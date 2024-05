Modernizirani klasik

Ob letošnjem jubileju (115 let obstoja …) znamke Morgan so britanci združili moči s priznano oblikovalsko hišo Pininfarina in skupaj ustvarili brezčasni roadster, ki na prvi pogled deluje nekako znano, istočasno pa daje tudi vtis svežine.

Avtomobili znamke Morgan so eden izmed najlepših primerov tega, da je možno ustvariti brezčasen avtomobil, ki za razliko od večine današnjih brezizraznih 'buhteljnov in kosov mila' z nameščenimi štirimi kolesi ne potrebuje oblikovnih osvežitev na vsake štiri leta, ker v tem primeru govorimo o avtomobilu, ki se je prvič predstavil že daljnega leta 1950 v obliki modela plus 4 (1950-1969, 4584 izdelanih primerkov). Kasneje so Britanci redno posodabljali ta model, čeprav ob tem seveda niso bistveno spreminjali njegove oblike. Junak naše zgodbe je zasnovan na tehnološki platformi modela plus 6, ki smo ga prvič spoznali leta 2019 in se še vedno nahaja v proizvodnji.

Različico midsummer, ki bo nastala v samo 50. primerkih (začetek proizvodnje je predviden v 3. kvartalu leta 2024, vsi primerki so že dobili lastnike) bi lahko najlažje opisali kot trenutno zadnjo evolucijsko stopnjo v razvoju tega cenjenega avtomobila, ki še vedno (za razliko od številnih modernih avtomobilov) uteleša vse prave vrline (dvosedežnik, kompaktne karoserijske mere, samo en par bočnih vrat, nizka masa vozila in zelo solidno odmerjena zaloga pogonske moči) poštenih športnih avtomobilov, in to v kombinaciji z brezčasno eleganco. Ob pogledu na ta elegantni športni avtomobil lahko ugotovimo, da je Italijanom ob sodelovanju z Britanci uspelo ustvariti avtomobil, ki je še nekoliko lepši od originala, poleg tega se različica midsummer lahko pohvali z velikim odmerkom individualnosti in ekskluzivnosti, ker gre pač za vozila iz omejene serije.

Za odšteti denar v območju od 152.000 do 190.000 ameriških dolarjev bo kupec prejel ročno izdelan (za izdelavo enega primerka je potrebnih približno 250 ur) avtomobil s karoserijo iz aluminija ob povezavi s 3-litrskim prisilno polnjenim bavarskim 6-valjnikom (335 KM / 246 kW), ki mu bo poleg odličnega pospeševanja (0-100 km/h: 4,2 sekunde v primeru serijske različice modela plus 6) lahko zagotovil tudi primerno, dejansko premijsko zvočno kuliso, ki seveda nima nič skupnega z 'nepremijskimi' zvoki delovanja pogonskih sklopov v 'traktorjih' (dizelsko gnana osebna vozila). Klasičnim standardom lepote pa je podrejeno tudi oblikovanje notranjosti pristno športno utesnjene kabine, kjer kraljuje večja količina uporabljenega usnja v kombinaciji s pošteno odmerjeno zalogo tikovine (za opremljanje enega primerka porabijo približno 82 kvadratnih metrov tenke tikovine). Kot posebnost pa omenjajo tudi nekoliko lažja (- 2,7 kg po platišču) 19-palčna kolesa (dimenzije pnevmatik: 235/40 R19).

Ta tradicionalni britanski športnik se lahko pohvali tudi z izvedeno dieto (- 114 kg ob primerjavi s serijskim izdelkom), posledično bo uporabnik takšnega vozila (masa vozila: 1000 kg) deležen boljših zmogljivosti (na vsakih 100 kilogramov dodatne mase v povprečju porabite dodatno 1 sekundo pri pospeševanju) in še boljših voznih lastnosti (manjši vpliv gravitacijskih sil, sploh v ovinkih), nekoliko nižja bo posledično tudi povprečna poraba bencinskega goriva. Novo Morganovo vozilo iz posebne serije se bo občudovalcem prvič predstavilo na letošnjem festivalu hitrosti v Goodwoodu.