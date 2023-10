Par za ljubitelje prepiha

26. oktobra se bo v Tokiu pričel odvijati letošnji JAPAN MOBILITY SHOW 2023, ki bo obiskovalcem postregel tudi z nekaj novostmi domače znamke Daihatsu, kjer bodo obiskovalcem pokazali dva nova prototipna predstavnika japonskih roadsterjev.

Model copen smo vedno povezovali s kategorijo japonskih 'Kei-car' avtomobilov, ki še vedno simbolizirajo zelo razumen japonski odgovor na zagate, povezane s čedalje večjo gostoto prometa v japonskih velemestih. Sedaj bodo Japonci pokazali tretjo generacijo tega simpatično majhnega roadsterja, ki pa ni več predstavnik majhnih avtomobilov, ker je v tretji generaciji občutno zrastel (dolžina: 383 cm, širina: 169 cm, višina: 126 cm, medosna razdalja: 241 cm), posledično govorimo o avtomobilu v velikosti prvotne mazde MX-5, čeprav so se pri znamki Daihatsu ob njegovem oblikovanju držali oblikovalskih smernic, ki so zaznamovale prvo generacijo tega modela, ki so ga nekaj časa ponujali tudi Evropejcem. V bistvu so Japonci 'napihnili' prvotni model, to prakso lahko 'občudujete' tudi pri nekaterih evropskih proizvajalcih avtomobilov. Kot posebnost novega japonskega roadsterja pa omenjajo prehod na zadnji pogon. Več informacij o novi generaciji modela copen bodo razkrili ob njeni predstavitvi.

V Tokiu se bo zbrani publiki predstavil tudi novi prototipni 'Kei-car' roadster z modelno oznako osanpo, ki je dejanski spiritualni naslednik prvotnih dveh 'Kei-car' generacij modela copen, vendar ob povezavi z modnim 'šišmiš' (oblikovni križanec) trendom, zato bi ga lahko opisali kot pomanjšano različico modnega volkswagna (t-roc cabriolet), čeprav si avtomobila sploh nista vizualno podobna. Trenutno vemo samo to, da je striktno električno gnani osanpo namenjen tudi izletom po brezpotjih, ker ima zelo velikodušno odmerjeno razmak med karoserijo in vozno podlago, izletom 'v grmovje' pa so namenjeni tudi nepobarvani plastični odbijači, ki so seveda precej manj občutljivi na praske kot modno obarvani odbijači pri večini aktualnih 'wanna-be' terencih iz kategorije SUV vozil. Čeprav osanpo ni prav nič daljši od aktualnega predstavnika druge generacije modela copen (dolžina: 3395 mm) se od njega loči po podaljšani medosni razdalji (2440 mm). Ta recept, ki ga poznamo že pri prvotnem miniju, poskrbi za manjša karoserijska previsa spredaj in zadaj, posledično se s tem izboljša terenska prehodnost vozila, več pa je tudi prostora za potnike in prtljago.