Popravilo električnega avtomobila ni poceni

V teh dneh je nemško krovno zavarovalniško združenje GDV predstavilo izsledke njihove interne raziskave glede stroškov, ki so povezani s popravili striktno električno gnanih avtomobilov. Ob tem se je razblinil še en marketinški mit …

Aktualni avtomobilski marketing nam pridno prodaja pravljice o cenejšem (ob primerjavi s fosilno gnanimi avtomobili …) vzdrževanju striktno električno gnanih avtomobilov, ker imajo električni pogonski sklopi manj sestavnih delov, posledično naj ne bi potrebovali toliko vzdrževanja kot fosilno gnano sorodstvo. V tem je tudi nekaj resnice, vendar stanje ni tako rožnato kot ga opisuje avtomobilski marketing. Lep primer tega so modni izdelki medijsko precenjene znamke Tesla, kjer vas bo že popravilo manjših poškodb karoserije lahko finančno 'oželo' do te mere, da zavarovalničarji sploh niso naklonjeni popravilu vozila, temveč takšno vozilo raje uvrstijo med ekonomske totalke.

Ko so Nemci primerjali stroške popravil teoretično približno enako poškodovanih fosilno gnanih in striktno električno gnanih avtomobilov so ugotovili, da bo popravilo striktno električno gnanega avtomobila občutno dražje (+ 33 %), sploh v primeru podobnih avtomobilov kot sta recimo električno gnani smart in njegovo fosilno gnano sorodstvo, ali pa volkswagen golf VII in pa e-golf. Pri modelih, ki nimajo fosilno gnanega sorodstva je primerjava stroškov še težja. Po mnenju Nemcev so za nastanek večjih stroškov popravil zaslužni najmanj štirje faktorji. Kot prvega omenjajo pregrešno drage sklope akumulatorjev, ki so ob trkih in podobnih prometnih nesrečah še vedno preveč izpostavljeni možnim poškodbam, njihova zamenjava pa bo dvignila stroške popravila v nebo.

K temu je potrebno prišteti tudi dolga obdobja karantene (v Nemčiji vam bodo poškodovano električno vozilo v določenih primerih (recimo ob vidnih poškodbah akumulatorjev ali pa po požaru na vozilu …) za 3 dni preventivno potopili v kontejnerje, ki so napolnjeni z vodo …) ter neugodje in nesigurnost osebja, ki je zadolženo za popravilo poškodovanega striktno električno gnanega avtomobila, ker imajo ti ljudje trenutno še vedno premalo izkušenj glede popravil takšnih vozil, medtem ko se fosilno gnana vozila popravljajo že približno 125 let. Če k temu prištejete še občutno višje obračunane delovne ure osebja, ki popravlja električne avtomobile, potem vas končni izračun stroškov (za eno tretjino dražja popravila …) sploh ne sme presenetiti.