Pametni ljudje si za zimo omislijo dodaten set platišč

Zaposleni pri nemškem primerjalnem portalu CHECK24 so predstavili zanimivo raziskavo stroškov približno 6-letnega lastništva avtomobilskih pnevmatik in ob tem ugotovili, da je nakup dodatnega kompleta zimskih koles najboljša odločitev, ker vam lahko privarčuje veliko denarja.

Kot primer so navedli obisk povprečnega nemškega vulkanizerja s povprečnimi cenami njegovih storitev. V primeru, ko se na vratih njegove delavnice pojavi stranka, ki nima dodatnega zimskega seta platišč (pametni ljudje si v tem primeru omislijo manjša (premer) jeklena platišča z ožjimi zimskimi pnevmatikami …), temveč samo komplet zimskih pnevmatik za obstoječa poletna platišča, bo ta vulkanizer po 6. letih (ocenjena življenjska doba pnevmatike) po zaslugi takšne stranke bogatejši za približno 1226 evrov. V istem obdobju bo lastnik dveh setov (zimski in poletni …) koles pri njem zapravil samo 510 evrov (58 % prihranka). In to iz povsem preprostega razloga, ker mu vulkanizer ob tem ne more zaračunati premontaže pnevmatik, centriranja pnevmatik in menjave 'ventilčkov', kar je v zadnjih letih postala kar stalna praksa, čeprav to sploh ni potrebno. Po informacijah, ki sem jih pridobil, obstaja na ljubljanskih Fužinah vulkanizer, kjer vas sploh ne vprašajo, če ste za menjavo 'ventilčkov', temveč jih zamenjajo kar sami, čeprav za to dostikrat sploh ni potrebe. To je samo nov način skubljenja kupcev, podobno kot v primeru, ko vam želijo ob menjavi pnevmatik z že nameščenimi pnevmatikami na platiščih vsakič zaračunati še centriranje pnevmatik, ki v večini primerov sploh ni potrebno …

Ob tem pa Nemci opozarjajo še na eno past za potrošnike, ki jim je odveč nakup dodatnega seta platišč, ker je dolgoletna praksa pokazala, da redno vsakoletno 'sezuvanje in obuvanje' platišč nima dobrohotnega efekta na pnevmatike, ker jim s tem posledično skrajšujete življenjsko dobo, dostikrat pa vam vulkanizerji lahko ob menjavi pnevmatik poškodujejo tudi platišča. To sem doživel tudi sam, ko sem bil lastnik avtomobila z nameščenimi lahkimi platišči, kjer so vijake prekrivali pokrovčki … Preden sem ugotovil, da so mi vrli vulkanizerji ob menjavi platišč poškodovali enega izmed pokrovčkov na platišču, sem bil že doma … Nemci ob tem svetujejo potrošnikom, da naj se ob morebitnem nakupu dodatnih zimskih platišč najprej posvetujejo s strokovnjaki. Resni ljudje vam bodo ob tem povedali, da ima pozimi varnost prednost pred izgledom (ožja 16 palčna jeklena platišča so boljša izbira kot široka 18 palčna platišča …), zato vam bodo svetovali nakup najmanjših možnih (po homologaciji) platišč, ki naj bodo jeklena, ker jo boste na ta način bolje odnesli ob morebitnem srečanju (zdrsu na ledeni ali zasneženi podlagi …) s kakšnim cestnim robnikom, poleg tega vam bodo manjša platišča z ožjimi pnevmatikami zagotovila nižjo povprečno porabo goriva, ki jo zimske pnevmatike po navadi povečajo zaradi njihovega večjega kotalnega upora.

Na koncu so Nemci omenili tudi dva primera pametnega gospodarjenja. Ob tem so omenili resnično premijski audi A6 3.2 FSI quattro (obstaja pa tudi 'proleterska' 3.0 TDI verzija, ki s prestižem nima prav smiselne povezave, ker premožni pač ne vozijo avtomobilov z vgrajenimi pogonskimi sklopi dostavnih vozil in manjših tovornjakov …). Če boste ob tem nasedli modnim smernicam (čim večje (premer) platišče s čim nižjo (presek) pnevmatiko, ki vašemu vozilu lahko zagotovi bočno silhueto železniške drezine …) in kupili modna 'bigfoot' kolesa (platišča + pnevmatike) boste za posamezno kolo odšteli približno 792 evrov. Če se ne 'palite' na železniška transportna sredstva in vam je jasno, da nizek presek pnevmatik poslabša vozno udobje, potem vam bo skromnost glede izbire primerne velikosti lahko zagotovila veliko prihranka, ker boste za najcenejše kolo (platišče + pnevmatika) pri takšnem audiju odšteli samo še 222 evrov. Podobno velja tudi za Oplovo astro 1.7 CDTi. Tudi tu je razpon cen med najcenejšim in najdražjim kompletnim kolesom (platišče + pnevmatika) zelo velik (od 139 do 639 evrov). Ob tem pa velja kupce opozoriti še na eno modno bedarijo, ki smo ji priča na naših cestah. Sam sem že velikokrat opazil, da ljudje zaradi neumne mode (čim večja platišča …) skušajo zaobiti homologacijo s tem, da izkoristijo sive lise v zakonodaji, ker v homologaciji ni predpisana največja dovoljena širina platišč, zato si omislijo večja platišča, ki pa so dostikrat preširoka za že homologirane pnevmatike. Posledično nameščene preozke gume ob parkiranju vozila v bližini robnikov ne morejo izpolniti zadane naloge v obliki zaščite platišč ob srečanjih z robniki, zato boste na naših cestah lahko srečali veliko modernih avtomobilov z 'olupljenimi' lahkimi platišči. Še največ pa bodo ob menjavi pnevmatik, odnosno koles, privarčevali ljudje, ki si bodo v kakšnem trgovskem centru omislili mehanskega 'krokodila' (prodajna cena znaša približno 35 evrov …) in menjavo koles izvedli kar sami. Ob tem lahko lastnik avtomobila dobi tudi dober vpogled glede stanja zavor, podvozja in karoserije …