Nemci in Nemke prisegajo na bencin

Zaposleni v nemški zavarovalnici Allianz Direct so pred kratkim izpeljali reprezentativno anketo med približno 800 Nemkami in Nemci, ker jih je zanimalo, kakšne avtomobile si želijo. Izsledki ankete so presenetljivi, ker si 43 odstotkov izmed vseh vprašanih želi nov avtomobil na bencinski pogon.

S tem so proizvajalci avtomobilov in nemški politiki, ki Nemce in Nemke pridno posiljujejo z električnimi avtomobili, dobili jasno sporočilo glede dejanskih potreb in želja povprečnih kupcev, ki jih precenjeni in samo pogojno uporabni električni avtomobili dejansko ne zanimajo, ker so striktno električno gnani avtomobili trenutno samo modna 'eko' (ja, če je električna energija pridobljena iz obnovljivih virov …) muha za ljudi z nadpovprečnimi dohodki, medtem ko si večina uporabnikov nakupa novega električnega avtomobila sploh ne more privoščiti. To so potrdili tudi rezultati te ankete, ker se je pokazalo, da bi se za nakup novih, trenutno najcenejših hibridnih ali pa električno gnanih avtomobilov, odločilo samo 25 odstotkov izmed vseh vprašanih, medtem ko je pri Nemcih in Nemkah, ki imajo za nakup novega avtomobila na razpolago 100.000 evrov precej več (78 odstotkov izmed vseh vprašanih) simpatizerjev trenutno precenjenih električno gnanih avtomobilov.

Drugače se večina izmed vseh sodelujočih (43 %) v tej anketi ogreva za nakup novega bencinsko gnanega avtomobila, 27 odstotkov izmed vseh vprašanih bi kupilo hibridno vozilo, samo 20 odstotkov izmed vseh vprašanih bi kupilo novo električno gnano vozilo, zato se proizvajalcem avtomobilov, ki v teh časih iz njihovih prodajnih salonov nespametno izganjajo bencinsko gnane modele, v bližnji bodočnosti po vsej verjetnosti ne bo treba bati navala kupcev … Podobno nizko (21 % izmed vseh vprašanih) je tudi zanimanje za avtonomno delujoča vozila, 36 odstotkov izmed vseh vprašanih si takšno vozilo ne bi omislilo v nobenem slučaju, medtem ko je 43 odstotkov izmed vseh vprašanih v tem pogledu še neopredeljenih. Zanimivo je tudi to, da si večina vprašanih v starostni skupini od 18 do 24 let želi klasično (bencinsko) gnane avtomobile, predvsem zaradi voznih užitkov (tako meni 47 % izmed vseh vprašanih v omenjeni starostni skupini), ki vam jih ne more zagotoviti noben 'električar' ali pa 'traktor' (dizelsko gnano vozilo), samo ena tretjina mladih Nemcev in Nemk pa občuduje električno gnane avtomobile.

Vozni užitki so najmanj pomembni (29 % izmed vseh vprašanih) skupini vprašanih v starosti od 55 do 65 let, ker imajo ti ljudje pač drugačne prioritete kot mladi, zato so 'mlajšim upokojencem' všeč predvsem za 'gibalno ovirane' izredno primerna SUV vozila, medtem ko se mladi Nemci in Nemke očitno ne 'palijo' na SUV ('Senioren und Veteranen-Auto' (avtomobil za upokojence in veterane)) in ostale 'Opa' (dedek) avtomobile (najbolj značilni predstavnik 'Opa' avtomobilov v Nemčiji je 'dinamični' mercedes-benz razreda B …). Za Nemce in Nemke, ki so sodelovali v tej anketi so ob nakupu njihovih želenih avtomobilov izredno pomembne (tako razmišlja 49 % izmed vseh vprašanih) njihove prodajne cene, ostalim (36 % izmed vseh vprašanih) je bolj pomembna nizka povprečna poraba goriva, na okoljevarstvo pa ob tem pomisli samo 14 odstotkov izmed vseh sodelujočih v tej anketi. Ob vsem tem je potrebno povedati tudi to, da je ere 'traktorjev' v Nemčiji očitno konec, ker bi si nov dizelsko gnan avtomobil kupilo samo še 10 odstotkov izmed vseh vprašanih. Največ vprašanih bi si omislilo nov majhen avtomobil znamke Volkswagen z vgrajenim bencinskim motorjem. Glede na aktualno modelno ponudbo vozil te znamke lahko sklepamo, da pri znamki Volkswagen očitno še niso seznanjeni z rezultati te ankete …

Sodeč po rezultatih raziskave so Nemci in Nemke že pokopali nacionalni ponos, ker jim je očitno že popolnoma vseeno, iz katere države bo prišel njihov nov avtomobil, ker o poreklu avtomobila razmišlja samo 4 odstotke izmed vseh vprašanih. Kar 36 odstotkov izmed vseh vprašanih, ki so sodelovali v tej anketi, bi izbralo avtomobil črne barve, vgrajena klimatska pa ostaja na vrhu seznama obvezne opreme, ker jo ceni 56 odstotkov izmed vseh vprašanih, ostali pa znajo odpirati kabinska stekla … Samo devetim odstotkom izmed vseh vprašanih je pomembno, da je na krovih njihovih avtomobilov tudi dostop do interneta, večina (57 %) izmed vprašanih si bo novo vozilo kupila direktno pri pooblaščenem prodajalcu, samo 21 odstotkov izmed vseh vprašanih bi ob tem obiskalo preprodajalce (prodajalci rabljenih vozil), še manj (12 % izmed vseh vprašanih) je takšnih, ki bi nakup vozila opravili na spletu.