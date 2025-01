Popoln vodnik za čiščenje garaže – enostavno in hitro

Kot prostor ima garaža zagotovo zelo pomembno vlogo v vsakem domu. Resda to ni najlepši, je pa zagotovo najbolj uporaben prostor. Običajno se v garažah hrani razno orodje in pripomočke, zelo pogosto pa ravno garažni prostor postane odlagališče predmetov, ki nekoč morda še pridejo v uporabo.

Niso pa samo predmeti tisti, ki se nabirajo v garaži, normalno je, da se tu nabere tudi umazanija. Sploh v garažah, ki so uporabljene tudi kot delavnice. Garaža lahko hitro postane prostor nabiranja odvečnih stvari, prahu in umazanije.

Da bi bila vaša garaža čista in organizirana in bi se v njej dobro počutili, je pomembno, da redno opravljate popolno čiščenje in pospravljanje. Le tako jo boste ohranili v primernem stanju za dolgoročno uporabo in zaščitili vozila, opremo ali druge predmete, ki jih hranite v njej.

Kako se lotiti čiščenja garaže?

Ob misli na čiščenje garaže marsikomu postane neprijetno, vendar pa je z uporabo ustreznih pripomočkov, kot sta Kärcher sesalec ali visokotlačni čistilec, to opravilo precej enostavnejše. Preden pa pridete do faze, kjer ju boste potrebovali, morate opraviti še nekaj drugega.

1. Pospravljanje

Vsekakor boste morali pred uporabo Kärcherjevega sesalnika najprej dobro pospraviti garažo. Skozi leta se v njej marsikaj nakopiči, pogosto so to stvari, ki so že zdavnaj pozabljene.

Sočasno s korakom pospravljanja garaže, kjer sistematično pregledujete vsako stvar, kotiček ali špranjo ter pregledate in ali očistite stvari, ki jih še potrebujete, poteka drugi korak, in sicer praznjenje garaže.

2. Praznjenje garaže oziroma izločanje stvari, ki jih ne potrebujete več

Za enostavnejšo organizacijo lahko ob pospravljanju stvari razvrstite med tiste, ki jih še potrebujete in jih boste shranili ter tiste, ki jih več ne potrebujete in jih boste podarili ali zaradi neuporabnosti zavrgli.

To vam zna vzeti precej časa, vendar pa morda pri tem naletite tudi na pripomočke, za katere ste že pozabili, da jih imate.

3. Čiščenje garaže

Ko ste naredili nekoliko prostora lahko pričnete s čiščenjem garaže.

Garažna vrata

Garažna vrata je priporočljivo očistiti vsaj enkrat letno, na območjih, kjer je vreme zelo spremenljivo pa na vsake tri mesece. Pogostost čiščenja je odvisna tudi od vremenskih razmer.

Obvezno jih je treba očistiti po kakšnih mrzlih zimah, poplavah ali močnem vetru, saj se takrat na njih nabere precej umazanije.

Za čiščenje lahko uporabite klasično toplo vodo in detergent, da pa vam to ne bi vzelo preveč časa in bodo vaša vrata spet videti kot nova, si lahko pomagate tudi s visokotlačnim čistilcem Kärcher.

Zahvaljujoč nastavljivemu vodnemu tlaku boste s visokotlačnim čistilcem lahko odstranili tudi najtrdovratnejšo umazanijo, medtem ko je za občutljivejše površine na voljo tudi stopnja ˝SOFT˝ oziroma ˝MEHKO˝, ki jo lahko enostavno nastavite na pištoli.

Ustrezno čiščenje garažnih vrat ni pomembno le iz estetskih razlogov, pač pa tudi zaradi funkcionalnosti. Če se deli vrat zamašijo lahko slednja prenehajo z delovanjem.

Garažna okna

Tudi oken vaše garaže ne smete spregledati. Tudi tu vam je lahko visokotlačni čistilec v veliko pomoč. Tudi tu boste uporabili funkcijo ˝MEHKO˝, da med čiščenjem ne boste poškodovali oken.

Čiščenje notranjosti garaže

Ko ste zaključili z vrati in okni se lotite še notranjosti garaže. Tu vam bo zelo prav prišel Kärcher sesalec. Z njim boste lahko posesali vso delo pridnih pajkov ter tla očistili vseh odpadkov, kot so prah ali ostali ohlapni odpadki.

Kot alternativa lahko tu uporabite tudi Kärcher sesalec za mokro in suho sesanje, ki lahko posesa tako mokro kot suho umazanijo. Poleg tega so tu sesalniki nekoliko robustnejši in se zato lahko spopadejo tudi s koničastimi in trdimi predmeti, kot so kakšni vijaki ali žeblji.

Kärcher sesalec za mokro in suho sesanje je zato v garažnih prostorih, ki se uporabljajo kot delavnice še kako priporočljiv, saj tam kakšni majhni kovinski predmeti pogosto pristanejo na tleh. Poleg tega imajo vsi mokro suhi sesalniki široko in gibljivo sesalno cev, ki vam zagotavlja, da lahko sesate, brez da bi vas skrbelo, da se bo cev zamašila.

Za zelo umazana garažna tla iz betona lahko tudi tu uporabite visokotlačni čistilec, vendar morate biti prepričani, da ima umazana voda kam odteči.

4. Organizacija stvari

Ko ste garažo temeljito očistili, lahko stvari, ki jih boste obdržali, pospravite nazaj. Za lažjo organizacijo jih lahko razvrstite v kategorije po funkciji.

Stvari, ki jih najpogosteje potrebujete naj bodo shranjene na dosegu roke, tisto, kar potrebujete občasno lahko pospravite na vrhnje police. Za shranjevanje so najprimernejše odprte police ter prosojne škatle, v katerih je vsebina čimbolj vidna. Če uporabljate kartonske škatle pa nanje le napišite, kar je v njih shranjeno.

5. Vzdrževanje čistoče v garaži

Ko ste si enkrat v garaži vse lepo pospravili in organizirali, morate le še poskrbeti za redno rutino in vzdrževanje čistoče. Redna rutina pomeni, da čiščenja garaže ne odlagate, temveč vsaj enkrat letno opravite temeljito čiščenje in preverite vse komponente.

Tako boste preprečili prekomerno nabiranje umazanije, odkrili morebitno plesen, rjo ali poškodbe ter redno preverjali, kaj vse imate v garaži.

Zagotovo bo najtežje začeti, če so se vam stvari nabirale skozi leta, kljub temu pa, ko bo garaža enkrat pospravljena bo vsako nadaljnje pospravljanje lažje, garaža pa vam bo v večje veselje in uporabo.