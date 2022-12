Najmanj zanesljive avtomobile izdeluje znamka Mercedes-Benz

Pri zelo vplivni ameriški organizaciji Consumer Reports so pred kratkim izdali letošnje poročilo glede zanesljivosti delovanja številnih modelov avtomobilov, ki so trenutno na voljo ameriškim kupcem. Izsledki tega poročila ne bodo všeč lastnikom in ljubiteljem avtomobilov znamke Mercedes-Benz …

Ta raziskava temelji na odgovorih, ki jih je organizaciji Consumer Reports letos podalo približno 300.000 ameriških lastnikov avtomobilov, ki so bili izdelani v obdobju od leta 2000 do današnjih dni. Ob tem je raziskava prinesla nekaj zanimivih ugotovitev, ker so Američani posebej izpostavili dejstvo, ki pravi, da so v današnjih časih že večinoma odpisane klasične 4-vratne limuzine manj nagnjene k okvaram kot pa razne modne karoserijske domislice (SUV/crossover) sodobnega marketinga, posebej pa so izpostavili splošno slabo zanesljivost delovanja pri električnih avtomobilih ter veliko možnost okvar pri priljubljenih 'full-size' poltovornjakih (samo sedem izmed 17. letos ovrednotenih modelov poltovornjakov se ponaša s povprečno ali pa nadpovprečno zanesljivostjo delovanja vozila …).

Tudi letos na vrhu lestvice najbolj zanesljivih znamk kraljujeta znamki Toyota (corolla hybrid je ocenjena kot najbolj zanesljivo vozilo izmed vseh ocenjenih vozil …) in Lexus. Na splošno so azijske znamke avtomobilov znova uvrščene odlično, ker zasedajo njihovi izdelki kar sedem od desetih prvih mest izmed 24. ocenjenih znamk avtomobilov. V njihovi družbi je letos samo ena avtohtona ameriška znamka (Lincoln), še ta je pristala na 10. mestu. Za pravo presenečenje je letos poskrbela znamka BMW, ki se je tokrat uvrstila na odlično tretje mesto v skupni razvrstitvi, predvsem po zaslugi odlične zanesljivosti modelov iz serij 3 in 4, medtem ko so ostali modeli (X3, X5, X7 in serija 5) glede zanesljivosti delovanja dobili samo povprečne ocene. Resnično zanesljiv audi nosi oznako A5, vsi ostali modeli se lahko pohvalijo samo s povprečno zanesljivostjo delovanja, najbolj pa je problematičen model Q5, predvsem zaradi težav z vgrajeno elektroniko. Ta težava pesti tudi večino ostalih letos ne ravno najbolje ocenjenih nemških avtomobilov, ker so enostavno že preveč otovorjeni z razno IT kramo …

V tem pogledu pa seveda resnično 'blesti' tudi znamka Mercedes-Benz. Ta nemška znamka avtomobilov, ki je bila nekoč res sinonim za kvaliteto izdelave in vzdržljivosti njenih vozil, se v zadnjih časih ubada z izgubo prestiža (predvsem zaradi rinjenja v vse mogoče segmente in aktualne modelne palete 'volkswagnov' iz serij A, B in C, ki so znamko sicer res približali ljudstvu, vendar se s tem seveda oddaljite od prestiža in pravega pomena besede 'premium' …) in tudi slabšega zaupanja kupcev (rekordno število vpoklicev …), sedaj so vse njene težave prepoznali tudi pri organizaciji Consumer Reports in jo glede zanesljivosti delovanja njenih izdelkov uvrstili na zadnje (24.) mesto v skupni razvrstitvi. Tudi znamka Volkswagen, ki ima na Balkanu mitični status 'nepokvarljive znamke', se je letos odrezala zelo slabo, ker je pristala šele na 22. mestu, za njo sta edino znamki Jeep in Mercedes-Benz. Američani ob tem opozarjajo kupce še na eno dejstvo, ki pravi, da so običajni hibridni avtomobili veliko bolj zanesljivi kot priključni hibridi ali pa striktno električno gnani avtomobili …