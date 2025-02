Najpogostejša vprašanja o polnilnih postajah za elektro vozila – vse, kar morate vedeti!

Priljubljenost električnih vozil v zadnjem desetletju hitro narašča, s tem pa je vedno bolj pomembno tudi razumevanje polnilnih postaj. Da bi razčistili nekatere nejasnosti, vam odgovarjamo na najpogostejša vprašanja o polnilnih postajah za elektro vozila.

Električna vozila za svoje delovanje potrebujejo energijo pridobljeno iz sistemov za shranjevanje energije in imajo možnost dodatnega polnjena. Če se želimo torej brezskrbno voziti z električnimi vozili, je bistvenega pomena tudi ustrezna infrastruktura – to so polnilne postaje za električna vozila, ki omogočajo polnjenje baterij električnih avtomobilov z električno energijo iz omrežja.

Polnilne postaje je mogoče najti na različnih javnih mestih, kot so parkirišča, delovna mesta in nakupovalni centri, mnogi pa se odločijo tudi za domačo polnilno postajo. Vse, kar morate vedeti o tem, boste izvedeli v nadaljevanju.

Kako dolgo traja polnjenje?

Čas polnjena je odvisen od več dejavnikov, kot so stanje napolnjenosti baterije, kapacitete baterije in moči polnilne postaje. Glede na to ločimo različne vrste polnilnih postaj, in sicer:

Počasne polnilnice , ki za polnjenje potrebujejo 6 do 12 ur, zato so najbolj primerne za polnjenje doma.

, ki za polnjenje potrebujejo zato so najbolj primerne za polnjenje doma. Hitre polnilnice , s katerimi je mogoče v relativno kratkem času (1,5 do 3 uri) napolniti baterijo električnega vozila, zato so primerne za bencinske črpalke, nakupovalna središča ali restavracije.

, s katerimi je mogoče v relativno kratkem času napolniti baterijo električnega vozila, zato so primerne za bencinske črpalke, nakupovalna središča ali restavracije. Super polnilnice, ki lahko 80 % baterije napolnijo v 20 do 30 minutah in so pogosto postavljene na avtocestah ali drugih glavnih prometnih poteh.

Kaj je potrebno za namestitev domače polnilne postaje?

Za namestitev domače polnilne postaje je potrebno določiti ustrezno lokacijo, nato pa poskrbeti za napeljavo električne inštalacije od elektro omarice do izbranega mesta postavitve. V razdelilni omarici mora biti dovolj debel kabel – priporočljivo je, da poskrbite za trifazni priključek.

Poleg priključitve nove inštalacije, je potrebna tudi vgradnja zunanje zaščite pred obremenitvijo oziroma zaščito pred udarom strele, ki bo ščitila vaše vozilo in polnilno postajo pred napetostnimi sunki in motnjami.

Kakšna je razlika med AC in DC polnjenjem?

AC (izmenični tok) polnjenje je počasnejše in je značilno za polnilne postaje z močjo med 7,2 kW in 22 kW, ki se jih najpogosteje uporablja doma in na nekaterih javnih mestih. V tem primeru pretvorbo izmeničnega toka opravi vozilo.

DC (enosmerni tok) polnjenje je hitrejše in je značilno za polnilne postaje z močjo med 40 kW in 350 kW, ki lahko napolnijo baterijo že v 15 minutah. V tem primeru pretvorbo toka opravi postaja, zato so primerne predvsem kot javne polnilne postaje.

Ali so polnilne postaje kompatibilne z vsemi električnimi vozili?

Polnilne postaje niso vedno kompatibilne z vsemi električnimi vozili, saj obstajajo različni standardi polnjenja in tipi priključkov. Električna vozila imajo namreč različne priključke polnjenja, zato je pomembno preveriti, ali je le ta združljiv z izbrano polnilno postajo.

Glavni standard za vsa vozila v Evropi je priključek Type 2 (Mennekes), ki omogoča počasnejše AC polnjenje večine vozil v Evropi. Druga vrsta priključka pa je CCS (Combined Charging System), ki omogoča hitrejše DC polnjenje.

Kakšne so prednosti polnjenja doma?

Domača polnilna postaja za električna vozila vam vsekakor prinaša veliko prednosti. V prvi vrsti je to enostavna in vedno dostopna rešitev za polnjenje električnega vozila, saj ga lahko napolnite kadar koli želite. Zaradi tega ni potrebe po iskanju polnilne postaje na javnih mestih ali celo čakanju v vrsti.

Polnilna postaja za električna vozila pa vam omogoča tudi polnjenje izven konic cen električne energije. Če boste vaše vozilo polnili takrat, ko so cene električne energije najnižje, boste z domačo polnilno postajo zagotovo tudi prihranili.

Kakšne so prednosti in slabosti hitrih polnilnic?

Kot že ime pove, hitra polnilna postaja za električna vozila omogoča hitrejše polnjenje baterije električnih vozil. Zato jih boste najpogosteje našli na javnih mestih, kar vam na daljših poteh omogoča, da v zelo kratkem času napolnite do 80 % baterije. To je idealna izbira za vse tiste, ki nimajo domače polnilne postaje, saj jim v času krajših postankov na poti omogoča brezskrbno polnjenje.

Hitre polnilnice zahtevajo večjo moč, zato se redkeje uporabljajo za domačo uporabo, saj je tudi cena polnjenja s tem višja. Pogostejša uporaba hitrih polnilnic lahko negativno vpliva tudi na baterijo, če pa govorimo o javnih hitrih polnilnicah, se zaradi njihovega premajhnega števila lahko zgodi, da boste morali čakati v vrsti.

Polnilne postaje za elektro vozila so pomemben del infrastrukture, saj zagotavljajo potrebno energijo za vaše vozilo. Če razmišljate o prehodu na električno mobilnost, potem vam bodo naši odgovori zagotovo koristili.