Najlepše štirikolesne miniature leta 2023

Opel Kadett C GT/E (1:87) Porsche 911 (1:87) Mercedes-Benz L 3500 (1:87) BMW 3.0 CSL (1:43) Porsche 911 RSR-19 (1:43) Gasilski Land Rover Defender BMW M5 (1:43) Vespa PX (1:10) Fendt 1050 Vario (1:32)

Tudi letos so bralci nemške strokovne revije Modell Fahrzeug izbirali najlepše predstavnike avtomobilskih miniatur, in to v skoraj vseh možnih merilih, od razmerja HO (1:87), ki je pisano na kožo ljubiteljem miniaturnih železnic, pa vse do premijskega razmerja 1:8.

Najlepša lastnost avtomobilskih miniatur leži v dejstvu, ki pravi, da si lahko ob nakupu takšnega izdelka za malo odštetega denarja izpolnite vaše avtomobilistično obarvane sanje o lastništvu določenega modela avtomobila, ki si ga v merilu 1:1 ne boste mogli nikoli privoščiti. Vendar pa tudi kupovanje miniatur postaja čedalje dražje. To sem opazil tudi sam ob letošnjem obisku sejma starodobnikov v Bologni, kjer so prodajne cene miniatur letos že podivjale. Ob prejšnjih obiskih podobnega dogodka v Padovi ste za odštetih 50 evrov lahko domov prinesli 10 povsem solidno izdelanih avtomobilčkov v merilu 1:43, letos ste za podoben podvig potrebovali najmanj 80 evrov. Podivjale so tudi cene večjih miniatur. V preteklih letih ste morali za miniaturo v merilu 1:18 odšteti povprečnih 45 evrov, danes boste za enak model odšteli občutno več (približno 70 evrov).

Kljub temu gre v primeru tega hobija za zelo dober posel, vsaj za trgovce v Nemčiji (pri nas trgovci večinoma še niso prepoznali vrednosti te tržne niše, temu primerno skromna pa je tudi izbira miniatur na našem tržišču …), ker so Nemci ugotovili, da povprečni nemški zbiralec avtomobilskih miniatur za ta hobi vsako leto nameni približno 2.300 evrov, povprečna prodajna cena letošnjih zmagovalcev izbora revije Modell Fahrzeug pa znaša približno 136 evrov po miniaturi. Letošnji absolutni zmagovalec tega izbora je porsche 935 K4 DRM v merilu 1:18, ki nastaja v obratu znamke Werk 83. Zanj boste odšteli slabih 70 evrov. Nagrado za inovacije je letos prejela serija reli avtomobilčkov (lancia stratos, ford escort, opel kadett in fiat 131) v merilu 1:87, ki jih izdeluje Brekina, nagrado 'Top-Vorbildmarke' pa je že tretjič zapored prejela znamka Porsche, ker je Nemcem očitno jasno, da lahko z odlično ponudbo miniatur njihovih modelov avtomobilov dobro zaslužijo. Med najboljšimi znamkami na tem področju pa omenjajo tudi znamke Minichamps (zbirateljstvo), Tamiya (makete) in Carrera ('Slotracing').

Letošnji zmagovalci po kategorijah

- Opel Kadett C GT/E, Minichamps (1:87 / klasični osebni avtomobili, 24,95 €)

- Porsche 911, Schuco (1:87 / moderni avtomobili, 11,90 €)

- Mercedes-Benz L 3500, Schuco (1:87 / gospodarska vozila, 19,99 €)

- BMW 3.0 CSL, Minichamps (1:43 / velikoserijski klasični osebni avtomobili, 57,20 €)

- 2021er Porsche 911 RSR-19, Spark (1:43 / velikoserijski moderni osebni avtomobili, 65 €)

- Land Rover Defender Feuerwehr, Alarme (1:43 / namensko razvita gospodarska vozila., 95 €)

- BMW M5 (E39), Neo Scale Models (1:43 / maloserijski avtomobili, 74,95 €)

- Vespa PX in 1:10, Schuco (dvokolesa, 79,95 €)

- Fendt 1050 Vario, Wiking (1:32 / kmetijska mehanizacija, 99,95 €)

- 2022er BMW M4 GT3 DTM-Champ, Minichamps & CK-Modelcars (1:18 moderni avtomobili, 149,95 €)

- 1967er OM 150 Rolfo Renntransporter, CMR (1:18 / namensko razvita gospodarska vozila, 399,95 €)

- 1964er Porsche 911 RSR Turbo LM in 1:12, CMR (zbirateljstvo v različnih merilih, 219,95 €)

- Fiat 131 Röhrl/Geistdörfer in 1:87, MTM (modelarstvo/maketartvo 1:25, 46 €)

- 1966er Ford Mustang Shelby GT 350 R, Revell (modelarstvo/maketartvo 1:24/25 / Pkw, 34,99 €)

- Unimog U 1300 L TLF 8/18, Revell (modelarstvo/maketartvo 1:24/25 / Nfz, 54,99 €)

- Mercedes 300 SLR Uhlenhaut, 1:8, Le Grand (modelarstvo/maketartvo v različnih merilih, 1198 €)

- Maserati MC20, Revell (cenejši daljinsko vodeni modeli, 26,99 €)

- Porsche 911 GT3, Tamiya (dražji daljinsko vodeni modeli, 160 €)

- Audi R8 LMS GT3 Evo DTM #7, Carrera ('Slotracing' 1:32, 87,95 €)

- Ford Capri Gr. 5 #4, Carrera ('Slotracing' 1:24, 99,99 €)