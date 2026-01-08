Najpočasnejši rekorder na »Severni zanki«

Po navadi mediji poročamo samo o novih najhitrejših rekorderjih na legendarni »Severni zanki« (Nordschleife) dirkališča Nürburgring, tokrat bomo spoznali uradno najpočasnejšega rekorderja, ki prihaja iz Francije, njegova vozniška posadka pa po vsej verjetnosti živi po motu vzemimo si čas, ne pa življenje …

Ker ta novica ne sodi ravno med najodmevnejše dosežke na področju avtomobilskega športa, jo objavljamo z 'rahlo' zamudo. Za nastanek te novice sta v prvi vrsti zaslužna dva francoska avtomobilistična novinarja (Nicolas Meunier in Martin Coulomb), ki sta v lanskem marcu obiskala slovito 'Nordschleife' v družbi rahlo neobičajnega 'mestnega dirkalnika' znamke Ligier, čeprav ob tem govorimo o znamki, ki je bila približno 20 let (1976-1996) dejansko zelo aktivna v svetu formule 1, poleg tega so Francozi od leta 1969 do leta 1978 izdelovali tudi poštene serijske športne avtomobile (modela JS1 in JS2) preden so leta 1980 predstavili prvo motorizirano 'slonjo kotalko' (model JS4). In takšne 'slonje kotalke' (nemško ljudsko ime za smart fortwo …) izdelujejo še danes.

Lani so predstavili novi model mestnega mikroavtomobila (kategorija L6e) z oznako JS50, ki ga premika približno 500-kubični dizelski pogonski sklop z močjo osmih 'konjev' (5,8 kW). Tako motoriziran ligier JS50 lahko 'drvi' s hitrostjo 45 km/h. Obstaja pa tudi električna različica tega modela. Omenjena francoska novinarja sta ob podpori znamke Ligier ob postavljanju 'polžjega rekorda' na približno 20,8 kilometra dolgi dirkalni stezi uporabljala obe različici, električno gnana različica je bila ob tem nekoliko hitrejša, ker je za en prevožen krog porabila 27 minut in 55 sekund, dizelsko gnana različica je za isti dosežek potrebovala 28 minut in dobrih 25 sekund. Ob tem sta Francoza ugotovila, da je njun mikrodirkalnik zelo varčen ob ravnanju s pogonskim gorivom, ker si bo za 100 prevoženih kilometrov privoščil samo približno 2,5-litra dizelskega goriva.

S tem dejanjem sta Francoza povozila prejšnji rekord najpočasnejšega vozila, ki ga je leta 1960 postavil vzhodnonemški trabant P50, ki je bil ob obisku 'Nordschleife' občutno hitrejši (čas kroga: približno 16 minut) od francoske 'slonje kotalke'. Za to dejanje so pri znamki Ligier pripravili nov 'športni paket' za model JS50, ki po njihovem simbolizira ultimativno dirkaško izkušnjo. Utelešajo ga predvsem 'bojne barve'. Francoza sta s tem dejanjem skušala obuditi spomin na čase, ko smo ljudje še vedeli, kako zabavna je lahko vožnja s podhranjenimi (v pogledu motorne moči …) avtomobili, ki jih ob tem priganjaš do konca in po zaslugi trušča v kabini dobiš občutek, da so resnično hitri …