V ponudbi striktno električno gnanih 3-kolesnih lahkih gospodarskih vozil nemške znamke Ari Motors je po novem tudi zelo 'retro' oblikovan model z oznako 345 'Retro', ki po mnenju proizvajalca odraža najboljše iz dveh svetov, ker gre za okoljevarstveno naravnan izdelek s pridihom preteklosti.

Kaj je okoljevarstveno transportno sredstvo? V vsakem primeru to niso moderni električni avtomobili z maso v območju od dveh do treh ton in že prav absurdnimi zalogami pogonske moči (nekdanje in nekdanji 'tovarišice in tovariši', morda se še spominjate časov, ko nam je za naše vsakodnevne transportne potrebe povsem zadostovalo približno 50 'konj' (37 kW) pogonske moči ...), čeprav nas današnji slaboumni marketing prepričuje prav v to … Pravo okoljevarstveno vozilo je zasnovano po principih odrekanja njegovih uporabnikov, ker avtomobil pač ni 'dnevna soba na kolesih' (razen, če živite v njem …), temveč je samo transportno sredstvo. In kaj je največji sovražnik vseh transportnih sredstev? Prevelika masa …

Približno 75 let po predstavitvi legendarnega 3-kolesnega izdelka (model ape) znamke Piaggio smo dobili novodobno, zelo okoljevarstveno (ja, če je v akumulatorjih shranjena električna energije iz obnovljivih virov, ne pa iz Zasavja, kjer še vedno veselo kurijo premog …) naravnano nemško oblikovalsko kopijo modela ape, ki nagovarja predvsem manjše mestne obrtnike, javne službe in gostince, ker gre v tem primeru za izredno kompaktno (dolžina (L različica z večjo nadgradnjo): 132 (149) cm, širina: 116 (125) cm, višina: 130 cm v obeh primerih) in posledično agilno ter okretno mestno vozilo iz kategorije AM, ki pa ni ravno najcenejše, ker boste zanj v Nemčiji odšteli 13.945 evrov (v primeru, ko postanete lastnik arija z dodanim parom bočnih kabinskih vrat), proizvajalec pa ob tem omenja tovarniško ceno 'do nezavesti' oskubljene različice, ki znaša samo 6.995 evrov.

Za odšteti denar bo kupec prejel ne ravno najhitrejši (največja hitrost: 45 km/h) 3-kolesni 'mini-tovornjak', ki mu bo ponujal 325 kilogramov uporabne nosilnosti (po vsej verjetnosti z voznikom vred …) in približno 55 kilometrov akcijskega dosega, ker znaša povprečna poraba električne energije od 5,3 do 6,3 kWh. Kot serijsko udobje pa omenjajo par dodanih bočnih kabinskih vrat, USB priključek ter kamero za vzvratno vožnjo, ob doplačilu bo 'mravljica' (prevod japonske besede ari) opremljena še z ogrevanim voznikovim sedežem ter z ogrevanim krmilom. Velikost tovornega prostora bo odvisna od različice. Poleg zaprte 'box' različice si kupec lahko omisli tudi 'food truck', ki je namenjen predvsem 'mobilnim lokalom', ter keson različico s približno 32 cm visokimi bočnimi stranicami. V primeru zaprtega XL zaboja znaša prostornina prostora za tovor dobra dva kubična metra na največ 1,73 kvadratnih metrih površine (ta podatek velja tudi za keson različico).

Zakaj so se Nemci sploh odločili za nastanek tega novodobnega 'apeja'? Baje se njihov osnovni model z oznako 345 prodaja odlično, posledično so se odločili za razširitev ponudbe, ki jim bo najbrž prinesla še večji zaslužek.