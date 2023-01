Nemški seznam neželenih novih avtomobilov

V Nemčiji se je v teh dneh pojavil neslavni seznam novih avtomobilov, ki so v preteklem letu na nemškem tržišču zaradi različnih razlogov našli zelo malo kupcev. Razlogov, da se določeni model avtomobila spremeni v 'parkirno uro' (izraz za nove in rabljene avtomobile, ki jih je skoraj nemogoče prodati …) je več, včasih je za to kriva slaba zanesljivost ali pa slaba kvaliteta izdelave avtomobila v očeh kupca, v veliko primerih kupce odžene previsoka prodajna cena ali pa slaba opremljenost avtomobila, svoje pa prispeva tudi oblikovanje avtomobila, ker vemo, da imajo vsake oči svojega malarja. Aktualni nemški 'Ladenhüter' seznam avtomobilov, ki se jih kupci izogibajo je zelo dolg, ker na njem najdemo skoraj 30 bolj ali manj nesrečnih štirikolesnikov …

Audi R8 - 311 prodanih primerkov

Zadnjo generacijo Audijevega paradnega modela R8, ki smo jo spoznali leta 2015, naj bi Nemci v bližnji bodočnosti dokončno upokojili, direktnega naslednika tega superšportnega modela pa najbrž ne bo. Eden izmed glavnih razlogov za slabo lansko prodajo se najbrž skriva v visoki prodajni ceni tega avtomobila, ker boste trenutno v Nemčiji za takšnega audija odšteli najmanj 149.000 (približno) evrov. Posledično se je lani za nakup tega avtomobila odločilo samo 311 Nemcev in Nemk.

BMW serija 8 - 1630 prodanih primerkov

Čeprav je ta nemški aristokratski izdelek na voljo kupcem v treh karoserijskih različicah (kupe, kabriolet in limuzina z oznako 'Gran Coupé'), se pri znamki BMW ne morejo pohvaliti z odličnimi prodajnimi rezultati, podobno pa velja tudi za predstavnike serije 7. Tako so lani v Nemčiji dostavili kupcem samo 1630 novih primerkov modela iz serije 8.

Cadillac escalade - 90 prodanih primerkov

Ljubljenec dekadentno orientirane severnoameriške publike ima v Evropi malo 'sledilcev', ker je enostavno prevelik in pretežak za naše ceste in ulice, posledično se za nakup takšnega ameriškega 'Lifestyle-parnika' odloči malo evropskih kupcev. V Nemčiji je ta ogromen SUV avtomobil lani premamil samo 90 kupcev.

DS9 - 118 prodanih primerkov

Čeprav se pri znamki DS lahko pohvalijo z rekordno lansko prodajo novih avtomobilov v Nemčiji, boste med arhitekti tega marketinškega čudeža težko našli prestižni model DS9, ker klasične 4-vratne limuzine niso ravno najbolj priljubljene med kupci, poleg tega je avtomobil okrašen z napačno značko, ker Nemci in Nemke v tem pogledu pač prisegajo na domačo robo 'svetih treh nemških kraljev' (znamke Audi, BMW in Mercedes-Benz). Tako si je veliko francosko limuzino lani privoščilo samo 119 nemških kupcev novih avtomobilov.

FIAT doblò - 83 prodanih primerkov

Medtem ko se pri znamki FIAT v Nemčiji lahko pohvalijo z odlično lansko prodajo gospodarskih različic modela doblò, prodaja dobla kot potniškega dostavnika ne uspeva preveč dobro. Italijanski 'Hochdachkombi' je lani prepričal samo 83 nemških kupcev takšnih družinsko uporabnih avtomobilov.

Ford explorer - 393 prodanih primerkov

Fordov 'Dickschiff' ima v Evropi podobno težavo kot prej omenjeni izdelek znamke Cadillac, ker sta za evropske razmere oba nekompatibilna (prevelika in pretežka …), čeprav se explorer predstavlja kupcem v priključno hibridni različici kot idealno družinsko vozilo. Za nakup novega velikega SUV izdelka znamke Ford se je lani odločilo samo 393 nemških kupcev.

Honda e - 677 prodanih primerkov

Hondin simpatični in dejansko kompaktni 'električar' ima že klasične težave (premajhen akcijski radij in previsoka prodajna cena) električnih avtomobilov, zato tudi v Nemčiji kupci zanj ne stojijo v vrstah. Lani so Japonci Nemcem dostavili samo 677 novih primerkov tega retro oblikovanega električnega avtomobila.

Hyundai nexo - 447 prodanih primerkov

Hyundaijev serijski model s pogonom na gorivne celice nima prav veliko prijateljev v Nemčiji, predvsem zaradi slabe nemške mreže polnilnic z vodikom, svoj delež pri slabi prodaji tega vozila, ki cilja na okoljevarstveno osveščene (vsaj v pogledu pogona …) kupce, pa ima tudi visoka nemška prodajna cena (77.290 evrov) tega avtomobila. Zato so Južnokorejci lani s tem pogonskim konceptom prepričali samo 447 nemških kupcev.

Jaguar XF - 161 prodanih primerkov

V Nemčiji je segment 'Obere Mittelklasse' (višji srednji razred) avtomobilov že tradicionalno trdno v rokah nemških proizvajalcev avtomobilov, tej usodi ne more ubežati niti znamka Jaguar, čeprav se v pogledu prestiža in pedigreja lahko dobro kosa z nemškimi izzivalci. Tako se je za nakup tega modela lani v Nemčiji odločilo samo 161 kupcev novih avtomobilov.

Jeep wrangler - 1858 prodanih primerkov

V ZDA je wrangler že zdavnaj kultni model, v Nemčiji si tega predstavnika poštenih terenskih vozil omisli samo 11 odstotkov kupcev novih avtomobilov znamke Jeep, ker gre tudi v tem primeru za avtomobil z zasoljeno prodajno ceno (80.000 evrov). Lani se je za nakup modela wrangler odločilo 1858 nemških kupcev.

KIA stinger - 235 prodanih primerkov

Prestižna KIA ima podobno usodo kot nekdanji prestižni izdelki znamk kot sta FIAT (model 130) in Volkswagen (model phaeton). Čeprav v vseh treh primerih ne govorimo o slabih avtomobilih, gre za vozila, ki so ali pa so bila očitno opremljena z napačnimi logotipi, ker imajo kupci drugačne predstave o tem, kakšen je pravi avtomobilski prestiž. Tako se je lani za nakup prestižne južnokorejske kombilimuzine odločilo samo 235 nemških kupcev novih avtomobilov.

Land Rover discovery - 450 prodanih primerkov

S prihodom modela defender, ki ni več pravo terensko vozilo, temveč samo še SUV s samonosno karoserijo, so pri znamki Land Rover sprožili kanibalizem v lastnih vrstah, ki ga občuti predvsem 'disco 5' (discovery pete generacije), zato ta avtomobil po vsej verjetnosti ne bo dobil naslednika. V Nemčijo so Indijci lani dostavili samo 450 prodanih primerkov modela discovery.

Lexus LS - 20 prodanih primerkov

V ZDA samo poreklo avtomobila in tradicija proizvajalca ne igra prav velike vloge, važno je, da je avtomobil zanesljiv in dobro opremljen. V Evropi, ki je bolj nacionalistično usmerjena, pa ameriške avtomobilske vrednote ne štejejo, ker kupce zanima tudi tradicija in poreklo avtomobila, zato japonskim premijskim znamkam (Acura, Infinity in Lexus …) v Evropi ni lahko, ker zanimajo samo individualiste. Lep primer tega je prestižni lexus LS, zanj se je lani odločilo samo 20 nemških kupcev novih avtomobilov.

Mazda MX-5 - 1230 prodanih primerkov

Prikupna športna mazda v današnjih časih, ko so moderne čedalje večje 'SUV krave' in podobno odmerjeni 'šišmiš' (crossover) modeli, izgublja kupce, ker se za ta dejansko kompaktni model odloči samo še 3,5 odstotka nemških kupcev novih mazd. Kljub temu Japonci že napovedujejo novo generacijo najbolj priljubljenega športnega avtomobila na tem svetu. Lani se je za klasične roadsterske užitke odločilo samo 1230 nemških kupcev novih avtomobilov.

Mercedes-Benz AMG GT '4‑Türer Coupé' - prodanih 1319 primerkov

Zmogljiva in elegantna nemška 5-vratna kombilimuzina je lani prepričala 1319 nemških kupcev novih avtomobilov. Najbrž je za to kriva njena visoka nemška prodajna cena (najmanj 102.000 evrov), morda pa kupci ne nasedajo več na marketinške bedarije tipa '4-vratni kupe', poleg tega jim je najbrž že jasno, da so to kategorijo 4- in 5-vratnih avtomobilov, ki želijo biti kupeji, izumili Britanci (rover P5 B) in ne Nemci …

Nissan x-trail - prodanih 738 primerkov

Prihod modela ariya je očitno povzročil eksodus kupcev nekoč zelo priljubljenega nissana x-trail, ki se je v nemških prodajnih salonih znamke Nissan že spremenil v 'parkirno uro', ker se je lani za ta model odločilo samo 738 nemških kupcev novih avtomobilov.

Opel combo - prodanih 4421 primerkov

Očitno imajo Nemci zadosti pravljic o 'nemškem poreklu' nekaterih njihovih avtomobilov, ki so v resnici samo v Nemca preoblečeni Francozi, ker se Oplov potniški dostavnik ne prodaja najbolje, sploh ob primerjavi s francoskimi originali. Tako so Nemci lani kupili samo 4421 novih primerkov modela combo.

Porsche 718 cayman - 859 prodanih primerkov

Pravi ljubitelji vozil znamke Porsche kupijo model 911, veliko pa je tudi navdušencev nad nepravimi porscheji (modela macan in cayene, predstavnika hišnega 'tovornega programa' …), posledično kompaktni in dejansko vozno dinamični porsche 718 cayman izgublja kupce. To potrjuje tudi primerjava z lanskimi nemškimi prodajnimi številkami kultnega modela 911 (8685 prodanih primerkov), medtem ko se je za trenutno najcenejšega novega porscheja odločilo samo 859 kupcev.

Renault espace - 309 prodanih primerkov

Med žrtvami SUV mode je tudi kultni renaultov espace, ker vam enoprostorec pač ne more ponuditi modnega izgleda kvazi terenskih vozil, ki je priljubljen pri kupcih. To odražajo tudi lanske nemške prodajne številke modela espace, zanj se je lani odločilo samo 309 nemških kupcev novih avtomobilov.

Škoda scala - 6005 prodanih primerkov

Model, ki je uvrščen nad modelom fabia in pod modelom octavia, je lani premamil samo 4,2 odstotka vseh lanskih nemških kupcev novih vozil znamke Škoda. Zanj se je odločilo 6005 kupcev novih avtomobilov.

SsangYong rexton - 451 prodanih primerkov

Avtomobil, ki mu pri prodajnem uspehu ne more pomagati niti modno SUV poslanstvo, zanj se je lani v Nemčiji odločilo samo 451 kupcev novih avtomobilov.

Subaru impreza - 262 prodanih primerkov

Še en japonski avtomobil, ki očitno ne more več premamiti dovolj kupcev, ker se v Nemčiji za nakup nove impreze odloči samo še 7 odstotkov vseh nemških kupcev modelov znamke Subaru. Lani so našteli samo 262 takšnih kupcev.

Suzuki across - 278 prodanih primerkov

Lep primer tega, da priljubljena 'Badge-Engineering' filozofija ne da vedno dobrih prodajnih rezultatov. Očitno imajo kupci raje originale z logotipom znamke Toyota. Lani se je za nakup takpnega novega suzukija odločilo samo 278 nemških kupcev novih avtomobilov.

Tesla model X - 248 prodanih primerkov

Medtem ko se model Y lahko pohvali z odlično lansko prodajo (približno 35.000 prodanih primerkov) se ekscentrični model X ubada s slabimi prodajnimi rezultati. Lani se je za ta model odločilo samo 248 nemških kupcev novih avtomobilov.

Toyota prius - 200 prodanih primerkov

Na veliko tržiščih se prius lahko pohvali z dobro prodajo, med temi tržišči pa ni Nemčije, ker se je lani za nakup modela prius odločilo samo 200 nemških kupcev novih avtomobilov.

Volvo S90/V90 - 1581 prodanih primerkov

Velike limuzine in veliki karavani znamke Volvo imajo v očeh nemških kupcev enake pomanjkljivosti kot prej omenjena KIA stinger in jaguar XF, zato te znamke v prodajnih rezultatih ne bodo nikoli ujele v Nemčiji odlično uveljavljenih izdelkov nemške avtomobilske industrije. Za nakup klasičnih velikih modelov znamke Volvo se je lani odločilo samo 1581 nemških kupcev novih avtomobilov.

Volkswagen sharan - 3277 prodanih primerkov

Tudi sharan je ena izmed žrtev trapaste SUV mode, posledično nizke so tudi lanske nemške prodajne številke tega enoprostorca, lani se je za nakup novega sharana odločilo samo še 3277 Nemcev in Nemk.