Odklon od ustaljenih smernic

Iz Nizozemske prihaja novica o novem električnem športniku znamke Carice, ki s svojo podobo in karakteristikami odstopa od uveljavljenih smernic pri izdelavi striktno električno gnanih avtomobilov.

Medtem ko nam večina proizvajalcev striktno električno gnanih avtomobilov ponuja čedalje večje in čedalje težje avtomobile, ki imajo za samodejno premikanje posledično na razpolago že prav absurdno odmerjene zaloge pogonske moči, zato tako motorizirani avtomobili nimajo prav nobene zveze z okoljevarstvom (pravi okoljevarstveni avtomobil ima kompaktne zunanje mere (največ 410 cm skupne dolžine …), ga ne razganja od pogonske moči, poleg tega ni do nezavesti otovorjen z razno električno gnano 'invalidsko opremo' …), ker so pač plod v današnjih časih zelo priljubljene 'Greenwashing' filozofije. Poleg tega imajo številni električni avtomobili še eno veliko težavo (oblikovna neizraznost …), ker so si medsebojno preveč podobni in posledično povsem nezanimivi za ljudi, ki od vozila pričakujejo tudi kakšne prepoznavne oblikovne poteze.

Nizozemci so očitno prepričani, da moderen električni avtomobil ne sme izgledati kot 'buhtelj' ali pa 'štručka' na kolesih, zato se pri oblikovanju njihovega drugega modela (prvega so predstavili pred približno desetimi leti …) znova zatekli v preteklost, ko so proizvajalci avtomobilov še znali narediti avtomobile s karakterjem. Ob tem so za inspiracijo znova obiskali arhiv znamke Porsche, kjer jih je navdihnil porsche 356 speedster. Tako smo dobili novo interpretacijo legendarnega nemškega športnika, ki predhodnika ne posnema samo v pogledu oblike, temveč tudi v pogledu lahkotnosti in motorizacije, ker je TC2 za današnje čase zelo skromno motoriziran. Za samodejno premikanje tega avtomobila so Nizozemci uporabili električni pogonski sklop, ki lahko na zadnjo pogonsko os pošlje samo skromnih 40 kW (55 KM) pogonske moči, vendar morate ob tem upoštevati informacijo, ki pravi, da znaša masa takšne kopije legendarnega porscheja samo 630 kg, in to skupaj z vgrajenimi akumulatorji.

Popolnoma enako maso je imel tudi originalni serijski austin morris mini 1000 (29 kW/39 KM), ki pa se seveda ni mogel pohvaliti s tako atraktivnim izgledom in opremljenostjo kot nizozemska kopija legendarnega porscheja, niti ni bil sposoben ponuditi uporabniku takšnih zmogljivosti kot junak naše zgodbe. Nizozemci ob predstavitvi tega simpatičnega avtomobila z notranjostjo potniške kabine, ki jo zaznamuje uporaba usnja in prave kovine, niso razkrili podatkov o njegovih zmogljivostih, vemo pa, da se v njem skriva sklop akumulatorjev (kapaciteta: 31,5 kWh), ki mu zaradi njegove lahkotnosti lahko zagotovi približno 300 kilometrov akcijskega radija. Vse skupaj pa seveda ni ravno poceni (vendar še vedno ceneje od nakupa originala …), ker znaša tovarniška cena modela TC2 brez dajatev točno 44.500 evrov.