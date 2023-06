BMC 1800 Berlina Aerodinamica

V teh dneh se je v Milanu, kjer se je konec minulega vikenda odvijal sejem MIMO (Milano Monza Motor Show), predstavil nov izdelek znamke AEHRA, ki v bistvu ni nič drugega kot 'normaliziran SUV', ker so se oblikovalci v tem primeru ob oblikovanju vozila odrekli aktualnim modnim 'šišmiš' (crossover) smernicam.

Tako smo dobili novega predstavnika aktualno zelo priljubljenih 'fastback' limuzin, ki jih pri številnih neresnih avtomobilskih znamkah veselo oglašujejo kot 'kupeje'. V tem pogledu se pri ameriško-italijanski znamki AEHRA, katere lastnik je Hazim Nada, držijo tradicije glede oblikovanja aerodinamično efektivnih 'fastback' limuzin, ki so jo leta 1967 vpeljali Italijani ob predstavitvi prototipa oblikovalske hiše Pininfarina, ki je kasneje močno vplival na serijsko podobo citroëna CX. Ob tem govorimo o avtomobilu z oznako 'Berlina Aerodinamica', ki so ga takrat pripravili za britanski koncern BMC kot nadomestek za austin/morris 1800 (kasnejši austin maxi), vendar so Britanci te oblikovne predloge upoštevali šele ob snovanju 5-vratnega 'fastback' roverja SD1, ki je znan po ljudskem imenu 'štirivratna daytona', predvsem zaradi podobnosti prednjega dela avtomobila z legendarnim ferrarijem 365 GTB/4.

Zakaj nam proizvajalci v zadnjem času predstavljajo samo še oblikovno neizrazne avtomobile, ki so si v pogledu oblike karoserije zelo podobni? Predvsem zaradi njihovih spoznanj glede aerodinamike, ki ima lahko zelo velik vpliv na akcijski doseg električnih avtomobilov, zato bodo trenutno še vedno priljubljeni 'SUV-čki' v bližnji bodočnosti po vsej verjetnosti izginili iz ponudbe proizvajalcev električnih avtomobilov, ker se ne morejo pohvaliti z dobro aerodinamiko. Ob tem poznavalci v primeru električnih SUV modelov omenjajo od 50 do 80 izgubljenih kilometrov pri avtonomiji s samo enim polnjenjem akumulatorjev. Pri znamki AEHRA, kjer so letos predstavili njihov prvi model (AEHRA SUV), so se tokrat lotili 'obratnega inženiringa' (po navadi najprej dobimo normalen avtomobil, nato sledi 'višje nasajena' SUV/crossover verzija …), ker so obstoječo 'crossover' obliko aehre SUV nekoliko znižali, odnosno zbližali z vozno podlago in tako ustvarili skoraj 5 metrov dolgo klasično, vendar aerodinamično zelo optimirano limuzino, ki si s SUV modelom deli tudi notranjost potniške kabine.

Ob tem so se znova odločili za nenavadno rešitev odpiranja bočnih vrat, ki bo uporabnike razveselila ob obisku nabito polnih parkirišč in jih razžalostila ob odkritju, da takšno odpiranje bočnih vrat ne bo izvedljivo v običajni (glede njene višine …) garaži. Bolj skrivnostni so glede tehničnih podatkov takšne limuzine, ker so zaenkrat obelodanili samo podatke o pogonski moči (od 550 do 600 kW) te striktno električno gnane limuzine, ob tem obljubljajo do 800 kilometrov akcijskega dosega. Za to naj bi poskrbeli vgrajeni napredni 'bidirekcionalni' akumulatorji (kapaciteta: 120 kWh) avstrijskega podjetja Miba Battery Systems. Razkrili so tudi načrtovane prodajne cene avtomobila, ki ga sami opisujejo kot 'Ultra-Premium-Elektro-Limousine'. Kupci naj bi leta 2026 za takšen statusni simbol odšteli od 160.000 do 180.000 evrov.