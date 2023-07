Nemške avtomobilske proizvajalce je dohitela realnost …

V enem izmed vodilnih nemških avtomobilističnih medijev se je v teh dneh pojavil zanimiv članek o trenutnem stanju nemške avtomobilske industrije, ki ima po mnenju njenih poznavalcev po končani, politično spodbujeni 'elektro zabavi' že poštenega 'mačka'.

Po ugotovitvi nemškega pisca tega teksta se nemška avtomobilska industrija trenutno spopada z občutnim znižanjem naročil novih električnih avtomobilov, vse skupaj pa predstavlja posledico zmanjšanega zanimanja kupcev (skorajšnja poslovitev subvencij …) za striktno električno gnana vozila ob navezi s pohlepom proizvajalcev, razvidnim predvsem po izginjanju cenejših različic določenih modelov in občutnih dvigih prodajnih cen njihovih 4-kolesnih izdelkov, skratka nemški proizvajalci se žal držijo recepta, s katerim drvijo v novo krizo. To mnenje potrjuje tudi nedavno znana informacija glede koncerna Volkswagen, kjer so zaradi zmanjšanja naročil že sprožili alarm.

Vendar pa ta avtomobilski koncern ni edini nemški konglomerat te vrste, ki se spopada z omenjenimi težavami, ki jih je v intervjuju za nemški časopis Handelsblatt pred kratkim potrdil Thomas Peckruhn, sicer trenutni podpredsednik združenja ZDK (Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe), ki pravi, da so naročila novih, v Nemčiji izdelanih električnih avtomobilov ob primerjavi z lanskim letom dobro usahnila (v povprečju v razponu od 30 do 50 % …) in ob tem dodal, da je 'električne zabave' nemških proizvajalcev takšnih vozil nepreklicno konec, tudi na področju rabljenih električnih avtomobilov. Handelsblatt je pred kratkim objavil tudi podatek, da je za trenutni preplah v koncernu Volkswagen kriva interna informacija o približno 70 odstotnem upadu naročil (ob primerjavi z lanskim letom …) za njihove električno gnane modele vseh avtomobilskih znamk, ki se skrivajo 'pod dežnikom' koncerna Volkswagen.

Thomas Peckruhn je izrazil tudi mnenje glede aktualne marketinške strategije znamke Mercedes-Benz, ki ji je 'sestop z Olimpa' in posledično približevanje modelne palete okusu in zmožnostim ljudstva (uvedba prav nič premijskih modelnih razredov A (supermini, evropski B segment), B (nižji srednji razred, evropski C segment) in C (srednji razred, evropski D segment)) prinesel znižanje ugleda pri zelo premožnih kupcih, zato so se v Stuttgartu sedaj pričeli obračati nazaj k tradicionalnim vrlinam (dražji avtomobili …), ker so očitno ugotovili, da 'bratenje z ljudstvom' ni najboljša tržna strategija za dvig ugleda avtomobilske znamke. Zato nam sedaj pospešeno ponujajo pregrešno drage, že skoraj tritonske električne avtomobile, ki so seveda tudi neverjetno 'ekološki' (vsaj po mnenju slaboumnega marketinga …). S tem pa po Peckruhnovem mnenju drvijo naravnost v zid, vsaj na nemškem tržišču. Za popolno razumevanje trenutnega stanja v nemški avtomobilski industriji pa je potrebno zavrteti čas v obdobje med letoma 2020 in 2022.

V tem obdobju je pomanjkanje polprevodnikov, ki je bilo pospremljeno še s prekinjenimi dobavnimi verigami in velikim povpraševanjem kupcev po novih avtomobilih, povzročilo nastanek ozkih grl v proizvodnji, ker proizvajalci avtomobilov niso bili v stanju zadovoljiti povpraševanje kupcev. Ker živimo v časih, ko je pohlep znana človeška 'vrednota', so seveda izkoristili priložnost za podražitev njihovih izdelkov, poleg tega so celo lahko odločali, komu bodo sploh prodali kakšno novo vozilo … Vse skupaj so pospremili še z evtanazijo cenejših modelnih različic in izgoni 'demoniziranih' dizelskih pogonskih sklopov iz proizvodnje. Te tehnike se seveda niso posluževali samo pri znamki kot je Mercedes-Benz, pridno so dvigovali cene tudi ostali nemški proizvajalci avtomobilov (ne glede na pogonsko zasnovo …).

Tako prešerno razpoložene nemške proizvajalce avtomobilov je sedaj ujela realnost, ker so njihovi dvigi prodajnih cen, skorajšnje (v letošnjem septembru) poslavljanje državnih subvencij in inflacija, ki zmanjšuje dohodke potencialnih kupcev, poskrbeli za zmanjšanje apetita pri številnih Nemcih in Nemkah, sploh pa zanimanje za nakup novega električnega avtomobila. Poleg tega velja ob tem omeniti še 'kitajski faktor'. Za Nemce je bila Kitajska nekoč 'obljubljena dežela', kjer so lahko prodali vse kar so hoteli, posledično so se Nemci že naslonili na 'kitajski hrbet' (pri znamki Volkswagen je 60 odstotkov vseh do sedaj izdelanih električnih avtomobilov romalo na Kitajsko …), ki pa se jim sedaj spodmika, ker so se Kitajci že pred časom spremenili in niso več vajenci, temveč postajajo mojstri (vsaj na področju električno gnanih avtomobilov). Ob tem ne smemo podcenjevati tudi vpliv kitajskega patriotizma, ker Kitajci sedaj raje kupujejo domače izdelke namesto izdelkov tujih avtomobilskih znamk, ki so seveda tudi cenejši od dostikrat precenjenih izdelkov nemške avtomobilske industrije.