MGB-ja za 21.stoletje

8. oktobra 2023 bodo Britanci in ostali obiskovalci prireditve Bicester Heritage Scramble 2023 lahko prvič spoznali dve novi 'restomod' različici legendarnega in do prihoda mazde mx-5 najbolj tržno uspešnega (približno 514.000 prodanih primerkov …) športnega avtomobila, ki ga poznamo po modelni oznaki MGB (1962-1980).

Sedaj sta pred nami dva nova izdelka britanske znamke Frontline, kjer so se posvetili predvsem restavriranju in nadgradnji legendarnega športnika znamke MG, zato kupcem ponujajo številne različice obnovljenih in po želji tudi nadgrajenih primerkov serijskega modela MGB (3-vratni kombikupe in dvovratni roadster), ki jih Britanci po navadi uporabijo za osnovo njihovih projektov. Tokrat bodo iskali nove potencialne kupce s pomočjo dveh povsem na novo razvitih različic (BEE & LE60). Prva, ki je striktno električno gnana, bo nagovarjala bolj ekološko osveščene kupce, z bolj prefinjenim okusom, ki jim moderni osebni električni avtomobili pač niso všeč, druga različica nagovarja klasične 'petrolheade', ki vonja po bencinu ne bi zamenjali za noben drug 'parfum' na tem svetu.

Dejansko kompaktni BEE (vozilo, ki je krajše od štirih metrov …), z nam trenutno neznano zalogo električnih 'konj', se posledično lahko pohvali z lahkotnostjo (neto masa vozila: 1122 kg), ki je povsem tuja večini aktualnih modernih električnih avtomobilov, ker aktualni proizvajalci pridno tekmujejo na področju ustvarjanja čedalje težjih 'električnih tovornjakov za prevoz oseb', medtem ko se pri znamki Frontline držijo klasične filozofije (pošten športni avtomobil ima kompaktne mere karoserije in nizko maso …). Glede pogonske moči električnega BEE-ja vemo samo to, da se vgrajeni električni pogonski sklop lahko zavrti vse do 9000 vrtljajev v minuti, ob tem bo voznik deležen tudi razpoložljivega motornega navora v območju 220 Nm. Za prenos pogonske moči so zadnje osi so Britanci na omenjeni električni pogonski sklop pritaknili serijski 5-stopenjski ročni menjalnik znamke Mazda.

Razpoložljiva pogonska moč je povsem zadostna (0-97 km/h: 8,8 sekunde, največja hitrost: 193 km/h). Seveda ob tem poskrbijo tudi za bolj zmogljive zavore (premer prednjih (zadnjih) diskov: 273 mm (265 mm)) in vgradnjo diferenciala z omejenim zdrsom na pogonski osi. Britanci pravijo, da bo vgrajeni sklop akumulatorjev (kapaciteta: 40 kWh) vozniku lahko zagotovil približno 235 kilometrov akcijskega dosega, za polno napolnitev vgrajenih akumulatorjev pa boste na domači vtičnici (moč: 7 kW) potrebovali približno 7. Iz povsem drugačnega testa je različica LE60, ker gre v tem primeru za povsem 'podivjanega' predstavnika modela MGB z vgrajenim 4,8-litrskim bencinskim V8 motorjem, ki je predstavnik stare atmosferske šole, zato se lahko zavrti vse do 6200 vrtljajev v minuti in ob tem sprosti 375 bhp (380 KM / 280 kW) pogonske moči ter 422 Nm motornega navora, in to v vozilu z maso v območju 1132 kg …

Ja, nekoč nam je bilo jasno, da je nizka masa vozila osnovno vodilo ob razvoju pravih športnih avtomobilov, o rezultatih takšnega razmišljanja pa govorijo številke, ki so seveda impresivne, ker bo LE60 zaključil pospeševanje od 0-97 km/h v 3,6 sekunde in pospeševal vse do doseženih 257 km/h. Ob tem naj bi LE60 v povprečju popil približno 10,5 litra bencinskega goriva na vsakih 100 prevoženih kilometrov. Medtem ko je električni BEE obut v 15-palčno 'obutev', je obutev različice LE60 bolj impozantna, ker počiva na 16-palčnih kolesih s centralno matico (širina pnevmatik: 215 mm (spredaj), 225 mm (zadaj)), bolj izražene so tudi zavore (spredaj najdemo zavorna diska s premerom 310 mm, zadaj so uporabili dva diska s premerom 265 mm). Tudi v tem primeru je vozilo opremljeno s 5-stopenjskim ročnim menjalnikom in diferencialom z omejenim zdrsom na zadnji, pogonski osi.

Različica LE60 se lahko pohvali tudi z veliko bolj rafinirano notranjostjo potniške kabine ter povečanim odmerkom individualnosti, ker nameravajo narediti samo 30 primerkov takšnih, podivjanih predstavnikov modela MGB. Bolj skrivnostni pa ostajajo glede prodajnih cen, lahko pa ste prepričani, da takšna MGB-ja zaradi visokih stroškov restavriranja in dodelave nista namenjena ljudskim množicam. Te bodo še vedno vozile 'premijske' znamke … Baje je Albanija najbolj 'premijska' država v Evropi, ker je tam največ starih 'Merkedesov', potem so Albanci očitno že na dobri poti (če verjamete marketinškim traparijam …), da postanejo pravi 'premijski Evropejci' …