orientiranega izdelka znamke Land Rover je lani v nemške prodajne salone privabila 966 kupcev.

Lamborghini urus

Predstavnik hišnega 'tovornega programa' v obliki modne 'visoko nasajene' 5-vratne kombilimuzine z modelno oznako urus je lani v Nemčiji premamil 582 kupcev, ostalih 367 nemških kupcev novih avtomobilov znamke Lamborghini se je lani zaradi njihovega, bolj prefinjenega okusa in razumevanja esence te eksotične znamke raje odločilo za nakup katerega izmed pristnih lamborghinijev.

Bentley continental GT

Večina petičnih kupcev, ki so lani obiskali nemške prodajne salone aristokratske znamke Bentley, se je odločila za nakup elegantnega hišnega predstavnika kategorije pravih GT avtomobilov (model continental GT v kupe in kabrioletski različici), ker so jim Nemci lani dostavili 496 novih primerkov tega impozantnega avtomobila. Precej manj (311 primerkov) je bilo lani prodanih predstavnikov hišnega 'tovornega programa' (model bentyaga), ki privlači predvsem družbeno povsem neodgovorne kupce s pomanjkanjem občutka in okusa za pravo eleganco.

Aston Martin DBX

Tudi pri tej aristokratski britanski avtomobilski znamki, ki se podobno kot znamka Porsche počasi, vendar vztrajno spreminja iz proizvajalca poštenih športnih avtomobilov v proizvajalca modno zavaljenih '4-kolesnih SUV (športno-funkcionalno vozilo, odnosno 'športni terenec' za neresne …) krav', ki s filozofijo ustanoviteljev obeh znamk nimajo prav nič skupnega, so lani v Nemčiji prodali največ predstavnikov novega hišnega 'tovornega programa'. Njihov model DBX je lani v njihove nemške prodajne salone privabil 260 kupcev, samo še dobrih 200 (203) nemških kupcev novih modelov te znamke je v letu 2023 cenilo pravo izročilo znamke Aston Martin.

Alpine A110

Kultni športni izdelek francoske avtomobilske industrije, ki je od leta 2017 na voljo v novi izdaji, je lani v nemške prodajne salone znamke Alpine privabil 405 kupcev tega elegantnega in zmogljivega športnega kupeja, ki se v pogledu oblikovanja zgleduje po slavnem predhodniku (1962–77) z enako modelno oznako.

Rolls-Royce cullinan

Lani se je za nakup novega primerka ene izmed najbolj prestižnih avtomobilskih znamk na tem planetu odločilo 344 Nemcev in Nemk, ki pa so v večini primerov (97 prodanih primerkov …) brez občutka za dejansko eleganco v pogledu oblikovanja avtomobilske pločevine, ker so se odločili za nakup enega izmed najhitrejših 'športnih tovornjakov' (model cullinan) na tem planetu, ostalih 247 nemških kupcev novih primerkov osebnih avtomobilov te aristokratske znamke se je lani raje odločilo za nakup bolj rafiniranih, bolj uveljavljenih in veliko bolj elegantnih normalnih primerkov modelov te znamke.

Lotus emira

Večina (218 prodanih primerkov) nemških ljubiteljev in ljubiteljic poštenih športnih avtomobilov, ki so lani obiskali in obiskale nemške prodajne salone znamke Lotus, se je odločilo za nakup serijskega modela emira, ki je kupcem na voljo od leta 2022. Ostali nemški kupci so lani izbrali drugačen serijski model (103. prodani primerki) te znamke.

Cadillac XT4

Očitno se spreminja tudi okus Nemcev in Nemk za vozila ameriške prestižne znamke Cadillac. V dobrih starih časih so bili nemški kupci navdušeni nad njihovimi limuzinami in kupeji, sedaj se raje odločijo za nakup modnega predstavnika SUV vozil v obliki modela XT4. Ta modni izdelek je lani premamil k nakupu 207 Nemcev in Nemk, precej manj (90 prodanih primerkov) pa je nemških kupcev, ki še prisegajo na tradicijo znamke Cadillac glede izdelave klasičnih limuzin.

Fisker ocean

Na nemških cestah se je lani pojavilo tudi 239 novih vozil večini ljudi neznane znamke Fisker. Največ nemških kupcev je ob tem premamil 'dobro rejeni' SUV model ocean.

Lada niva

Navzlic sankcijam se je lani v Nemčiji pojavilo 149 novih 4-kolesnih izdelkov ruske znamke Lada, večinoma v obliki prvotne lade nive (86 prodanih primerkov).

Lucid air

Samo 99 Nemcev in Nemk se je lani odločilo za nakup električno gnanega prestižnega izdelka znamke Lucid.

Morgan

Lani se je na nemških cestah pojavilo tudi 60 novih, zelo nostalgično oblikovanih športnih avtomobilov prestižne britanske znamke Morgan.

Maxus mifa 9

Čeprav veliko govorimo o kitajskem preboju v Evropi je potniški kombi, odnosno enoprostorec kitajske znamke Maxus dokaz, da v Nemčiji trenutno še ni čakalnih vrst pred prodajnimi saloni te znamke, ker se je lani za nakup takšnega 'limuzinskega kombija' (še ena slaboumna pogruntavščina avtomobilskega marketinga …) odločilo samo 24 nemških kupcev. Ostalih 40 Nemcev in Nemk, ki so si lani omislili nakup novega vozila te znamke, je raje izbralo kaj drugega.

Aiways U5

Še ena avtomobilska znamka, kjer so bili njeni prodajalci v Nemčiji celo leto večinoma brez dela, ker se je v lanskem letu za nakup modela znamke Aiways odločilo samo 50 Nemcev in Nemk, večinoma so kupili SUV model U5 (31 prodanih primerkov).