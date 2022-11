Naslednje žrtve trapaste SUV mode?

V dobrih starih časih, ko so bili kupci novih avtomobilov resnično kralji, ker so oni odločali kaj bo vgrajeno v avtomobil, so imeli kupci ob nakupu novega avtomobila tudi temu primerno široko izbiro tipov možnih karoserij, v današnjih časih je ta ponudba močno zreducirana.

Najprej so iz tržišč začeli izginjati 3-vratni karavani ter 2-vratne športne limuzine (pošten športni avtomobil ima samo en par bočnih vrat …) ter podobno športno in manj praktično (še ena lastnost poštenega športnega avtomobila …) orientirane 3-vratne kombilimuzine, iz tržišč pa so izginila tudi dostavna vozila in poltovornjaki s samo enim parom vrat. Vse to pa je v zadnjem času nadomestilo 5-vratno enoumje, zaslužno za trenutni dolgčas na področju razpoložljivih tipov karoserij pri aktualnih modelih avtomobilov, ker ima večina novih modelov avtomobilov 5 vrat, po možnosti ob povezavi z modno povzdignjeno kombilimuzinsko (oblikovni križanec) ali karavansko karoserijo (SUV), ker se moderni ljudje očitno spreminjamo v družbo ‘hrbteničarjev’ in ostalih gibalno oviranih oseb, ki jezdijo na modnem in z razumom ne najbolje usklajenim SUV valu …

Temu primeren je tudi nemški prevod kratice SUV ('Senioren und Veteranen-Auto' (avtomobil za upokojence in veterane)), seveda s strani tistih, ki se norčujejo iz lastnikov takšnih vozil, ki jih slaboumni marketing pridno oglašuje kot vozila za športno aktivne ljudi (dejansko športno aktivni ljudje nimajo nobenih težav, da zlezejo (ali pa zapustijo …) v notranjost (potniška kabina) kakšnega nizko odmerjenega klasičnega kupeja … ). Sedaj doživljamo še izginjanje nekoč priljubljenih enoprostorcev, razumsko zasnovanih avtomobilov z višjim položajem sedenja, ki v pogledu praktičnosti nimajo resnih konkurentov, ker nas proizvajalci avtomobilov raje usmerjajo v nakupe manj praktičnih, manj prostornih in z gorivom seveda bolj potratnih (za to poskrbijo večja masa, širše in večje pnevmatike, slabša aerodinamika …) crossover/SUV modelov, ker ob tem lahko tudi precej bolje zaslužijo. Tako sta se pred kratkim od kupcev poslovila tudi dva prodajna hita (sharan & alhambra) iz koncerna Volkswagen, v naslednji pomladi se bosta od nas poslovila še dva podobno izvedena forda (galaxy in S-Max), kupcem bo še vedno na voljo edino Renaultov espace, ki pa ni več praktični in razumno opremljen družinski enoprostorec s sprejemljivo prodajno ceno, ker se je tekom evolucije spremenil v premijsko mobilni ‘hotelski apartma’.

Za vse to je v prvi vrsti zaslužna ‘SUV epidemija’ (v Nemčiji je trenutno še skoraj vsak tretji nov avtomobil predstavnik crossover/SUV vozil …), ki jo bo mogoče ukrotiti samo s primernim ‘cepivom’, recimo v obliki višjih davkov, zavarovalnin in ostalih prispevkov za lastnike družbeno neodgovornih SUV vozil, vendar je pot do te rešitve trnova in dolga. Višek te farse pa leži v tem, da SUV vozila oglašujejo kot ekološka, čeprav te ‘zavaljene krave’ bolj uničujejo vozne površine in veliko bolj obremenjujejo mostove in viadukte, da o tem, da za izdelavo ene 2,5 tonske ‘SUV krave’ porabimo toliko surovin kot smo jih nekoč porabili za izdelavo dveh ali pa treh novih avtomobilov, niti ne razmišljam. Ja, dekadenca (propad družbe, ki ga je povzročilo vdajanje pretiravanju …) je znova moderna, tokrat ob povezavi z ‘eko’ nalepko. Takšno razmišljanje kupcev je seveda pustilo posledice na tržiščih, predvsem v obliki čedalje nižjih prodajnih številk enoprostorcev, ki so se v tem desetletju spustile na zgodovinsko nizko raven.

Leta 2021 so pri znamki Ford kupcem v Evropi dostavili samo še približno 12.100 novih primerkov modelov galaxy (4700 primerkov) in s-max (7400 primerkov), podobno pičla (približno 3500 primerkov) bo tudi napovedana letošnja prodaja alhambre v Nemčiji, čeprav ob tem govorimo o avtomobilih, ki so imeli nekoč veliko simpatizerjev. Sploh Volkswagnov sharan, ki je v 27. letih (1995-2022) proizvodnje v dveh modelnih generacijah prepričal približno 1,04 milijona kupcev (približno 435.000 jih je ostalo v Nemčiji), dobro pa sta se nekoč prodajala tudi oba omenjena enoprostorska forda. Največ kupcem je v 25. Letih proizvodnje pritegnil model galaxy (820.000 prodanih primerkov v treh modelnih generacijah), za malenkostno bolj dinamičnega in posledično nekoliko manj uporabnega s-maxa se je v dveh modelnih generacijah odločilo približno 570.000 kupcev novih fordov. Tako se zaradi trapastih modnih trendov od kupcev poslavlja še ena zvrst razumsko orientiranih avtomobilov, ker je pohlep proizvajalcev ob navezi z družbeno neodgovornimi kupci pač močnejši od ekologije in zdravega razuma ...