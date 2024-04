Nevarni aspekti pogrezljivih vratnih kljuk

Leta 2019 je svet obkrožila prva novica glede povsem nepotrebne smrti nesrečnega ameriškega voznika tesle S, ki po trčenju z njegovim vozilom in posledičnem izbruhu požara v vozilu, ni mogel zapustiti gorečega vozila, pomagati pa mu niso mogli niti reševalci, ker jim ni uspelo odpreti bočnih vrat …

Neumno modno muho v obliki električno gnanih pogrezljivih vratnih kljuk (še en povsem nepotreben dodatek na seznamu modne 'invalidske opreme' v sodobnih avtomobilih …), ki so jo sprožili pri znamki Tesla, lahko sedaj spoznate tudi pri nekaterih serijskih modelih nekaterih drugih avtomobilskih znamk (BMW, Mercedes-Benz, range rover …), ker proizvajalci opravičujejo vgradnjo takšnih vratnih kljuk s potrebo po povečani aerodinamiki in povečanim komfortom uporabnikov njihovih vozil. Dejstvo je, da pogrezljive vratne kljuke niso izum sodobne avtomobilske industrije, istočasno lahko ugotovimo tudi to, da so proizvajalci tej tematiki nekoč posvečali več truda in okusa, ker se včasih ob pogledu na kakšen moderni izdelek avtomobilske industrije ne morem znebiti občutka, da so njegove, po navadi v barvo vozila odete vratne kljuke (očiten znak cenenosti …) pobrali kar iz kakšnega domačega hladilnika …

Nekatere pogrezljive vratne kljuke se aktivirajo z dotikom na prednjem delu vratne kljuke, nevarne so predvsem tiste, kjer za izskok kljuke iz karoserije skrbijo elektromotorji, ker se vam bo v slučaju, ko vozilo ostane brez električnega toka, lahko zgodilo, da sploh ne boste mogli odpreti bočnih vrat, ne od znotraj in niti od zunaj. Gre za zelo neprijeten scenarij, ki sem ga pred več kot tridesetimi leti po zaslugi lastne neumnosti (prehitra vožnja …) ob trčenju z mojim vozilom v 'nepremično oviro' (hiša) ob cesti doživel tudi sam, ker sem se iz vozila po tem, ko je zagorelo, lahko rešil samo skozi zadnja bočna vrata na voznikovi strani (ostalih bočnih vrat nisem mogel odpreti …), ker je vozilo ob trku doživelo občutno preoblikovanje obeh karoserijskih bočnih pragov. Zato Nemci uporabnikom modernih avtomobilov s pogrezljivimi vratnimi kljukami toplo priporočajo kakšen interni 'Schnellkurs' (hitri tečaj), ki jih bo poučil s postopkom odpiranja bočnih vrat (informacije glede tega najdete v navodilih za uporabo …) v sili, sploh pa v primerih, ko vozilo ostane brez energije, ki po navadi sproži postopek odpiranja vrat. Ob tem svetujejo uporabnikom tudi to, da naj s tem postopkom pred vožnjo seznanijo tudi morebitne preostale potnike v vozilu.

Obstaja pa tudi opozorilo Ameriške zveze za varnost potrošnikov, kjer že dolgo 'čivkajo', da so nedelujoče pogrezljive vratne kljuke ena izmed najpogostejših težav, s katerimi se srečujejo lastniki vozil s takšno rešitvijo odpiranja bočnih vrat, ker je že veliko njihovih lastnikov poročalo, da imajo zaradi ledu pozimi težave z odpiranjem vrat. Sedaj že vemo, da se s podobnimi težavami spopadajo tudi nekateri lastniki vozil z modnimi električno samodejno delujočimi parkirnimi (ročnimi) zavorami. Ko sem leta 1988 obiskoval tečaj za pridobitev vozniškega dovoljenja, so nam tedanji strokovnjaki povedali, da se pozimi po navadi ne zateguje ročne zavore (vsaj ne za dolgo obdobje …), ker lahko zamrzne … Tega nasveta današnji proizvajalci avtomobilov, ki pridno otovarjajo današnje avtomobile z razno 'invalidsko opremo', očitno še niso slišali …