Avto.info
DS3 1.2 PT So Chic Aut. DS3 AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
500X 1.5 GSE MHEV Sport AUT. 500X AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Kuga 2.0 TDCi AWD AUT. Kuga AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Grandland 1.6 PHEV GSE 4WD AUT. Grandland AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
C-MAX 1.6l TDCi C-MAX AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Giulia 2.0 Turbo Q4 TI Aut. Giulia AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
E-Razred E200 AMG LINE Cabriolet AUT. E-Razred AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
C5 X 1.6 PHEV Shine Aut. C5 X AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
XE 2.0D E-Performance XE AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.

Ligier JS50 URE (Ultimate Racing Experience)

Najpočasnejši rekorder na »Severni zanki«

Ligier JS50 URE (Ultimate Racing Experience): Najpočasnejši rekorder na »Severni zanki«

Ligier JS50 URE (Ultimate Racing Experience)

Avtor: Foto: Ligier
Ligier JS50 URE (Ultimate Racing Experience): Najpočasnejši rekorder na »Severni zanki« Ligier JS50 URE (Ultimate Racing Experience): Najpočasnejši rekorder na »Severni zanki« Ligier JS50 URE (Ultimate Racing Experience): Najpočasnejši rekorder na »Severni zanki« Ligier JS50 URE (Ultimate Racing Experience): Najpočasnejši rekorder na »Severni zanki«

Po navadi mediji poročamo samo o novih najhitrejših rekorderjih na legendarni »Severni zanki« (Nordschleife) dirkališča Nürburgring, tokrat bomo spoznali uradno najpočasnejšega rekorderja, ki prihaja iz Francije, njegova vozniška posadka pa po vsej verjetnosti živi po motu vzemimo si čas, ne pa življenje …

Ker ta novica ne sodi ravno med najodmevnejše dosežke na področju avtomobilskega športa, jo objavljamo z 'rahlo' zamudo. Za nastanek te novice sta v prvi vrsti zaslužna dva francoska avtomobilistična novinarja (Nicolas Meunier in Martin Coulomb), ki sta v lanskem marcu obiskala slovito 'Nordschleife' v družbi rahlo neobičajnega 'mestnega dirkalnika' znamke Ligier, čeprav ob tem govorimo o znamki, ki je bila približno 20 let (1976-1996) dejansko zelo aktivna v svetu formule 1, poleg tega so Francozi od leta 1969 do leta 1978 izdelovali tudi poštene serijske športne avtomobile (modela JS1 in JS2) preden so leta 1980 predstavili prvo motorizirano 'slonjo kotalko' (model JS4). In takšne 'slonje kotalke' (nemško ljudsko ime za smart fortwo …) izdelujejo še danes.

Lani so predstavili novi model mestnega mikroavtomobila (kategorija L6e) z oznako JS50, ki ga premika približno 500-kubični dizelski pogonski sklop z močjo osmih 'konjev' (5,8 kW). Tako motoriziran ligier JS50 lahko 'drvi' s hitrostjo 45 km/h. Obstaja pa tudi električna različica tega modela. Omenjena francoska novinarja sta ob podpori znamke Ligier ob postavljanju 'polžjega rekorda' na približno 20,8 kilometra dolgi dirkalni stezi uporabljala obe različici, električno gnana različica je bila ob tem nekoliko hitrejša, ker je za en prevožen krog porabila 27 minut in 55 sekund, dizelsko gnana različica je za isti dosežek potrebovala 28 minut in dobrih 25 sekund. Ob tem sta Francoza ugotovila, da je njun mikrodirkalnik zelo varčen ob ravnanju s pogonskim gorivom, ker si bo za 100 prevoženih kilometrov privoščil samo približno 2,5-litra dizelskega goriva.

S tem dejanjem sta Francoza povozila prejšnji rekord najpočasnejšega vozila, ki ga je leta 1960 postavil vzhodnonemški trabant P50, ki je bil ob obisku 'Nordschleife' občutno hitrejši (čas kroga: približno 16 minut) od francoske 'slonje kotalke'. Za to dejanje so pri znamki Ligier pripravili nov 'športni paket' za model JS50, ki po njihovem simbolizira ultimativno dirkaško izkušnjo. Utelešajo ga predvsem 'bojne barve'. Francoza sta s tem dejanjem skušala obuditi spomin na čase, ko smo ljudje še vedeli, kako zabavna je lahko vožnja s podhranjenimi (v pogledu motorne moči …) avtomobili, ki jih ob tem priganjaš do konca in po zaslugi trušča v kabini dobiš občutek, da so resnično hitri …

Ligier JS50 URE (Ultimate Racing Experience): Najpočasnejši rekorder na »Severni zanki«
Ligier JS50 URE (Ultimate Racing Experience): Najpočasnejši rekorder na »Severni zanki«
Ligier JS50 URE (Ultimate Racing Experience): Najpočasnejši rekorder na »Severni zanki«
Ligier JS50 URE (Ultimate Racing Experience): Najpočasnejši rekorder na »Severni zanki«
Ligier JS50 URE (Ultimate Racing Experience): Najpočasnejši rekorder na »Severni zanki«
Ligier JS50 URE (Ultimate Racing Experience): Najpočasnejši rekorder na »Severni zanki«
Ligier JS50 URE (Ultimate Racing Experience): Najpočasnejši rekorder na »Severni zanki«
Ligier JS50 URE (Ultimate Racing Experience): Najpočasnejši rekorder na »Severni zanki«
Send to Kindle
| Share

Oddaj komentar

Pridružene novice

23.01.2026
Fiat, Jeep in Alfa Romeo : Sedem let brezskrbnosti: dolgotrajna zaščita in zaupanje v kakovost
23.01.2026
Premiera v Berlinu: Uradna predstavitev ekipe Audi Revolut F1
22.01.2026
ADAC 'Winter-Reichweitentest': Audi A6 avant e-tron je zmagovalec primerjalnega testa
22.01.2026
Perspektive mobilnosti 2026: Pregled slovenskega avtomobilističnega trga in načrti podjetja AutoWallis
22.01.2026
ALJAŽ GOLČER: GLAS FORMULE 1 NA KANALU A IN VOYO
21.01.2026
FIAT 500 elektro: Nemci vedo kaj je dobro …
21.01.2026
Škoda Auto 2025: 1.043.900 vozil dobavljenih kupcem
21.01.2026
SEAT in CUPRA v letu 2025 : Kljub burnemu dogajanju v panogi do rekordnih prodajnih številk
21.01.2026
Goldhofer Phoenix AST2E : KLM prvi z električnimi vlečnimi traktorji za letala
20.01.2026
Kitajski avtomobili v Evropi: Kje so kitajske avtomobilske znamke najbolj priljubljene?

Iskalnik rabljenih vozil

Išči

E-novice s področja avtomobilizma - prijava / odjava