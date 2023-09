Mercedesov Drive Pilot jih ni prepričal

Na začetku letošnjega leta so pri znamki Mercedes-Benz zelo pompozno predstavili sistem avtonomne vožnje z imenom Drive Pilot, ki uporabnikom nekaterih različic modelov iz serije S in modela EQS omogoča 3. stopnjo (pogojna avtomatizacija) avtonomne vožnje. Sedaj se je ta medijsko nadvse opevani sistem znašel pod drobnogledom strokovnjakov kluba ADAC.

Po navadi zelo naduti 'pravljičarji' (marketinški oddelek znamke Mercedes-Benz …) iz Stuttgarta nam že sedaj ponujajo vpogled v neverjetno varen in udoben 'jutrišnji dan', ko boste med vožnjo z avtomobilom lahko neomejeno 'surfali' po spletu, pisali SMS sporočila, se ukvarjali s 'Fejstbukom' in ostalimi neverjetno 'pomembnimi' (za življenje …) socialnimi omrežji ter uporabljali pametne telefone za pogovor, brali revije in časopise, igrali video igrice in si celo privoščili ogled kakšnega filma ali TV poročil, morda pa boste celo lahko poslali možgane 'na pašo' …

Andreas Rigling, ADAC-ov strokovnjak za aktivno varnost v vozilih, se s tem ne strinja, ker so Nemci ob nedavnem testiranju sistema Drive Pilot ugotovili, da se ta medijsko seveda izredno opevan sistem avtonomne vožnje v realnih okoliščinah dostikrat znajde v zagati, ker takrat enostavno preneha funkcionirati, poleg tega je dejansko uporaben samo na avtocestah pri hitrostih, ki so nižje od 60 km/h. Rigling je na testu opazil, da ima sistem Drive Pilot veliko omejitev, posledično kakšna njegova funkcija ne deluje niti takrat, ko so za njeno delovanje izpolnjeni vsi pogoji. Bog ne daj, da bi med neverjetno sproščeno vožnjo, ki jo obljublja marketing, predolgo gledali levo ali pa desno od smeri vožnje, ker vas bodo takrat zasula različna varnostna opozorila, 'blazno sproščeno', ni kaj …

Nemci so ob vožnji tako opremljenega mercedesa ugotovili, da je sistem Drive Pilot neuporaben ob mraku in na nočnih vožnjah, v megli in dežju, na avtocestnih gradbiščih in tunelih ter pri temperaturah ozračja, ki so nižje od 4 stopinje Celzija. Ob tem lahko pozabite tudi na branje v primeru, ko ste kontrolo nad vozilom predali računalniku, ker se sistem Drive Pilot v takšnih okoliščinah izklopi, ker ne ve več kakšno je psihofizično stanje voznika. Še bolj bizarno pri delovanju tega sistema je to, da ga v počasnem ali pa stoječem prometnem zamašku na avtocesti lahko izklopi (v resnici se sistem takrat izklopi sam …) vsak voznik ali pa voznica avtomobila pred avtomobilom, ki med zamaškom izstopi iz vozila, da si pretegne par spodnjih okončin.

Posledično ima sistem Drive Pilot na ob bolj podrobnem pogledu več minusov kot plusov, sploh če pomislite na njegovo vrednost (za njegovo vgradnjo boste doplačali približno 7.000 evrov …), ker se drži predpisov EU kot pijanec plota, predvsem zaradi tega ker je v primeru prometne nesreče za nesrečo odgovoren proizvajalec vozila (pri 1. in 2. stopnji avtomatizacije je vedno kriv voznik …), tem stroškom se v Stuttgartu seveda želijo čimbolj izogniti.