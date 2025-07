Novi rekorder

Minuli konec tedna je zaznamovala tudi postavitev novega Guinnessovega rekorda za električna vozila, ker so vozniki znamke Lucid s serijskim modelom air grand touring postavili nov svetovni rekord glede števila prevoženih kilometrov s samo enim polnjenjem vgrajenih akumulatorjev.

Tako smo dobili še enega izmed številnih svetovnih rekordov v zvezi z električnimi avtomobili, ki pa jih moramo jemati z rezervo, ker so tudi predstavniki znamke Lucid ob tem pozabili omeniti pod kakšnimi pogoji so izvedli aktualno vožnjo, ki jim je prinesla svetovni rekord. V sporočilu za javnost so zapisali samo to, koliko kilometrov (1205 kilometrov …) jim je na poti od švicarskega St. Moritza do nemškega Münchna uspelo narediti s samo enim polnjenjem vgrajenih akumulatorjev, nikjer pa ne morete zaslediti podatka o povprečni potovalni hitrosti in podatkov glede tega koliko med vozniki zelo priljubljenih električnih porabnikov (klimatska naprava, zunanja svetlobna telesa, 'infotainment' sistem, asistenčni sistemi …) je bilo na rekordni vožnji vklopljenih ali izklopljenih, ker ti električni porabniki v vozilu ne delujejo zastonj …

Poleg tega ne vemo, koliko potnikov in tovora je bilo v vozilu med samo rekordno vožnjo, kakšne so bile temperature ozračja, neznan je tudi polnilni tlak v pnevmatikah te razkošne limuzine, ki ponuja uporabniku že prav absurdno zalogo pogonske moči (611 kW / 831 KM), ki je bila v dobrih starih časih rezervirana predvsem za letala z batnimi pogonskimi sklopi. Po WLTP normi, ki je samo še ena izmed modernih marketinških pravljic za zavajanje potrošnikov, lahko Lucidova velika 4-vratna limuzina s samo enim polnjenjem akumulatorjev prevozi približno 960 kilometrov, in to ob nizki povprečni porabi (13,5 kWh), ki jo v realnosti lahko doseže samo kakšno majhno električno vozilo (recimo volkswagen e-up …), ne pa skoraj 2,4-tone težak električni avtomobil …