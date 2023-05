'Okoljevarstvo' na ameriški način

Čeprav živimo v časih, v katerih ima okoljevarstvo čedalje večji pomen, se včasih ne morem znebiti občutka, da v resnici živimo še na začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja, v obdobju pred prvo globalno naftno krizo, ko smo ljudje z razpoložljivimi dobrinami našega planeta delali kot svinje z bučami. Očitno ti časi še niso minili, sploh pa niso minili v ZDA.

Tako smo v teh dneh po zaslugi koncerna Stellantis in podobno neresnih avtomobilskih koncernov, kjer se seveda 'izredno trudijo', da bi kupcem zagotovili čim več 'okoljevarstvenih' modelov avtomobilov, ki so v interesu 'ohranjanja' našega planeta čedalje večji, močnejši (v pogledu razpoložljive pogonske moči …) in seveda posledično tudi čedalje težji, dobili nov dokaz ohranjanja tradicionalne ameriške 'vrline' v obliki že kar klasične dekadentnosti, ki jo najbolje utelešajo številni poltovornjaki in ogromna SUV vozila na njihovih cestah. Žalostno pri celi zadevi je pa to, da smo se Evropejci nekoč smejali ameriški norosti v obliki čedalje večjih in čedalje težjih 4-kolesnih 'zavaljenih krav', danes pa z njimi veselo jezdimo na istih valovih, ker pač z veseljem posnemamo aktualne življenjske vzorce Američanov.

Tako se lahko iracionalni evropski kupci modnih in samo pogojno uporabnih ameriških poltovornjakov razveselijo najnovejše pridobitve znamke RAM v obliki modela 1500 TRX v posebni različici 'Havoc Edition', ki bo dejansko lahko povzročil 'opustošenje' (havoc) v naravi in v njihovih denarnicah, ker si te iracionalne igrače ne morete omisliti za drobiž, poleg tega vas bo več kot 3-tonski in približno 6-metrski kolos ('idealne' urbane mere karoserije, sploh za obisk Pirana in podobnih sredozemskih mest …) s smešno uporabno nosilnostjo (594 kg) nagradil še z bogato odmerjeno povprečno porabo (približno 25 litrov na vsakih 100 prevoženih km) pogonskega goriva, ki bo ob priganjanju seveda z lahko poskočila na z razumom popolnoma skregane številke (35 litrov …) iz časov ameriških 'cestnih dinozavrov' (šestdeseta in zgodnja sedemdeseta leta prejšnjega stoletja).

Američani bodo izdelali samo 1000 primerkov te poltovorne pošasti, od tega jih bo 100 prišlo tudi v Evropo, predvsem po zaslugi specializiranih uvoznikov ameriških vozil kot sta nemški podjetji AEC Europe in KWA, kjer imajo z uvozom takšnih modelov in njihovimi prilagoditvami evropski zakonodaji že ogromno izkušenj, vse skupaj pa ne bo ravno poceni, ker boste v Nemčiji za takšen poltovornjak odšteli zajeten znesek denarja (od 130.000 do 150.000 evrov). Za odšteti denar bo evropski kupec dobil približno 6 metrov (približna širina in višina: 220 x 200 cm) jekla in ostalih kovin, plastike in gume, ki ga premika 'zloglasni' 6,2-litrski bencinski 'Hemi' V8 motor iz regalov znamke RAM. V tem poltovornjaku bo omenjeni motor lahko mobiliziral 516 kW (702 KM) pogonske moči ter 880 Nm motornega navora, zato bo takšna pošast lahko bliskovito pospeševala (0-100 km/h: 4,5 sekunde) in po končanem pospeševanju drvela s približno 190 km/h ('neverjetna' hitrost glede na zalogo pogonske moči …).

RAM 1500 TRX 'Havoc Edition' je prva izbira vseh pravih 'nastopačev', resni in razumni ljudje, si bodo za dirkanje raje omislili kaj bolj kompaktnega in lažjega …