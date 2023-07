Nemško iskanje najboljšega poceni avtomobila

Strokovnjaki nemškega kluba ADAC so se tokrat lotili iskanja čedalje redkejših dobrin (novi avtomobili s prodajno ceno, ki ne presega 15.000 evrov), ker jih je zanimalo kaj sploh še lahko dobi nemški kupec za omenjeni kupček denarja.

Dejstvo je, da postaja nakup novega avtomobila zelo draga avantura, ker iz tržišča izginjajo cenovno dostopni avtomobili, predvsem zaradi pohlepa proizvajalcev, ki so iz proizvodnje že izgnali veliko cenejših različic njihovih serijskih modelov in nespametne politike iz Bruslja, ki spodbuja nakupe čedalje večjih in čedalje težjih avtomobilov, ki z ekologijo seveda nimajo prav nič skupnega, spodbujajo pa kvečjemu razsipništvo in 'preseravanje' kupcev. Posledično so cene novih avtomobilov v obdobju zadnjih treh let (2020-2023) dobesedno eksplodirale, s tem pa se je močno skrčil tudi izbor novih avtomobilov, za katere vam v Nemčiji ob nakupu ne bo potrebno 'izpljuniti' več kot 15.000 evrov. Zato so Nemci tokrat lahko testirali samo še štiri fabrikate različnih znamk (dacia sandero, fiat panda, citroën C3 in mitsubishi space star).

Kot dokaz tem trditvam so Nemci nanizali nekaj statističnih podatkov. V zadnjih desetih letih so se avtomobili znamke Mitsubishi v Nemčiji podražili za povprečnih 47 odstotkov, še dražji so modeli znamke FIAT (+ 61 %), kot 'zmagovalca' med tokrat testiranimi avtomobili pa omenjajo Daciin model sandero, ki se je v Nemčiji v zadnjih štirih letih podražil za že prav škandaloznih 62 odstotkov, ker ste leta 2019 za osnovno opremljenega in osnovno motoriziranega sandera odšteli približno 7000 evrov, danes boste za enak avtomobil morali odšteti vsaj 11.300 evrov. Očitno so se v Bruslju ob navezi s proizvajalci resnično odločili, da bo osebna mobilnost postala nekaj, kar bo rezervirano samo za ljudi z dobrimi dohodki, ostali pa bomo hodili peš ali pa se vozili s kolesom in javnim prevozom … Kaj torej kupiti, če za novi avtomobil niste pripravljeni odšteti več kot 15.000 evrov?

To bo odvisno predvsem od vaših potreb in želja, ker marketinški strokovnjaki ob tem radi pozabijo, da vsi ljudje ne kupujejo avtomobile na 'tekoči meter' po motu bolje je večje, ker ima majhnost avtomobila tudi svoje prednosti (cenejše vzdrževanje, lažje parkiranje, večja okretnost …). Za vse, ki kupujejo avtomobile na 'tekoči meter' je sandero definitivno prva izbira, ker več avtomobila za odšteti denar ne boste dobili nikjer drugje. Je pa ob tem smešno, da v primeru avtomobila kot je sandero (dolžina: 4088 mm) govorijo o 'malčku', čeprav je aktualni sandero daljši kot Volkswagnov golf III. Je golf III posledično tudi 'malček'? Pravi malček v tokrat testiranem kvartetu je kvečjemu Fiatova panda (dolžina: 3653 mm), na meji med malčkom in kompaktnim avtomobilom je mitsubishi space star (dolžina: 3845 mm), medtem ko sta citroën C3 (dolžina: 3996 mm) in sandero že predstavnika pravih kompaktnih avtomobilov. Po slaboumni marketinški logiki je današnji avtomobil z dolžino v območju od 4,5 do 4,7 metra 'kompakten', ali to v tem kontekstu potem morda pomeni, da so današnji 2-metrski košarkarji 'pritlikavci'?

Posledično so Nemci seveda hitro ugotovili, da je panda najbolj prijazen avtomobil do uporabnika v pogledu parkiranja, pohvali pa se lahko tudi z najmanjšim rajdnim krogom (10,1 metra), podobno priročen je tudi space star (10,2 metra), medtem ko boste za obrat s sanderom in C3 potrebovali več prostora (11,2, odnosno 11,4 metra v primeru modela C3). Pri pandi hvalijo tudi zunanji dostop do prtljažnika v zadku, ker je njen nakladalni prag najnižji. Omenili pa so tudi to, da glavna prednost modela sandero ni v tem, da bi v potniški kabini ponujal več prostora za potnike, temveč v prostornini njegovega prtljažnika, ki znaša 320 litrov. Nekoliko manjši (270 litrov) je volumen prtljažnika pri modelu C3, precej manj uporabna v tem pogledu sta najmanjša testna kandidata (panda (225 litrov) in space star (160 litrov)). Čeprav avtomobili z največ štirimi metri dolžine (približno) niso najboljši 'vlečni konji' v primerih, ko se bodo uporabniki odločili za vleko prikolic, boste s sanderom lahko vlekli prikolice z zavorami, ki niso težje od 1100 kg. V tem pogledu je C3 že manj uporaben (450 kg), povsem neuporabna v tem pogledu je panda, medtem ko je mitsubishi namenjen kvečjemu vleki 'origami prikolic' z zavorami, ki niso težje od 200 kg.

Na testu so ocenili tudi kvaliteto uporabljenih materialov v notranjosti potniške kabine in kvaliteto izdelave. V tem pogledu sta sandero in C3 na boljšem kot že rahlo zastarela panda in space star, pri vseh štirih pa hvalijo preprosto in varno (pregledna armaturna plošča in ločena stikala za vklop določenih funkcij …) upravljanje vozila. Povsem zadovoljivo (sploh za krajše relacije …) je tudi sedežno udobje pri vseh štirih testnih kandidatih, najtišji ob vožnji je sandero (70,1 db pri 130 km/h), najglasnejša (73,3 db) pa panda in space star, najboljše vozno udobje pa ponujata C3 in sandero. Razlike so tudi v pogledu motoriziranosti, čeprav v vseh štirih primerih govorimo o izrazito nepremijsko (samo trije motorni bati …) motoriziranih avtomobilih, ker se edino sanderov pogonski sklop lahko pohvali s prisilnim polnjenjem (turbo), ki mu posledično lahko zagotovi tudi povsem spodobno (glede na maso avtomobila, ki znaša ne ravno najbolj skromnih 1100 kg …) zalogo 'konj'. Citroënov 1,2-litrski pogonski sklop se lahko pohvali z največjo delovno prostornino in solidnim izplenom (61 kW/82 KM) za bencinski motor brez prisilnega polnjenja, vendar ga v pogledu živahnosti hromi relativno velika neto masa (1036 kg), zato je tokrat najslabši v pogledu pospeševanja (0-100 km/h: 15,2 sekunde), sandero je v tem pogledu že skoraj 'dirkalnik' (11,7 sekunde), boljša od modela C3 sta tudi panda (13,9 sekunde) in space star (14,1 sekunde), vendar so to malenkosti, ki v praksi ne pomenijo tako velikih razlik.

Prisilno polnjenje pri sanderu ima še eno pomembno prednost, ker je njegov motor najbolj prožen (60-100 km/h: 7,8 sekunde), podobno dobro prožnost (8,5 sekunde) ima tudi C3, seveda na račun največje delovne prostornine, mu pa v tem pogledu lahko parira (8,3 sekunde) občutno lažji (870 kg, za približno 164 kg manjša masa!) space star s podobno odmerjeno delovno prostornino vgrajenega bencinskega trivaljnika. Najslabša v tem pogledu je panda (10,3 sekunde). Občutne razlike pri vseh štirih so tudi v pogledu razpoložljivega motornega navora, ki je seveda povezan s količino odmerjene delovne prostornine, odnosno uporabo prisilnega polnjenja. Čeprav imata panda in sandero povsem enako odmerjen pogonski sklop (999 kubičnih centimetrov) ima panda na razpolago samo 91 Nm motornega navora, medtem ko ga bo imel uporabnik sandera na voljo 160 Nm motornega navora, kar je primerljivo s z nekdanjim, približno 1,8 litrskim (8 ventilov) atmosferskim bencinskim štirivaljnikom. Kot zanimivost pa velja omeniti dizelski karakter vgrajenega motorja v sanderu, ker ima uporabnik na voljo 67 kW (91 KM) pri skromnih 4600 vrtljajih v minuti, prvaka v vrtenju pa nastajata pri znamkah FIAT (51 kW/70 KM) in Mitsubishi (52 kW/71 KM), ker se oba vgrajena 3-valjna 1-enolitrska 'mlinčka' zavrita vse do športnih 6000 vrtljajev v minuti.

Precej bližje si je ta kvartet v pogledu povprečne porabe na vsakih 100 prevoženih kilometrov. Nemci so ob tem ugotovili največ 0,5 litrsko odstopanje od navedb proizvajalcev. Najmanj 'žejen' na vsakih 100 prevoženih kilometrov je mitsubishi (5,2 litra), najbolj pa je 'žejen' C3 (5,9 litra), podobno 'žejna' je tudi dacia (5,8 litra), panda pa je samo malenkostno (5,5 litra) bolj 'žejna' od mitsubishija. Precej več od obljubljenih odstopanj so Nemci ugotovili ob merjenju ustvarjene količino CO2 izpustov. Najbolj 'umazan' je C3 (dejanskih 162 g namesto obljubljenih 123 gramov CO2 emisij), podobno 'umazana' je tudi dacia (160 g / 118 g), najčistejši je mitsubishi (142 g / 113 g) panda je nekje vmes (154 g / 119 g). Dacia pa blesti še v enem pogledu, v razmerju med plačanim in dobljenim, čeprav ni najcenejša izmed tokrat testiranih avtomobilov. Do denarnic nemških kupcev je najbolj prijazen mitsubishi (13.590 evrov), malenkostno dražja je dacia (13.950 evrov), že precej dražji je C3 (14.940 evrov), najdražja pa je panda (14.990 evrov).

Zato so na koncu za zmagovalca okronali izdelek znamke Dacia, drugi je C3, tretji space star in na koncu panda. Posledično sta citroën in dacia okronana z oceno 'zadovoljujoče', panda in space star pa z oceno 'zadostno'.