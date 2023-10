Poročilo nemškega zavarovalniškega združenja GDV

V teh dneh je nemško krovno zavarovalniško združenje GDV predstavilo izsledke raziskave, ki je povezana s prodajnimi cenami rezervnih sestavnih delov za avtomobile na naših cestah, ker postaja vzdrževanje sodobnih, čedalje dražjih avtomobilov posledično tudi čedalje dražje.

Nemci so ob tem zajeli 34 različnih modelov avtomobilov različnih proizvajalcev, ki so istočasno tudi predstavniki različnih cenovnih razredov avtomobilov. Posledično lahko ob tem govorimo samo o povprečno izračunanih prodajnih cenah posameznih rezervnih sestavnih komponent sodobnih avtomobilov, ključna nemška ugotovitev pa je, da bodo obstoječe nemške zavarovalnice v bližnji prihodnosti primorane k občutnemu dvigu zavarovalnih premij, ker postajajo popravila sodobnih avtomobilov čedalje dražja.

Nemci so takšno razmišljanje podkrepili tudi z nekaj številkami. Letos je približno 50 milijonov nemških lastnikov in lastnic za zavarovanje njihovih avtomobilov pri nemških zavarovalnicah (odnosno zavarovalnicah, ki poslujejo v Nemčiji) za to odštelo približno 30 milijard evrov, medtem ko so morale zavarovalnice na nemških tleh letos za popravila poškodovanih avtomobilov odšteti približno 33 milijard evrov, ker so zavarovancu lani za poprečno popravilo poškodovanega avtomobila izplačali približno 3700 evrov, letos se je ta vsota že povečala za 8,4 odstotka.

Za takšen rekordni finančni primanjkljaj nemških zavarovalnic so seveda zaslužne tudi povečane cene rezervnih sestavnih delov, ki so v roku enega leta (2022-2023) poskočile za poprečnih 9,7 odstotka, nekateri sestavni deli (recimo zadnja bočna karoserijska stranica in zadnja bočna karoserijska vrata) pa so se podražili celo za 13, odnosno 13,4 odstotka. Še bolj zanimiva pa je ugotovitev, da so se nekateri rezervni sestavni deli avtomobilov (recimo zadnja luč) v zadnjih desetih letih podražili za skoraj 100 odstotkov. K dvigu cen popravil pa seveda dobro pripomore tudi splošna modna otovorjenost današnjih vozil z razno pogojno uporabno IT in komfortno kramo. Več ko je vgrajene 'krame' v vozilu, dražje je morebitno popravilo v primeru prometne nesreče …