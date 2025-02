Nova različica

Nemška znamka ARI Motors, kjer ob upoštevanju pravil priljubljene 'Badge Engineering' filozofije nastajajo v Nemce zakamuflirani '4-kolesni Kitajci', je v teh dneh predstavila novo 'Doppelkabine' različico njihovega serijskega modela 901.

Medtem ko smo v zadnjem času že doživeli propad številnih nemških 'start up' podjetij, ki so načrtovala proizvodnjo dejansko ekoloških (kompaktne mere karoserij, nobenega 'preseravanja' glede razpoložljive pogonske moči, skromna opremljenost …) električnih avtomobilov, se nemška avtomobilska znamka ARI Motors, ki jo je leta 2017 ustanovil nemški poslovnež Thomas Kuwatsch iz Leipziga, očitno lahko pohvali s konstantno rastjo prodaje in posledično širitvijo modelne palete. To ji uspeva predvsem na račun prej omenjenega 'Badge Engineeringa', ker Kuwatsch v Nemčijo uvaža izdelke dveh kitajskih avtomobilskih znamk (Jiayuan & Karry (ekspozitura znamke Chery)), kjer jih ob pomoči drugačnih logotipov spremenijo v 'avtohtone Nemce'.

V primeru modela 901 (kategorija N1), ki ga Kuwatsch po novem ponuja kupcem v petih možnih karoserijskih različicah, govorimo o kitajskem predstavniku lahkih gospodarskih vozil, ki doma (na Kitajskem) nastaja tudi v različicah z bencinskimi pogonskimi sklopi. V tem primeru je model Q22 okrašen z logotipi znamke Chery, obstaja pa tudi bencinsko gnani karry youyou, ki je povsem identičen z izdelkom znamke Karry. Edino pri znamki Karry pa lahko dobite elektrificirano verzijo tega modela, ki predstavlja osnovo za nemško 'mravljico' (ARI je japonska beseda za mravljo …), ki je po novem na voljo kupcem z modno dvojno kabino, posledično lahko takšen ARI 901 prevaža 5 oseb, odnosno največ 1.100 kilogramov tovora (v to maso so seveda vključeni tudi potniki …), približno 200 kilogramov več kot različica z enojno kabino.

Tudi tokrat so Nemci za samodejno premikanje modela 901 Nemci uporabili samo en električni motor, ki ob povezavi s samodejnim menjalnikom premika samo zadnji kolesni par. Vgrajeni motor lahko mobilizira 31 kW (40 KM) konstantne, odnosno največ 60 kW (82 KM) kratkotrajne pogonske moči, posledično nizka je tudi končna hitrost, ki znaša največ 100 km/h. Ob mestnih vožnjah bo ARI 901 na vsakih sto prevoženih kilometrov v povprečju porabil od 16 do 18 kWh električne energije, ki jo zagotavlja vgrajeni sklop akumulatorjev (kapaciteta: 40 kWh). Ob bolj tekoči vožnji izven mestnih sredin se poraba električne energije zniža za približno 4 kWh (kombinirana poraba: 16 kWh/100 km).

Medtem, ko nam uveljavljeni proizvajalci avtomobilov po navadi servirajo samo pravljice o neverjetnem dosegu njihovih električnih modelov brez prave orientacije za kupce, so v podjetju ARI Motors GmbH veliko bolj dosledni, ker so napisali, da znaša največji akcijski radij modela 901 približno 260 kilometrov, vendar samo v primeru, če se boste cel čas vožnje premikali samo s 40 km/h. Obstaja pa tudi možnost vgradnje strešnega paketa solarnih celic, ki bodo vozilu lahko zagotovile od 20 do 40 kilometrov dodatnega akcijskega dosega. Omenili so tudi čas polnjenja akumulatorjev na domači vtičnici (220V, 16 amperske varovalke), ki znaša od 6 do 8 ur, ker lastnik ob polnjenju takšne tovorne 'mravlje' nujno ne potrebuje domače polnilne postaje. Lahko pa si omisli polnilno postajo, ker Nemci ob tem pravijo, da bodo akumulatorji arija 901 ob polnjenju na hitrih polnilnicah že po 30. minutah polnjenja dosegli 80-odstotno napolnjenost.

Za odštetih 37.995 evrov (osnovna nemška prodajna cena brez subvencij) bo nemški kupec prejel osnovno opremljeno vozilo s prostorom za 5 potnikov in vgrajenim 'infotainment' sistemom z zaslonom na dotik ter vzvratno kamero. Na spisku serijske opreme je tudi sistem ABS, v vozilo pa vgradijo tudi par zračnih blazin. Obstaja pa tudi dobro založen seznam dodatne opreme. Ob nakupu dobi kupec tudi 2-letno garancijo (ali do 80.000 prevoženih kilometrov) na delovanje vozila in 3-letno garancijo na akumulatorje (ali do 150.000 prevoženih kilometrov). Interesentom pa ob nakupu tega vozila ne bo potrebno hoditi v Nemčijo, ker si ga lahko ogledate tudi pri naših severnih sosedih …