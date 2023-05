Iz Kitajske prihajajo informacije, ki so najbrž že povzročile glavobole pri vodilnih možeh nekaterih nemških avtomobilskih znamk, ki so v zadnjih nekaj letih postale močno odvisne od kitajskih kupcev novih avtomobilov.

Še pred nekaj leti, ko domače kitajske avtomobilske znamke zaradi slabše kakovosti in ostalih 'bolezni' njihovih izdelkov niso bile ravno najbolj cenjene na kitajskem tržišču, si takšnega razpleta dogodkov ni predstavljal nihče izmed poznavalcev razmer na sedaj že najpomembnejšem tržišču avtomobilov, ker so Kitajci z nekoliko višjim življenjskim standardom raje kupili nove avtomobile tujih, predvsem nemških znamk, tudi zaradi tega, ker so bili Nemci (znamka Volkswagen) prvi, ki so prepoznali potencial kitajskega tržišča in davnega leta 1984 tam postavili prvo tovarno avtomobilov, štiri leta kasneje so ta korak storili tudi pri znamki Audi.

Kako zelo so pri nekaterih nemških avtomobilskih znamkah že odvisni od kitajskih kupcev, pa razkrivajo statistični podatki, ki pravijo, da so leta 2022 pri znamkah kot sta BMW in Mercedes-Benz, na Kitajsko poslali eno tretjino vseh takrat izdelanih novih avtomobilov, še bolj pa so od Kitajcev odvisni pri znamkah Volkswagen (40,4 odstotka vseh novih volkswagnov je romalo na Kitajsko …) in Audi (41,6 %). Še večjo odvisnost od Kitajcev so Nemci dosegli s prodajo novih električnih avtomobilov, ker so leta 2022 tja izvozili 50,5 odstotka (104.700 primerkov) vseh takrat izdelanih (207.200) primerkov modelov iz družine ID. Zato si Nemci tudi pod razno ne morejo privoščiti konfliktov s Kitajci, ker bi to dejansko uničilo nemško avtomobilsko industrijo.

Medtem se je na Kitajskem že začela nova 'kulturna revolucija', tokrat na področju avtomobilizma, ki je letos že spodnesla znamko Volkswagen, ker njeni izdelki (predvsem model lavida …) niso več vladarji na kitajski lestvici najbolje prodajanih novih avtomobilov. Trenutno je model lavida samo še na petem mestu te lestvice, ker imajo kitajske avtomobilske znamke letos že 47-odstotni tržni delež (lani so obvladovale 43 odstotkov tržišča …). Za to je zaslužna predvsem elektromobilnost, ki je v zadnjem letu poskočila iz 13 na 21-odstotkov (tržni delež …), v tem segmentu imajo kitajski proizvajalci trenutno 80-odstotni tržni delež. O tem, kako priljubljeni so električni avtomobili med Kitajci pa priča tudi informacijo o kitajski ukinitvi subvencij za nakup električnih avtomobilov, ker niso več potrebne, za razliko od Evrope, kjer bi takšna poteza pokopala elektromobilnost.

Med kitajskimi zmagovalkami, ki so letos na domačem tržišču že močno povečale tržni delež, pa omenjajo predvsem znamke Zeekr (+ 84,9 %), BYD (+ 67 %) in Li Auto (+ 65,8 %). Volkswagnov 'paradni električni konj' (model ID.4), ki ga v Evropi nekateri kujejo v zvezde, je trenutno šele na katastrofalnem, 147. mestu (7951 prodanih primerkov …) kitajske lestvice najbolje letos prodajanih novih avtomobilov, predvsem zaradi že kroničnih težav s programsko opremo, poleg tega evropski oblikovalci niso več sposobni pravilno interpretirati okusa kitajskih kupcev, ki mu zaenkrat lahko sledijo samo pri znamkah kot sta BMW in Mercedes-Benz. Če smo se nekoč še smejali kitajskim oblikovalcem, ker so znali ustvariti verne kopije avtomobilov tujih proizvajalcev, nas lahko smeh sedaj mine, ker so napredovali tudi na tem področju in očitno odkrili recept za ugajanje domačim kupcem.

Zaradi tega je bilo letos (v prvih treh mesecih …) na Kitajskem že nekoliko manj prodanih novih volkswagnov (- 21,8 %) ter toyot ( - 22,3 %), najbolj pa trpijo prodajalci nissanov in hond, ker se jim je prodaja novih vozil letos že prepolovila.