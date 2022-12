Najlepše štirikolesne miniature leta 2022

Tudi letos so bralci nemške strokovne revije Modell Fahrzeug izbirali najlepše predstavnike avtomobilskih miniatur, in to v skoraj vseh možnih merilih, od razmerja HO (1:87), ki je pisano na kožo ljubiteljem miniaturnih železnic, pa vse do premijskega razmerja 1:5.

Medtem ko je pandemija koronavirusa na večini svetovnih tržišč v zadnjih nekaj letih poskrbela za drastičen padec prodaje novih avtomobilov si proizvajalci avtomobilskih miniatur, otroških dirkalnih stez in maket tudi letos manejo roke, ker je pandemija poskrbela za to, da so ljudje na novo odkrili že pozabljene hobije. To se odraža tudi pri dobrih prodajnih številkah proizvajalcev avtomobilskih miniatur. Prihaja pa še do ene pomembne spremembe, ker Kitajska ni več najpomembnejše tržišče samo za proizvajalce pravih avtomobilov, temveč tudi za proizvajalce avtomobilskih miniatur, sploh v merilu 1:18. Razlog za to najdemo v restriktivni kitajski politiki, ki kitajskim ljubiteljem avtomobilov prepoveduje uvoz tujih starodobnikov, čeprav tudi tam vztrajno narašča število starodobnikov, vendar so ta vozila večinoma kitajskega porekla.

Poleg tega so Kitajci obsedeni z evropskimi dobro meščanskimi in aristokratskimi znamkami avtomobilov, ki si jih dostikrat večinoma ne morejo privoščiti, ali pa jih ne morejo uradno uvoziti, posledično si pač lahko privoščijo samo nakup 4-kolesnih miniatur v različnih merilih. Obstaja pa še ena pomembna razlika med kupci miniatur v Evropi in na Kitajskem, ker Evropejci večinoma kupujemo avtomobilske miniature na podlagi njihovih prodajnih cen (ceneje je boljše …), zato nam razni funkcionalni detajli (odpiranje vrat (pokrova) za gorivo, odpiranje sopotnikovega predala v kabini, premični sedeži …), ki pričajo o kakovosti izdelave takšne miniature, ob tem niso tako pomembni kot kupcem na Kitajskem, ki so za te detajle pripravljeni odšteti veliko denarja. Zato že prihaja do tega, da proizvajalci miniatur ob razvoju modelčkov in pripravi orodij za njihovo izdelavo izdelajo dve različni verziji istega modela, poenostavljena ('sealed body') in posledično cenejša je namenjena Evropejcem, bolj zakomplicirana (v pogledu izdelave orodij za proizvodnjo …) ter posledično dražja 'full opening' verzija, kjer se odpirajo tudi vsi pokrovi in vrata, pa je prvenstveno namenjena kitajskim kupcem.

Poznavalci te scene pa zaznavajo še en trend, ker so v nekaterih avtomobilskih muzejih že prepoznali vrednost avtomobilskih miniatur iz preteklosti in jih postavili na ogled obiskovalcem njihovih muzejev. Tako so v letošnjem marcu v največjem evropskem muzeju starodobnikov (PS.Speicher), kjer trenutno domuje približno 2500 realnih starodobnikov, dobili približno 15.000 novih miniaturnih starodobnikov (avtomobili in motocikli) v različnih merilih, ki so jim Nemci namenili približno 160 kvadratnih metrov prostora in jih shranili v 48. vitrinah. Gospodarsko pomembnost tega hobija pa odraža tudi informacija iz inštituta Market Research, kjer so ugotovili, da je med bralci revije Modell Fahrzeug ogromno takšnih, ki za ta hobi vsako leto namenijo povprečnih 1038 evrov. Letošnja paleta zmagovalcev ('največji med majhnimi') je pestra, ker sega od odštetih 20 evrov za legendarni BMW 635 CSi 'Jägermeister' v merilu 1:87 pa vse do odštetih 695 evrov za izdelek (Mercedes-AMG GT3 v merilu 1:8) znamke Kyosho. Glavno nagrado 'Supermodell des Jahres 2022' pa je letos dobil Ford Capri 'Jägermeister' Gr. 5 DRM znamke Werk83. Za to najbolj cenjeno miniaturo v merilu 1:18 boste v Nemčiji odšteli slabih 70 evrov.

Letošnji zmagovalci po kategorijah

- Porsche 911 RSR von Spark (Kategorie: 1:87 Pkw aktuell, 34,95 Euro)

- Peterbilt 359, Brekina (1:87 Nutzfahrzeuge, 24,95 Euro)

- Audi Sport Quattro S1/E2 „Pikes Peak“, CMR (1:43, Großserie Klassik, 34,95 Euro)

- Ford GT LM „Briscoe“, CK-Modelcars (1:43 Großserie aktuell, 34,95 Euro)

- Mercedes „Blaues Wunder“ & 300 SLR, Schuco/Spark (1:43 Nfz., 119,99 Euro)

- Porsche 917 K „Höcker“, Spark (1:43 Kleinserie, 69,95 Euro)

- Simson Schwalbe in 1:5, Schuco (Zweiräder, 149,95 Euro)

- John Deere 8R 410, Wiking (1:32 Landwirtschaft, 99,95 Euro)

- Porsche 911 GT3 R „Falken“, CK-Modelcars (1:18 aktuell, 79,95 Euro)

- Unimog 406 Cabriolet, Schuco (1:18 Nutzfahrzeuge, 99,95 Euro)

- Porsche 956 LH LM-Sieger in 1:12, CMR (Sammeln div. Maßstäbe, 199,95 Euro)

- VW Käfer „Gulf“ (1:90), Schuco/MHI, und Maserati A6G/54 Zagato (1:43), ABC Brianza (Modellbau 1:87 & 1:43, 20,99 Euro bzw. 97,20 Euro)

- Porsche 911 Targa (G-Modell) Revell (Modellbau 1:24/25 Pkw, 34,99 Euro)

- Mercedes-Benz 1625 TLF 24/50, Revell (Modellbau, 1:24/25 Nfz, 81,99 Euro)

- Lancia Delta Integrale HF 16V in 1:12, Italerie (Modellbau div. Maßstäbe, 199,99 Euro

- Mercedes-Benz O 302 in 1:87, Carson Modelsport (RC: Elekro Economy, 140 Euro)

- Porsche 935/K3 „Jägermeister“, Preis (Slotracing 1:32, 57,95 Euro)

- Ford Capri Gr. 5 „Jägermeister“ (Slotracing 1:24, 92,99 Euro)