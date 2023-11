Najboljši je Italijan …

Zaposleni v največjem nemškem avtomobilskem klubu so se tokrat lotili iskanja najboljšega, dejansko urbanega predstavnika striktno električno gnanih avtomobilov in na koncu ugotovili, da trenutno najboljši avtomobil (glede na udeležence testa …) nastaja v obratih znamke FIAT.

Ponudba trenutno 'cenovno dostopnih' avtomobilov (očitno vsi ljudje, ki v medijih opisujejo avtomobil s prodajno ceno v območju 30.000 evrov kot 'cenovno dostopen' , živijo v 'Švicah', kjer se jim seveda cedita med in mleko …), ki v resnici niso prav nič cenovno dostopni (cenovno dostopen avto v Sloveniji ne sme olajšati kupca za več kot 15.000 evrov …), je še vedno zelo omejena. Nemci so ob trenutnem iskanju novih striktno električno gnanih avtomobilov ugotovili, da so kupcem v Nemčiji na voljo samo trije takšni, nekoč dejansko kompaktni, danes pa samo še 'mini' avtomobili. Dva prihajata iz Francije (renault twingo E-Tech electric), odnosno iz Romunije (dacia spring 65), ki se očitno nahaja 'nekje v Indiji', ker je spring v resnici samo elektrificirana evropska različica indijskega kwida. Tretji nastaja v italijanskem mestu (Torino), kjer se s proizvodnjo majhnih vozil zelo uspešno ukvarjajo že od leta 1899.

Nemci so na podlagi petih kriterijev (kvaliteta izdelave, vozne lastnosti, poraba pogonske energije, domer, varnost) ocenjevali lastnosti vseh treh sodelujočih vozil in na koncu ugotovili, da je fiat 500e pravi zmagovalec tega primerjalnega testa, kjer začuda niso sodelovali strokovnjaki naše AMZS … Nemci so bili povsem zadovoljni glede nivoja varnosti (zadostno število euro NCAP zvezdic …), ki jo prikupni fiat 500e lahko zagotovi njegovim potnikom in potnicam. Pohvalili so tudi vgrajeno količino 'invalidske opreme' (senzorji, kamere, radarji in ostala IT 'navlaka'), ki nikoli ne deluje 100 odstotno, vendar kupcev to začuda sploh ne moti … Moti jih edino omejen akcijski radij (WLTP: 190 kilometrov) fiata 500e, omejena povezljivost in najvišja prodajna cena (nemška prodajna cena: 29.990 evrov) izmed vseh treh tokrat testiranih avtomobilov. Renault twingo E-Tech electric si je zapravil zmago zaradi slabše ocene na področju varnosti, ker mu Nemci zamerijo predvsem to, da 'na krovu' tega prikupnega renaulta ne najdete zadostno količino vgrajene 'invalidske opreme'. Nad dacio spring 65 so Nemci navdušeni iz dveh razlogov (najbolj cenovno dostopno vozilo na testu, največji akcijski radij), moti jih pa slaba varnostna ocena po logiki organizacije Euro NCAP, ki vedno ne funkcionira ob povezavi z razumom ter nedodelano podvozje, kar se odraža pri voznih lastnostih in udobju.

Vsi trije avtomobili se lahko pohvalijo z akcijskim dometom (samo eno polnjenje vgrajenih akumulatorjev) v območju od 150 do 190 kilometrov, posledično gre za dejansko urbano naravnane avtomobile, ki se najbolje počutijo v mestu, čeprav z njimi lahko obiščete tudi avtocesto, kjer boste lahko z njimi obujali spomine na čase, ko smo Jugoslovani s 'stoenkami' lahko 'drveli' enako hitro (135 km/h) kot 500e in twingo E-Tech electric … S tem smo dobili nov dokaz, kako hitro izginja 'električni sok' iz akumulatorjev v električnih avtomobilih, ko se boste med vožnjo z njimi odločili za 'dinamično in športno' vožnjo. Tega se več kot očitno zavedajo tudi proizvajalci, zato lahko testni kandidati (sploh fiat) blestijo ob pospeševanju od 0-100 km/h, medtem ko jim višje potovalne hitrosti hitro ubijejo želje po 'dinamični in športni vožnji', posledično proizvajalci omejijo končne hitrosti električnih avtomobilov. Nemci so tudi jasno pokazali zakaj je prehod na električna vozila trenutno samo 'misija nemogoče', ker so primerjali prodajne cene klasično in alternativno gnanih avtomobilov na tokratnem primerjalnem testu.

Za običajnega twinga boste v Nemčiji trenutno odšteli 18.700 evrov, testni primerek električnega twinga vas bo 'ožel' za najmanj 28.000 evrov, občutno manj boste odšteli za dacio spring electric (22.750 evrov), še manj (17.490 evrov) pa zahtevajo Italijani za fiata 500 hybrid. Dokler se na tržišču ne bo pojavilo dovolj razumno cenovno dostopnih (od 10.000 do 15.000 evrov) novih električnih avtomobilov, je 'zeleni prehod' samo še ena izmed marketinških pravljic za otroke …