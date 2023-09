Novi svetovni rekorder

Iz Nemčije prihaja novica o novem svetovnem rekordu študentov tehnične univerze v Münchnu (TUM), ki so se s svojim zadnjim podvigom že vpisali v slovito Guinnessovo knjigo rekordov, ker jim je v štirih dneh s samo enim polnjenjem vgrajenih akumulatorjev uspelo prevoziti 2573 kilometrov.

Seveda se študentje ob razvoju striktno električno gnanega vozila, ki je sposobno s samo enim polnjenjem akumulatorjev prevoziti takšno, že skoraj neverjetno razdaljo, niso zgledovali po zadnjih, večinoma neumnih modnih trendih, ki častijo čedalje večja in čedalje težja električno gnana vozila, temveč so za svoj podvig ustvarili evolucijsko različico že lani predstavljenega enosedežnega avtomobilčka z modelno oznako 'Muc022', ki so mu za to priložnost vgradili večji paket akumulatorjev s kapaciteto v območju 15,5 kWh.

Izredno aerodinamično (cw: 0,159) oblikovan enosedežni avtomobilček (dolžina: 3400 mm, širina: 1200 mm, višina: 1000 mm), ki je poleg tega tudi nepredstavljivo lahek (njegova neto masa znaša samo 170 kg!) ima na zalogi samo 880 vatov (2x440 W) pogonske moči, posledično majhna pa je tudi njegova povprečna poraba električne energije, ki znaša samo 0,6 kWh na vsakih 100 prevoženih kilometrov. Celoten podvig so nemški študentje zaključili po prestanih 99. urah vožnje v enem izmed zaprtih hangarjev letališča München. S tem dejanjem smo dobili nov dokaz, da je aktualni modni elektro koncept avtomobilske industrije, ki nam veselo ponuja čedalje večje in čedalje težje 4-kolesne električno gnane 'krave' povsem zgrešen in skregan z zdravo pametjo …