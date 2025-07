Mestni 'Crossover'

Čeprav je v mestnih središčih čedalje manj prostora za avtomobile smo žal priča neumnemu modnemu trendu, ki narekuje rast avtomobilov v vseh smereh, čeprav je to popolnoma skregano z razumom in sprejetimi smernicami okoljevarstva.

Tega se več kot očitno zavedajo tudi ustanovitelji nemškega start up podjetja Hooper Mobility, ki ponujajo prebivalcem mestnih središč njihov dejansko kompaktni 3-kolesni koncept oblikovnega križanca med avtomobilom in električnim kolesom z imenom hooper. Takšen 3-kolesnik (dolžina: 212 cm, širina: 105 cm, višina: 149 cm, neto masa: 140 kg, uporabna nosilnost: 160 kg) lahko prevaža 2 odrasli osebi ali pa voznika in dva otroka, poleg tega je potnikom na voljo tudi 125-litrski prostor za tovor (300 litrov v primeru 'cargo' različice …), ki se skriva v zadku vozila.

Za pogon tega neobičajnega vozila s togo prednjo osjo (premer nameščenih koles je 20 palcev) je še vedno potrebna človeška moč, vendar ob 5-stopenjski podpori vgrajenega električnega motorja (izdelek nemške znamke Heinzmann, konstantna moč: 250 vatov, razpoložljivi motorni navor: 110 Nm) na zadnjem 10-palčnem kolesu, ki istočasno tudi krmili vozilo. Ta rešitev mu omogoča odlično okretnost, ker ima hooper samo 2 metra širok obračalni krog. Vgrajeni 11-kilogramski akumulator (kapaciteta: 1,44 kWh) mu lahko zagotovi do približno 60 kilometrov akcijskega radija, odvisno od topografije terena in obtežitve vozila.

Je pa res, da s takšnim vozilom ni pametno divjati (posledica visokega težišča, ozkega koloteka in 3-kolesne zasnove), s tem se strinjajo tudi snovalci tega vozila, zato je končna hitrost tega 3-kolesnika omejena na 25 km/h. Med posebnostmi velja omeniti 'dvojni volan', z zgoraj nameščenim volanskim obročem lahko voznik krmili vozilo, spodnji volanski obroč, ki je nekoliko vertikalno pomičen, pa prevzema vlogo zavornega pedala za aktiviranje zavornih diskov na prednjem kolesnem paru, čeprav ima voznik na voljo tudi zavorni pedal, ki aktiva zavore na zadnjem pogonskem kolesu.

Ker takšno vozilo poganja človek, so se snovalci izognili otovarjanju vozila z različnimi komfortnimi pripomočki, ki so po navadi na razpolago voznikom avtomobilov, so pa poskrbeli za vgradnjo LED luči in USB vtičnice, da lahko uporabnik tega vozila med vožnjo napolni pametni telefon. Čeprav nemška ideja o takšnem, resnično urbanem vozilu, ki ob parkiranju zavzame zelo malo prostora in je zelo okoljevarstveno naravnano in tudi zelo okretno, ni slaba, je verjetnost za tržni uspeh tega vozila zelo majhna, ker je enostavno predrago (nemška prodajna cena: 11.990 evrov …), vsaj za večino prebivalcev Evrope.

Po navedbi predstavnika znamke Hooper je interes kupcev zelo velik, trenutno znaša dobavni rok za to vozilo od 6 do 8 mesecev, kupec pa mora ob tem plačati še od 250 do 700 evrov transportnih stroškov, razen če živite v Hamburgu, kjer je sedež podjetja Hooper Mobility.