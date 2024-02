Predstavniki nemškega kluba ADAC so danes objavili poročilo z njihovega zadnjega testa letnih pnevmatik, na katerem so Nemci tokrat testirali 16 različnih letnih pnevmatik v dimenzijah 215/55 R17. Posebnost tega testa so novi ocenjevalni kriteriji, ker ima okoljevarstvo po novem večji pomen.

Ocenjevanje po novih kriterijih (70 % ocene je pridobljenih na osnovi voznih lastnosti, preostalih 30 % zagotovi ocena okoljevarstva) je najbolj opazno ob pogledu na priloženo preglednico, ker so sedaj na njej vidne samo še tri ocene (vozne lastnosti, okoljevarstvo in skupna ocena), za bolj podroben pregled lastnosti vsake izmed testiranih pnevmatik morate po novem obiskati spletno stran kluba ADAC, kjer pa kljub temu ne boste našli za voznike najbolj pomembnih ocen, ki smo jih bili navajeni, ker so po navadi povezane s cestno lego ob vožnji po suhi ali pa mokri podlagi. So se pa Nemci sedaj bolj potrudili glede informacij o zaviralnih sposobnostih pnevmatik, ker so bralcem po novem na voljo trije različni podatki (dolžina zavorne poti na suhi cesti (100-0 km/h), dolžina zavorne poti na mokri cesti (80-0 km/h) in dolžina zavorne poti na mokri betonski podlagi (80-0 km/h)) za vsako testirano pnevmatiko.

Ob ogledu teksta na portalu kluba ADAC boste lahko izvedeli tudi to, kako se določene pnevmatike obnašajo v primeru splavanja (aquaplaning), kakšna je dejanska teža vsake testirane pnevmatike, kakšno povprečno porabo goriva je imelo testno vozilo, poleg tega vam bodo Nemci za vsako testirano pnevmatiko razkrili tudi njeno predvideno življenjsko dobo v kilometrih in vam zaupali tudi to, kakšna je obraba vsake testirane pnevmatike. Kako se vsaka testirana pnevmatika dejansko obnaša na cesti pa lahko izveste šele ob pogledu v rubriko prednosti in slabosti, ki je vidna šele na koncu teksta, kjer bolj podrobno predstavijo vsako pnevmatiko. Zato vam dodana preglednica glede odločitve o nakupu primernih pnevmatik za vaše vozilo tokrat ne more prav dosti pomagati, ker vam bo bolj jasno sliko lahko zagotovil samo obisk portala kluba ADAC, seveda ob povezavi z vašim znanjem nemščine …

Na splošno so bili nemški testni vozniki in strokovnjaki zelo zadovoljni z izplenom tokratnega testa, ker si nobena izmed tokrat testiranih letnih pnevmatik v dimenzijah 215/55 R17 ni prislužila najslabše možne ocene. Kljub temu pa tokrat omenjajo 'črno ovco' znamke Vredestein (tip Ultrac, povprečna nemška prodajna cena za eno pnevmatiko: 139 evrov), ki si je oceno 'ausreichend' (zadostno) prislužila predvsem zaradi slabih okoljevarstvenih lastnosti (kratka življenjska doba in velika obraba …), ker boste s takšno pnevmatiko do njene izrabe lahko prevozili samo povprečnih 27.000 kilometrov, posledično ta pnevmatika ni namenjena 'ljudem, ki živijo v avtomobilih' (ljudje, ki z avtomobili vsako leto prevozijo ogromno kilometrov …), temveč ljudem, ki na leto ne naredijo veliko kilometrov z njihovimi avtomobili. Drugače pa Nemci hvalijo njene vozne lastnosti na suhi in mokri vozni podlagi, všeč jim je tudi relativno nizka masa (9,5 kg) te pnevmatike in ugodna povprečna poraba (5,9 litra na 100 prevoženih kilometrov) testnega volkswagna v slučaju, ko je bil ta SUV obut v takšne pnevmatike.

Na tokratnem testu so blesteli predvsem trije gumarski izdelki znamk Continental (tip PremiumContact 7, 174 evrov), Michelin (tip Primacy 4+, 182 evrov) in Kumho (tip Ecsta HS52, 123 evrov), ker so si vse tri omenjene letne pnevmatike tokrat prislužile oceno 'gut' (dobro). Izdelek znamke Continental se lahko pohvali z najboljšimi voznimi lastnostmi (na suhi in mokri vozni podlagi) izmed vseh tokrat testiranih pnevmatik, dolgo življenjsko dobo (približno 60.000 prevoženih kilometrov) ter okolju prijazno obrabo, ima pa ta pnevmatika nekaj manjših težav ob splavanju, poleg tega Nemcem ni všeč njena teža (10,1 kg), čeprav to ne vpliva na dvig povprečne porabe goriva (5,9 litra na 100 prevoženih kilometrov). Iz podobnega testa (odlične vozne lastnosti v vseh pogledih in dolga življenjska doba (približno 60.000 prevoženih kilometrov)) je tudi tokrat testirana letna pnevmatika znamke Michelin, ki se lahko 'pohvali' z naslovom najdražje tokrat testirane pnevmatike. Tudi ta pnevmatika ima nekaj manjših težav na področju splavanja, testni volkswagen pa je ob tem porabil malenkostno manj pogonskega goriva (5,8 litra na 100 prevoženih kilometrov).

Kot dejansko 'best buy' pa lahko označimo izdelek znamke Kumho, ki v pogledu voznih in ostalih lastnosti prav nič ne zaostaja za izdelkoma znamk Continental in Michelin, je pa občutno cenejša in še bolj trdoživa, ker bo lahko uporabnik s takšnimi pnevmatikami lahko prevozil skoraj 70.000 kilometrov. Podobno trdoživ (približno 69.000 prevoženih kilometrov) je tudi izdelek znamke Goodyear (tip EfficientGrip Performance 2, 167 evrov), ki je tokrat ocenjen slabše od premijske konkurence, ker Nemci niso najbolj zadovoljni z obnašanjem te letne pnevmatike na suhi vozni podlagi. Pri tem je zanimivo to, da je izdelek znamke Debica (tip Presto UHP 2, 120 evrov), ki spada pod dežnik znamke Goodyear, tokrat prejel boljšo skupno oceno kot pnevmatika bolj cenjene matične znamke, čeprav v pogledu voznih lastnosti po mokrem ne more parirati izdelku znamke Goodyear, zamerijo ji tudi pomanjkljivo dajanje povratnih informacij glede dogajanja pod kolesi.

Kako so Nemci ocenili najcenejši tokrat testirani izdelek, ki ga je prispevala znamka Linglong (tip Sport Master, 95 evrov)? Zaradi slabšega obnašanja te pnevmatike na suhi in mokri vozni podlagi, se je ta izdelek, ki bo kupce privabljal predvsem na račun nizke prodajne cene, uvrstil na predzadnje mesto v tokratni preglednici. Med dobrimi lastnostmi pa omenjajo samo dobre zaviralne sposobnosti te pnevmatike na suhi cesti, še vedno solidne zaviralne sposobnosti na mokri vozni podlagi ter nizko povprečno porabo goriva. Bolj točne informacije glede nemških izsledkov na tem testu pa najdete tukaj.