Nemški 'rumeni angeli' razkrivajo 'paciente'

Pri največjem nemškem avtomobilskem klubu so v teh dneh razkrili razloge za okvare avtomobilov, ki so lani na nemških cestah največkrat potrebovali pomoč 'rumenih angelov', istočasno so razkrili še statistiko 'pacientov' za obdobje od leta 2013 do konca leta 2020.

Najpomembnejša novost letos prikazane statistike okvar je, da so vanjo tokrat zajeti tudi štirje striktno električno gnani modeli avtomobilov (VW ID3, BMW i3, renault zoe in tesla model 3), ki so bili v Nemčiji prvič registrirani leta 2020, ki so glede zanesljivosti res nekoliko boljši od fosilno gnanih avtomobilov, vendar to še ne pomeni, da se ne kvarijo … Tudi tokrat se je pokazalo, da so klasični akumulatorji, ki v vozilih poskrbijo za njihov zagon in nato napajajo veliko število vgrajenih odjemalcev električne energije, že močno na udaru, predvsem zaradi modnih zapovedi po čim večji količini vgrajene električno gnane 'invalidske opreme', ki tudi v fosilno gnanih vozilih ne deluje zastonj (vsak vklopljen 100 vatni odjemalec električne energije vam bo na vsakih sto prevoženih kilometrov povzdignil povprečno porabo pogonskega goriva za 0,1 litra …). Ker je na te uboge akumulatorje v današnjih časih po navadi obešenih preveč električnih porabnikov, ki ne nehajo delati niti takrat, ko je pogonski sklop ugasnjen, na koncu odpovejo, in to množično, vsaj če verjamemo Nemcem.

Po pregledanih statistikah okvar so Nemci ugotovili, da je okvara klasičnega akumulatorja največja 'rak rana' številnih sodobnih avtomobilov, ker je bilo kar 43,2 odstotka prejetih klicev na pomoč povezanih ravno z odpovedmi akumulatorjev. Odpovedujejo pa tudi pogonski motorji in njihova elektronika. Zato so takšne okvare na drugem mestu (23,8 %) lestvice najpogostejših vzrokov za delovni obisk mobilnih 'rumenih angelov'. Na tretjem mestu (10,4 %) pa najdemo lastnike avtomobilov, ki jim je med vožnjo odpovedal alternator, štarter, zunanji svetlobni elementi ali pa elektronika na območju armaturne plošče. Zaradi 'gumidefektov' so morali posredovati v 8,4 odstotka primerov, 7,2 odstotka izmed vseh, ki so na cesti potrebovali pomoč, pa je imelo težave s ključi, ključavnicami ali pa blokadami motorjev. Kako pa je z medijsko opevano nepokvarljivostjo električnih avtomobilov ob primerjavi s fosilno gnanimi avtomobili?

Zanimivo je to, da imajo tudi električni avtomobili enake težave s klasičnimi akumulatorji kot njihovo fosilno gnano sorodstvo. Na vsakih 1000 vozil, ki so čakala na pomoč servisne službe kluba ADAC, sta bili na ta račun okvarjeni dve vozili in pol, ne glede na vrsto pogona. So pa fosilno gnani avtomobili večkrat obstali zaradi težav s pnevmatikami. Nemci to pripisujejo dejstvu, ki pravi, da lastniki fosilno gnanih vozil letno prevozijo več kilometrov od lastnikov električno gnanih vozil, zato hitreje izrabijo nameščene pnevmatike. Poleg tega so tudi striktno električno gnani avtomobili enako dovzetni za napake pri svetilih, zavorah ali pa težavah s karoserijo. Imajo pa 'električarji' manj težav s pogonskimi sklopi in ključavnicami ter ključi, ker teh sestavnih delov nima veliko električnih avtomobilov.