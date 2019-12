Idealna sopotnica?

Na začetku leta 2017 so Italijani kupcem prvič predstavili avtonomno delujoči 'robocekar', sedaj se je v ZDA pojavila druga generacija te simpatične mehanske sopotnice, ki vas bo lahko verno spremljala skoraj na vsakem koraku, ker ji pač ne dišijo sprehodi po mehkem pesku, snegu in stopniščih.

Vse skupaj so razvili v tehnološkem centru cenjene italijanske znamke Piaggio, kjer so ustvarili robotski dvokolesnik z vgrajenim 360-stopinjskim sklopom kamer in skenerjev, ki ga aktivirate ob pritisku na gumb. Ko vas bo okrogli 'pametni cekar' (njegov premer znaša približno 65 cm, višina znaša približno 60 centimetrov) na podlagi vaših biometričnih podatkov prepoznal, vam bo zvesto sledil naokoli kot človekov najboljši prijatelj. Ob tem lahko približno 25 kilogramov težko gito tudi primerno otovorite (največja nosilnost znaša 20 kg), ni pa več tako hitra kot predstavnice prve generacije, ker lahko sedanji model, ki je na voljo samo kupcem v ZDA, doseže največjo hitrost 10 km/h.

Italijani so ob predstavitvi razkrili tudi podatek o avtonomiji s samo enim polnjenjem vgrajenih akumulatorjev, ki bo na domači vtičnici končano po približno dveh urah polnjenja, vendar ob tem niso podali prevožene razdalje, temveč dolžino časa (največ 4 ure), ki ga gita lahko aktivno preživi z vami. Čeprav vse skupaj izpade kot visokotehnološka igrača za bogate, ki bodo za gito v ZDA odšteli približno 2.900 evrov, bodo takšne avtonomno delujoče spremljevalne naprave veseli predvsem upokojenci in resnično gibalno ovirani (ljudje na invalidskih vozičkih in ljudje, ki ne morejo uporabljati rok …) prebivalci našega planeta.

