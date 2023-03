Nepremagljivi (v pogledu prodajne cene …) Indijec

Razmišljate o nakupu poštenega terenskega vozila (vozna šasija s poveznjeno karoserijo …)? Če ste Evropejec vas bo ob nakupu pošteno bolela glava, ker boste za takšno vozilo lahko zapravili veliko denarja. Indijci pa nimajo takšnih težav.

Pogled na aktualne cenike znamk kot so Jeep (model wrangler), Mercedes-Benz (G razred), Ineos (model grenadier) in Toyota (model land cruiser) vam bo razkril, da si za malo odštetega denarja v Evropi ne morete več omisliti poštenega terenskega vozila (v tej kategoriji ni modnih 'SUV-čkov' s samonosnimi karoserijami…), tudi na račun evropskega izgona edinega cenovno dostopnega predstavnika (suzuki jimny) takšnih vozil, več sreče imajo kupci podobnih izdelkov izven Evrope, ker jim za nakup poštenega terenskega vozila ni potrebo jemati hipotek.

Lep primer tega je Indija, kjer obstaja zelo veliko potreb prebivalstva po terensko prehodnih vozilih, temu primerna pa je tudi ponudba indijskih proizvajalcev takšnih vozil. Mednje sodi tudi znamka Mahindra, kjer imajo z izdelavo poštenih terenskih vozil veliko izkušenj, ker so se že leta 1953 lotili izdelave licenčnega modela (model CJ3) znamke Willys Jeep. V njihovi aktualni ponudbi novih terenskih vozil se nahaja tudi model bolero, ki so ga kupci prvič spoznali leta 2000. Zadnjo posodobitev tega modela, ki deluje kot nizkocenovna kopija Mercedes-Benzovega razreda G, se je zgodila leta 2011. Čeprav model bolero, ki ga ponujajo tudi v dveh različnih poltovornih različicah, deluje zelo impozantno na priloženih fotografijah, gre v resnici za kompakten model (medosna razdalja: 268 cm) z dolžino v območju štirih metrov, ki ga premika tehnologija stare šole (1,5-litrski 4-valjni dizelski motor, ki lahko mobilizira največ 55 kW/75 KM pogonske moči …), posledično 'nešportne' so tudi zmogljivosti (0-100 km/h: 23,5 sekund, največja hitrost: 125 km/h), ker gre pač za avtomobil, ki blesti predvsem ob vožnjah po brezpotju.

Najlepša pri tem 7-sedežnem avtomobilu pa je njegova prodajna cena, ker boste v Indiji za nov primerek tega vozila odšteli samo približno 12.500 evrov. Za odšteti denar dobite avtomobil, ki je opremljen z nekaj zračnimi blazinami, sistemoma ABS + EBD ter parkirnimi senzorji. Nakup ostale nepotrebne komfortne in IT krame ('nujno' potrebne v Evropi in ZDA …), ki samo dviguje maso avtomobila, zmanjšuje njegove zmogljivosti in posledično dviguje njegovo povprečno porabo goriva, vam bo v tem primeru prihranjen. Ja, očitno v Evropi res živijo samo še 'dvonoge ovce', ki jim proizvajalci avtomobilov lahko 'uvalijo' karkoli, in to po občutno višjih cenah …