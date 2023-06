Največji sejem za ljubitelje kolesarstva

'CS' znamke Ca Go 'Green Marathon' znamke Schwalbe 'Pamir One' podjetja Tout Terrain 'Delta tx' znamke HP Velotechnik 'Packster 70' znamke Riese und Müller 'Back Roller Plus' znamke Ortlieb 'Toptube Bag' znamke Ortlieb 'Motor Gearbox Unit' (MGU) znamke Pinion

Danes so se v Frankfurtu na Majni odprla vrata največjega sejma za ljubitelje kolesarstva, ki bo tudi tokrat postregel s številnimi novostmi. Predstavljamo nekaj najpomembnejših novosti in inovacij.

Pri nemškem proizvajalcu Pinion bodo kupcem pokazali nov 9-, odnosno 12-stopenjski menjalnik, ki je integriran v električni, sredinsko nameščeni pogonski sklop. To je ena izmed najpomembnejših novosti letošnjega sejma Eurobike, ki uporabniku ponuja več prednosti (tekoče in mehko prestavljanje (tudi pri največjih obremenitvah …), bolj ugodno vozno dinamiko in nezahtevno vzdrževanje).

'Pamir One' podjetja Tout Terrain

Pri nemški znamki Tout Terrain bodo obiskovalcem salona predstavili model 'Pamir One', ki ga sami oglašujejo kot "E-Expeditionsrad". Glavna posebnost tega električnega kolesa je njegov pogon, ker gre v tem primeru za prvi bicikel z vgrajenim MGU pogonskim sklopom podjetja Pinion. Nemško 'ekspedicijsko električno kolo' se lahko pohvali s parom prtljažnikov, prednjimi vilicami iz ogljikovih vlaken in širokim, terensko orientiranim parom pnevmatik. Na voljo bo v samo eni barvi in v treh velikostih (S, M in L), in to po ne ravno nizki ceni, ker bo kupec v Nemčiji za takšen bicikel lahko odštel 7.999 evrov.

'Delta tx' znamke HP Velotechnik

Če ste se kdaj spraševali, kako bi izgledal dejansko ekološki, električno gnani 'trike', potem je sedaj pred vami odgovor na to vprašanje v obliki 3-kolesnega izdelka znamke HP Velotechnik. Njihov 'Sessel-Dreirad' (3-kolesni fotelj) se lahko pohvali s ščepcem 'SUV filozofije' (lahka namestitev uporabnika v sedež in visok položaj sedenja za dobro preglednost) in udobjem v obliki zadnjega vzmetenja. Za podporo uporabniku pri vrtenju pedalov so uporabili pogonski sklop znamke Bafang, med opremo pa omenjajo samo solidno odmerjen zadnji prtljažnik. 'Eko-trike' bo na voljo za odštetih 5.999 evrov.

'Packster 70' znamke Riese und Müller

'Allround-Cargobike' nemške znamke Riese und Müller je namenjen podjetnikom in družinam. Po navedbah proizvajalca gre za zelo priročno in v pogledu voznih lastnosti tudi neproblematično prevozno sredstvo, ki bo kupcem na voljo v več konfiguracijah. V družinski 'sports tourer' različici je tovorni prostor namenjen prevozu naraščaja, ki bo ob tem 'zasidran' ob pomoči 5-točkovnih varnostnih pasov. Ob doplačilu za paket z imenom 'Control Technology Package' bo kupec deležen tudi vgradnje zadnjega vzmetenja in močnejših zavor, poskrbeli pa bodo tudi za vgradnjo 'svetilnega paketa', ki vsebuje tudi prednji žaromet s kratkim in dolgim snopom. Za takšno tovorno električno gnano dvokolo bodo nemški kupci odšteli 7.199 evrov.

'CS' znamke Ca Go

Še eno tovorno električno gnano dvokolo, ki ga proizvajalec opisuje kot CUV (City Utility Vehicle) vozilo, ker premore kompaktne mere in posledično agilnost ter možnost transporta tovora na treh površinah. Za pomoč pri vrtenju pedal so uporabili pogonski sklop znamke Bosch. Kupcu ponujajo tri možne različice tega izdelka, za najcenejšo bo nemški kupec odštel 5.590 evrov.

'Back Roller Plus' znamke Ortlieb

Proizvajalec Ortlieb je znan po svojih trpežnih in nepremočljivih kolesarskih torbah. Nova različica torbe za namestitev na zadnji prtljažnik z imenom 'Back Roller Plus' je izdelana iz tkanine Cordura, odporne proti obrabi, in ima dodaten zunanji žep. Ponuja skupno 23 litrov odlagalnih površin in največjo nosilnost devet kilogramov. Na voljo je v štirih barvah in stane 110 evrov.

'Toptube Bag' znamke Ortlieb

Majhne torbe so praktične spremljevalke tako za dolge ture kot tudi za kratke kroge po mestu. Pametni telefon je mogoče namestiti na vodoodporno torbo "Toptube Bag" podjetja Ortlieb, kar je še posebej praktično pri navigaciji. Zložljivo magnetno zapiralo pokrova lahko odprete tudi z eno roko med vožnjo, ko nehate z nakupovanjem, lahko torbo hitro snamete in jo vzamete s seboj zahvaljujoč posebnemu sistemu adapterjev. 'Toptube Bag' stane 80 evrov.

'Green Marathon' znamke Schwalbe

Schwalbe z 'zelenim maratonom' predstavlja prvo kolesarsko pnevmatiko na svetu, izdelano iz rabljenih pnevmatik. V ta namen se stare pnevmatike zbirajo, predelajo in v posebnem kemičnem procesu razdelijo na različne materiale. Ta med drugim proizvaja reciklirane saje, ki se uporabljajo za proizvodnjo 'zelenega maratona'. Takšna kolesarska pnevmatika je na voljo v številnih dimenzijah za kolesa in e-kolesa, kupci v Nemčiji bodo zanjo odšteli približno 31 evrov.