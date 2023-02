Otok, kjer se stara pločevina spremeni v zlato

Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Spider by Zagato Bugatti Chiron Bugatti Type 57S Sports Tourer Duesenberg Model J Convertible Sedan Coachwork by Murphy Duesenberg Model J Disappearing Top Convertible Coupé by Murphy Ferrari 250 GT LWB California Spider by Scaglietti Ferrari 250 GT SWB California Spider Ferrari 250 GT Tour de France Berlinetta Ferrari 250 MM Spider Series II Ferrari 275 GTB/4

V kratkem (5. marca 2023) se bo mali ameriški otok (približna dolžina in širina v km: 21 x 6,5), ki leži pred obalo Floride, ponovno spremenil v 'romarsko središče', ki ga oblegajo predvsem zelo premožni ljubitelji stare, vendar zelo cenjene pločevine.

Preden pa bodo okolico tamkajšnjega golf kluba zavzeli najlepši in najdražji starodobniki ter podobno dragi in redki eksoti (letos naj bi na izboru najlepših pokazali približno 250 takšnih avtomobilov), bodo otok 'zavzele' štiri pomembne dražbene hiše (Bonhams, Gooding & Company, RM Sotheby's in večini skoraj neznana dražbena hiša Broad Arrow Group), ki bodo ljubiteljem starodobnih in eksotičnih vozil tokrat ponudile približno 430 avtomobilov, med njimi bo naprodaj tudi približno 70 avtomobilov s sedemmestnimi številkami v ameriških dolarjih, odnosno evrih. Prva priložnost za nakup kakšnega lepotca se bo kupcem ponudila že 2. marca na dražbi avkcijske hiše Bonhams, kjer so si za to priložnost ustvarili solidno zalogo (103 primerke) starodobnih in eksotičnih vozil, med njimi bodo tudi štirje avtomobili s prodajnimi cenami v območju enega milijona evrov. Največji finančni izplen si obetajo ob prodaji francoskega štirikolesnega dragulja iz leta 1937 v obliki izdelka znamke Bugatti (model 'Type 57S Sports Tourer'), ki bo novega lastnika olajšal za veliko denarja, ker naj bi zanj iztržili od 9 do 11,3 milijona evrov. Ta avtomobil so aktualni lastniki pred petimi leti popolnoma obnovili in za to porabili približno 1200 delovnih ur. Za občutno manj denarja (od 2,7 do 3,2 milijona evrov) bo kupca iskal ferrari F40 iz leta 1992.

3. marca bodo svoj piskrček pri iskanju zelo premožnih kupcev primaknili še v dražbeni hiši Gooding & Company, kjer na kupce čaka približno 130 avtomobilov, med njimi je tudi 23 štirikolesnikov s prodajnimi cenami, ki so višje od enega milijona evrov. Glavni štirikolesni zvezdnik na tej dražbi nosi logotipe znamke Ferrari (model '250 GT SWB California Spider'). Samo sedemintridesetkrat izdelani Ferrarijev model, ki je nastal leta 1962, je vreden od 17 do 19 milijonov evrov. Za manj premožne bo na voljo še pet ferrarijev. V teh primerih se bodo prodajalci sprijaznili z občutno manjšim finančnim izplenom (približno milijon evrov po kosu …). Najmanj 'premožni' si bodo lahko omislili nakup izdelka znamke Duesenberg (model J 'Convertible Sedan Coachwork by Murphy' iz leta 1931), ker bodo zanj lahko odšteli 'samo' 1,9, odnosno največ 2,4 milijona evrov. Nekoliko dražji (od 2,4 do 2,8 milijona evrov) bo odprti ferrari (model 365 GTB/4 'Daytona Spider') iz leta 1973. Še dražji bo ferrari (model 275 GTB/4) iz leta 1967. V tem primeru bo novi lastnik za vozilo odštel od 3,3 do 3,8 milijona evrov.

Podobno prodajno ceno naj bi dosegel tudi eden izmed redkih tekmovalnih avtomobilov na tej dražbi. Izdelek znamke AAR (Anglo American Racers) z modelno oznako 'Gurney Eagle Mk 1', ki je leta 1966 nastopal v tedanjem prvenstvu formule 1, bo naprodaj za najmanj 2,8, odnosno največ 3,8 milijona evrov. V družbi milijonarjev pa bosta še dva ferrarija (model 250 MM 'Spider Series II' iz leta 1953 in model 250 GT 'Tour de France Berlinetta' iz leta 1958), Za prvega naj bi iztržili od 2,8 do 4,7 milijona evrov, 'Tour de France' ferrari bo občutno dražji, ker naj bi zanj iztržili od 5,6 do 7,5 milijona evrov. 4. marca bo potekala dražba družbe RM Sotheby’s, kjer bo potencialnim kupcem na voljo skoraj 90 avtomobilov, med njimi bo tudi 26 z vrednostjo v območju enega milijona evrov (cena po kosu …). Tudi v tem primeru ima njihov glavni štirikolesni zvezdnik italijansko poreklo. Govorimo pa o ferrariju iz leta 1959, ki nosi modelno oznako '250 GT LWB California Spider by Scaglietti'. Novi lastnik naj bi za takšnega ferrarija odštel od 8,5 do 10,3 milijona evrov. Večina njihovih najdražjih štirikolesnih draguljev, ki so na prodaj tokrat, prihaja iz Italije, med njimi pa sta tudi dva aristokratska izdelka ameriške avtomobilske industrije. Najcenejši izmed najdražjih bo izdelek dobro meščanske znamke Lancia (model 'Astura Series III Cabriolet Tipo Bocca by Pinin Farina' iz leta 1936), ki bo novega lastnika olajšal za znesek v območju od 1,9 do 2,3 milijona evrov.

Nekoliko dražji (prodajna cena: od 1,9 do 2,4 milijona evrov) bo izdelek milanske znamke Alfa Romeo (model '6C 1750 Gran Sport Spider by Zagato' iz leta 1931), podobno ceno (od 2,1 do 2,8 milijona evrov) bo imel tudi izdelek ameriške aristokratske znamke Packard (model 'Twelve Sport Coupé by LeBaron' iz leta 1934). Kupci si bodo lahko omislili tudi nekatere novodobne dragulje. Med njimi je bugatti chiron iz leta 2019. Zanj bodo zahtevali od 2,5 do 2,8 milijona evrov. Občutno dražji (prodajna cena: od 4,5 do 6,4 milijona evrov) bo izdelek znamke Pagani (model 'Zonda R Revolución Specification' iz leta 2010), malenkostno manj bo kupec lahko zapravil za ferrarija F50 iz leta 1995, ker naj bi zanj iztržil od 4,5 do 5,6 milijona evrov. Za podobno vsoto (od 3,8 do 4,3 milijona evrov) denarja bo lastnika zamenjal še en ferrari (model 288 GTO iz leta 1985). V 'tolpo' podobno dragocenih avtomobilov sodi tudi legendarni izdelek ameriške aristokratske znamke Duesenberg. Njihov model J 'Disappearing Top Convertible Coupé by Murphy' iz leta 1931 naj bi lastniku ob prodaji prinesel od 3,6 do 4,2 milijona evrov dobička. Nekoliko cenejši (od 2,6 do 3,2 milijona evrov) bo izdelek znamke Maserati (model A6GCS/53 'Spyder by Fantuzzi') iz leta 1953.