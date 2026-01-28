Avto.info
Piaggio porter 4PE-Kit

Porter z obrazom znamke Caselani

Piaggio porter 4PE-Kit: Porter z obrazom znamke Caselani

Piaggio porter 4PE-Kit

Avtor: Foto: Caselani
Piaggio porter 4PE-Kit: Porter z obrazom znamke Caselani

Poslovna ideja o 'vizualnem postaranju' nekaterih aktualnih lahkih gospodarskih vozil, ki so se jo leta 2017 lotili pri italijanskem podjetju Caselani se očitno izplača, ker so Italijani v teh dneh predstavili novo idejo na to temo. Tokrat so se lotili 'postaranja' Piaggovega modela porter.

Aktualna različica modela porter se je na tržišču pojavila leta 2021, prva generacija tega modela, ki v bistvu ni nič drugega kot v Italijana (Piaggio) preoblečen Japonec (Daihatsu), se je pojavila že leta 1994, takrat so ta model nekaj časa tržili tudi pod blagovno znamko Innocenti, ki smo jo nekoč povezovali predvsem z italijanskimi austini in kasneje (1990-1992) tudi z italijansko različico Zastavinega yuga. Sedaj je pred nami porter z obrazom legendarnega modela ape, točneje potniške različice 'Calessino', ki so jo prvič predstavili leta 2007.

Aktualni porter pa ni več sorodstveno povezan z izdelki znamke Daihatsu, ker so se Italijani in Japonci razšli, namesto tega so Italijani izbrali novega kitajskega partnerja, posledično je aktualni porter zasnovan na tehnološki platformi modela kitajske znamke Foton (tip view V3). Za vizualno podobo prednjega dela modela porter, ki je opremljen s 4PE kit kompletom znamke Caselani, je znova poskrbel oblikovalec David Obendorfer, ki je moral ob tem seveda prilagoditi izgled, ker porter pač ni 3-kolesnik. Italijani kupcem ponujajo dve možnosti, ker si v Italiji za odštetih 4.600 evrov lahko omislijo nakup kit kompleta, ki vam ga bodo Italijani ob doplačilu (+ 800 evrov) tudi pobarvali, ob nadaljnjem doplačilu (skupnih 5.800 evrov) pa ga tudi zmontirajo.

