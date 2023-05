Nostalgični okoljevarstvenik

Medtem ko nam pri večini današnjih avtomobilskih znamk veselo prodajajo 'Greenwashing' filozofijo v obliki čedalje večjih in čedalje težjih električnih avtomobilov, pa k sreči za naše zanamce obstajajo tudi resne avtomobilske znamke, kjer jim je jasno, da nas takšen pristop vodi kvečjemu v slepo ulico.

Lep primer popolnega 'Greenwashinga' (oblika oglaševanja ali trženja, pri kateri se zeleni PR in zeleno trženje zavajajoče uporabljata za prepričevanje javnosti, da so izdelki, cilji in politike organizacije okolju prijazni …) so aktualne, že skoraj 3-tonske električne 4-kolesne 'krave', ker smo nekoč iz iste količine uporabljenih sestavnih materialov znali narediti najmanj 3,4 ali pa celo 5 novih avtomobilov. Po tem receptu, ki podpira mnenje (današnji avtomobili so enostavno preveliki, pretežki in posledično premočni v pogledu razpoložljive pogonske moči ...) številnih današnjih razumnikov, je ustvarjena tudi novodobna švicarska kopija legendarne BMW-jeve isette, ki je v teh dneh že na voljo nemškim kupcem, pred tem so jo prodajali samo v Švici.

Mali microlino se lahko pohvali s simpatično in prepoznavno obliko ter dejansko urbanimi merami karoserije (dolžina: 2519 mm, širina: 1473 mm, višina: 1501 mm) ter izrazito lahkotnostjo (neto masa: od 496 kg (6 kWh) do 530 kg (14 kWh), o kateri lahko številni lastniki aktualnih električnih avtomobilov samo sanjajo, zato v tem vozilu ni kakšnega ogromnega paketa vgrajenih akumulatorjev kot pri kakšnih aktualnih 'zavaljenih kravah', kjer imajo vgrajeni akumulatorji lahko tudi po 700 kg! Pri microlinu ima osnovni vgrajeni paket električnih akumulatorjev (6 kWh) samo 61 kilogramov, je pa res, da se v tem primeru ne boste pripeljali prav daleč (približno 91 km), zato je najbrž bolj smiseln nakup različice s srednje velikim (10,5 kWh) paketom vgrajenih akumulatorjev, kjer vam bo 'električnega soka' zmanjkalo po približno 177 prevoženih kilometrih.

Obstaja pa tudi različica s še večjim paketom (14 kWh) vgrajenih akumulatorjev, s katerim naj bi uporabnik prevozil približno 230 kilometrov, seveda v bolj počasnem tempu (največja hitrost: 90 km/h), ker gre v primeru microlina za dvosedežni 'moped-avto' iz kategorije L7e s solidno odmerjenim volumnom (230 litrov) prtljažnika (glede na velikost in namembnost vozila …). Tudi nemškim kupcem so Švicarji na začetku prodaje ponudili vozila iz posebne serije 'Pioneer', katerih značilnost odražata predvsem dva razpoložljiva odtenka modre karoserijske barve v kombinaciji z nekaj več vgrajene komfortne opreme. Za odštetih 22.690 evrov bo kupec deležen vgradnje para prednjih 'Bi-LED' žarometov ter centralno nameščenega zaslona na dotik na območju armaturne plošče v kombinaciji s sedežnim oblazinjenjem iz usnja ter platneno pomično streho, ki pa ni namenjena samo dotoku svežega zraka, ker je njena varnostna vloga (v primeru čelnega trčenja lahko zapustite vozilo, seveda pod pogojem, da ga preživite …) enaka kot pri originalu znamke BMW. Med posebnostmi vozil iz omejene serije pa omenjajo tudi posebno oblikovane pokrove koles.

Med prednostmi tega avtomobilčka pa omenjajo tudi rafinirano zasnovo, ker se ponaša s samonosno karoserijo, kjer so Švicarji uporabili veliko aluminija v kombinaciji z nekaj jekla, uporabniku zelo prijazna (glede nabavne cene …) je tudi obutev malega microlina, ki nas vrača v čase 'jugotov' in 'stoenk', ker so nanj nameščene 13-palčne pnevmatike z nizkim kotalnim uporom. Dejstvo je, da ta simpatični avtomobilček nima namena prevzemati vloge družinskega avtomobila, bi bil pa idealen kot drugi ali pa tretji avtomobil pri hiši za vsakodnevne potrebe (prevoz na delo, nakupi, ata-mama 'taksi storitve' …). Žal pa moramo ob tem omeniti tudi to, da sama simpatičnost vozila dostikrat ne more odtehtati previsoke prodajne cene takšnega avtomobila, zato microlino najbrž ne bo prav pogost v vsakdanjem prometu.