Napoved novih '60th Anniversary' modelčkov

60 let znamke Majorette

Pri francoski znamki Majorette, ki skupaj z znamkama Hot Wheels in Auto World obvladuje tržišče malih kovinskih avtomobilčkov v merilu 1:64, letos praznujejo 60-letnico obstoja, zato so pripravili nekaj novih posebnih serij modelčkov, ki bodo sigurno razveselili majhne in 'velike' otroke.

Ob njihovem okroglem jubileju so se Francozi spomnili njihovih začetkov ter nekaterih pomembnih francoskih avtomobilov, zato bodo kupcem v kratkem znova ponudili njihov prvi serijski izdelek iz leta 1964 v obliki pomanjšane kopije tedanjega dirkalnika formule 1 s 'priloženim' voznikom, ki bo na voljo v seriji 'First Ever' v šestih različnih barvnih kombinacijah.

Seznam '60th Anniversary' modelčkov bodo dopolnili tudi nekateri novi 'Deluxe' modelčki (zbirateljski kosi za starejše), odnosno igračke za otroke z nekaterimi gibljivimi sestavnimi deli, ki bodo za to priložnost zapakirani v kovinske škatlice. Omenjajo pa tudi posebno 'Deluxe' serijo modelčkov, ki častijo francosko kulinariko ter serijo 'French Touch', kjer so modelčki odeti v barve francoske zastave, na vsakem izmed modelčkov pa bo upodobljena tudi ena izmed pariških znamenitosti.

Modelčki iz serije '60th Anniversary' bodo v kratkem že na voljo kupcem, na modelčke iz serije 'French Touch' pa bo potrebno počakati do poletja.