Opozorilo kluba ADAC glede varnostnih pasov za nosečnice

Strokovnjaki največjega nemškega avtomobilskega kluba so se tokrat lotili testiranj štirih varnostnih pasov za nosečnice, odnosno adapterjev, ki naj bi po mnenju proizvajalcev takšnih izdelkov poskrbeli za večjo varnost nosečnic in njihovih, še nerojenih otrok. Žal je resnica drugačna.

Reprezentativni testi nosečniških varnostnih pasov z nosečnicami so pokazali, da je bila namestitev in uporaba takšnih adapterjev za varnostne pasove za nosečnice nekoliko bolj naporna, vendar bi vse sprejele takšne neugodnosti, če bi varnostni pasovi za nosečnice, odnosno adapterji, dejansko zmanjšali tveganje za poškodbe nerojenih otrok. Rezultati testnih trčenj, ki so jih pred kratkim izvedli Nemci, so toliko bolj zastrašujoči, ker dodatni zadrževalni sistemi ne zmanjšajo stresa pri dojenčkih, temveč ga povečajo. Poleg tega nobeden od testiranih adapterjev za varnostni pas ni vzdržal delujočih sil ali med testnim trkom ni mogel zadržati trebušnega varnostnega pasu v nižjem položaju. Namesto tega so adapterji za varnostni pas poslabšali zadrževanje medenice. To je povzročilo povečano obremenitev prsnega koša, trebuha in medenice. Pospeški, izmerjeni na trebuhu in medenici, se lahko povečajo do 30 odstotkov. Dodatno tveganje za poškodbe predstavljajo tudi elementi iz trde plastike in kovine.

Med testnimi trki so se zlomile tudi plastične kljuke, kovinske kljukice in ključavnica dodatnega pasu so od spodaj pritiskale na trebuh nosečnice. Druga pomanjkljivost nosečniških pasov je, da je pri zapenjanju potrebnih do 30 centimetrov več pasu. Varnostni pas se tako manj tesno prilega telesu ali bokom. To poveča tveganje za trčenje z volanom, še posebej, ker vsi testirani sistemi povzročijo, da se želodec lutke med trkom pomakne bolj naprej kot pri običajnem pasu. ADAC strogo odsvetuje uporabo takšnih adapterjev za pas. Testirani sistemi pa sploh niso priporočljivi. Ne nudijo niti več udobja niti varnosti. Po raziskavi prometnih nesreč ADAC nosečnice med vožnjo niso izpostavljene večjemu tveganju kot drugi vozniki. Primerjava sistemov je tudi pokazala, da pravilno pripet klasični tritočkovni varnostni pas ne pritiska na otrokov trebuh, temveč nudi zanesljivo zaščito v primeru nesreče in ne predstavlja nevarnosti za nosečnico ali nerojenega otroka. Ob tem naj bo trebušni varnostni pas nameščen čim nižje pod trebuhom.