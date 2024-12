Obeti za leto 2027

Scout Traveler

Pred nekaj tedni se je v ZDA, pred približno 300 gosti, odvijala prva predstavitev na novo obujenega modela (scout) znamke International Harvester, ki so jo novi lastniki (koncern Volkswagen) ob tem preimenovali v Scout Motors. Tokrat sta se predstavila modela terra in traveler.

Med številnimi poznavalci severnoameriških terenskih vozil imata znamka International Harvester in njen legendarni model scout posebno mesto, podobno kot podobni 'off-road' izdelki znamke Jeep in pa prvotni ford bronco ter prvotni chevrolet blazer. Čeprav si naslov predhodnika vseh današnjih SUV vozil lahko zasluži predvsem izdelek znamke Willys (model jeep 'Station Wagon') iz leta 1948 ob tem ne smemo pozabiti na precej bolj civiliziran izdelek (model travelall) znamke International Harvester, ki se je prvič pojavil že leta 1953. Leta 1960 se je pojavil tudi prvotni model scout v obliki zelo robustnega terensko prehodnega vozila, ki je do leta 1980 (zaključek proizvodnje) po celem svetu pritegnil veliko kupcev takšnih vozil. Spomniti pa se moramo tudi scoutove vloge v svetu nekoč izredno prestižnih terenskih vozil, ki so ga pred približno 45. leti utelešali predvsem izdelki švicarske avtomobilske industrije (znamki Felber in Monteverdi), ker je Felberjev oasis zasnovan na osnovi tedanjega serijskega scouta, enako pa velja za podobna izdelka aristokratske znamke Monteverdi, kjer so kupcem v istem obdobju ponujali modela sahara in safari.

V maju leta 2022 je močno odjeknila novica glede namere novega lastnika (koncern Volkswagen) intelektualne lastnine znamke International Harvester, da v naslednjih nekaj letih obudi legendarnega severnoameriškega predstavnika vozil za delo, šport in prosti čas, ki jim nekateri neresni ljudje zelo radi pravijo 'športni terenec', čeprav lahko resni ljudje kratico SUV prevedemo samo kot športno-funkcionalno vozilo. Sedaj sta se v ZDA predstavila prva dva serijska modela na novo vznikle avtomobilske znamke Scout, seveda v današnjih časih obligatorni 5-vratni različici (prvotni scout je imel samo en par bočnih vrat …) z oznako traveler, ki obuja spomin na model travelall, zraven so postavili še poltovorni model terra, tudi v tem primeru so se oblikovalci seveda držali aktualnih modnih smernic in na koncu ustvarili pogojno uporaben poltovornjak z dvojno kabino. Z modelom terra pa Nemci ob navezi z Američani obujajo spomin na poltovorno različico prvotnega scouta, ki je bil kupcem na voljo tudi v kabrioletski različici. Tako bomo leta 2027 dobili nov SUV in nov poltovornjak za vse družbeno, že povsem neodgovorne kupce takšnih vozil, ki s takšnimi 'oklepniki' (528 centimetrska dolžina v primeru modela traveler in 582 centimetrov dolžine v primeru poltovornjaka terra) strašijo pešce in ostale udeležence v prometu po naših mestih.

Oba nova ameriška 'lifestyle parnika' se lahko pohvalita tudi z dvometrsko širino (203 cm, na koncu bo v Evropi in drugod potrebno razširiti vse ceste …) in podobno odmerjeno višino (197 cm), skratka, po mnenju današnjega slaboumnega avtomobilskega marketinga bosta oba seveda izredno 'zelena', 'dinamična in športna' (podobno kot iztirjena lokomotiva ali pa nasedli kit na morski obali …) ter seveda 'urbana', ker bosta neverjetno 'primerna' za obisk Pirana in podobnih starodavnih mest z ozkimi ulicami … Nov ameriški 4-kolesni dokaz o neverjetni dekadentnosti današnje človeške civilizacije pa po zadnjih pretresih v avtomobilski industriji seveda ne bo na voljo samo v električni različici (prvotno so 'bluzili' ravno o tem …), temveč kot električno vozilo s podaljševalcem dosega v obliki vgrajenega fosilnega motorja. Točnih informacij glede tega še ni na voljo, vemo samo to, da bo ta različica z akcijskim dosegom v območju 800 kilometrov pritegnila večino kupcev novega scouta, vsaj po izsledkih prednaročil, ker se je za takšno različico že odločilo 82,8 odstotka vseh, ki so se odločili za ta korak. V ZDA naj bi kupec za takšnega 'mastodonta' odštel najmanj 60.000 ameriških dolarjev.