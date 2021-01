Konec japonsko-italijanskega partnerstva

Pri italijanski znamki Piaggio, ki jo večina ljudi povezuje predvsem z legendarno dvokolesno vespo in prikupnim trikolesnikom ape, so obrnili nov list v njihovi zgodovini, ker so publiki v teh dneh predstavili njihov prvi lastni 4-kolesni lahko gospodarski izdelek v obliki modela porter NP6.

Prvi 4-kolesni piaggio se je pojavil že davnega leta 1957, ko so Italijani predstavili njihov mali mestni avtomobilček z oznako vespa 400, ki so ga prenehali izdelovati leta 1961 (približno 28.000 izdelanih primerkov). Njihov naslednji 4-kolesnik se je pojavil šele leta 1992, ko so Italijani pričeli sodelovati z Japonci (Daihatsu), ki so jim odstopili licenco za izdelavo resnično kompaktnega kombi modela z oznako hijet, ki so ga kupcem ponujali tudi v izrazito gospodarski verziji (kompaktni tovornjak s kesonom). Sedaj, po skoraj štiridesetih letih, smo dobili novega porterja, ki nima več veliko skupnega s prejšnjimi verzijami tega modela, ki so temeljile na licenčnem japonskem izdelku.

Pri znamki Piaggio pravijo, da je novi porter pravi 'mestni tovornjak', predvsem zaradi njegovih kompaktnih (za tovornjak ..) dimenzij (najmanjša možna dolžina: 421 cm, širina (brez ogledal): 164 cm) in izbire motorne filozofije, ker je to eden izmed redkih predstavnikov lahkih gospodarskih vozil, ki po karakterju ni 'traktor' (dizelsko gnano vozilo), ker ga bo vedno premikal samo 1,5-litrski (16v) 4-valjni bencinski motor, ki ga poganja kombinacija bencina in plina (LPG ali CNG). O tem, kateri plinski pogon je najprimernejši, bo odločal kupec, ker so Italijani pripravili dve različici omenjenega bencinskega pogonskega sklopa, ki lahko mobilizira 78 kW (106 KM pri 6000 vrt./min.) pogonske moči in 136 Nm motornega navora pri relativno visokih 4500 vrt./min. (posledica 16-ventilske tehnologije …).

Novi porter bi Italijani v bistvu lahko oglaševali kot 'mravljico', ker je sposoben premikanja tovora z maso (do 1.275 kg pri izvedbi z 2-kolesno zadnjo osjo in 1.610 kg pri izvedbi z dvojnimi kolesi), ki je večja od neto mase (1.190 kg) tega 'mestnega tovornjaka', medtem ko znaša največja skupna dovoljena masa 2.800 kg. Med prednostmi tega vozila omenjajo tudi nizko postavljen nakladalni rob (800 mm od vozne podlage) ter sposobnost prevažanja tovora, ki zavzame enako prostora kot 4 EURO palete. Med standardno vgrajeno komfortno in varnostno opremo omenjajo kopico vgrajenih 'Playstation' pomagal (sistemi ESC, ASR, ABS in EBD), klimatsko napravo, DAB radio, 'modrozobo' povezavo ter voznikovo zračno blazino. V Italiji boste za takšen 'urbani tovornjak' odšteli najmanj 15.000 evrov (tovarniška cena brez dajatev).