Poslabšana CO2 bilanca

Po podatkih, ki jih je v teh dneh razkril nemški Zvezni urad za motorna vozila (KBA, Kraftfahrt-Bundesamt), politično izsiljena elektrifikacija tržišča novih avtomobilov ni prinesla prav nobenega napredka v letu 2023, prav nasprotno, ker se je povprečni CO2 odtis na novo registriranih avtomobilov celo povečal.

Čeprav se je v letu 2023 na nemških cestah pojavilo več na novo registriranih avtomobilov (2,84 milijona primerkov, + 7,3 % ob primerjavi z letom 2022) je odsotnost državnih subvencij v lanskem decembru povzročila drastičen upad prodaje novih avtomobilov, ker je bilo v decembru leta 2023 na novo registriranih precej manj (- 73.000 (približno), - 23 %) novih avtomobilov kot v decembru leta 2022. 67,1 odstotka (+ 12,4 % ob primerjavi z letom 2022) vseh lani na novo registriranih avtomobilov so registrirala nemška podjetja, medtem ko so običajni potrošniki (32,8 %) lani na novo registrirali manj (- 1,9 % ob primerjavi z letom 2022) avtomobilov. Zaradi družbeno povsem neodgovornih kupcev novih, čedalje večjih SUV vozil in podobno družbeno neodgovornih proizvajalcev avtomobilov, ki jim je zaradi pohlepa in posledično višjega dobička všeč takšno vedenje kupcev, se Nemci navzlic povečani elektrifikaciji veselo oddaljujejo od zastavljenih ciljev glede zniževanja splošno ustvarjenih CO2 emisij v prometu, ker se je povprečna količina CO2 emisij, ki so jih lani povzročili na novo registrirani avtomobili v Nemčiji, celo povečala iz 109,6 g/km (2022) na 114,9 g/km (+ 4,9 %). Za to je zaslužena tudi 'amerikanizacija' (čedalje večji in čedalje težji osebni avtomobili z že absurdno odmerjenimi zalogami pogonske moči …) evropskih modelov avtomobilov, namesto, da bi sledili razmišljanju razumnih Japoncev, ki jim je že zdavnaj jasno, da je prehod v zeleno prihodnost lahko povezan samo z majhnimi in kompaktnimi (vozilo z največ 410 cm skupne dolžine …) avtomobili, ne pa z že skoraj 3-tonskimi petmetrskimi 'kravami'.

Med nemškimi avtomobilskimi znamkami, ki so lani najbolj dvignile prodajne številke na domačem tržišču omenjajo znamke kot so Audi (+15,7 % / 8,7 % tržnega deleža), Mercedes-Benz (+13,7 % / 9,8 %), Porsche (+12,0 % / 1,2 %) in BMW (+11,2 % / 8,2 %). Manj zadovoljni so pri znamkah Volkswagen (+7,9 % / 18,2 %), Opel (+0,2 % / 5,1 %), prav nobenega razloga za slavje pa nimajo pri znamki Ford (- 11,2 % / 4,1 %). Še manj so se izsledkov organizacije KBA razveselili pri dveh kitajskih avtomobilskih znamkah (LEVC in Lynk & Co), ker se je v Nemčiji število lani na novo registriranih vozil znamke LEVC znižalo za neverjetnih 94,2 odstotka, nekoliko bolje so jo odnesli pri znamki Lynk & Co (- 65,4 % ob primerjavi z letom 2022). Med tujimi znamkami avtomobilov, kjer niso ravno najbolj zadovoljni s prodajnim izplenom v letu 2023 (- 40 % ob primerjavi z letom 2022), pa omenjajo predvsem znamki Mitsubishi (0,7-odstotni tržni delež) in DS (0,1-odstotni tržni delež). Med tujimi znamkami, ki so lani v Nemčiji dobro povečale število na novo registriranih avtomobilov, pa omenjajo predvsem dva 'satelita' (Škoda & SEAT) znamke Volkswagen. Pri znamki Škoda, ki se trenutno lahko pohvali z naslovom najbolj uspešnega uvoznika novih avtomobilov na nemškem tržišču, so lani dosegli 17,1-odstotno povečanje (5,9-odstotni tržni delež) na novo registriranih avtomobilov, še nekoliko večji izplen (+ 18,8 %) beležijo pri znamki SEAT (4,7-odstotni tržni delež).

Tudi v Nemčiji ni videti konca modni 'SUV epidemiji', ker je segment teh družbeno povsem neodgovornih vozil (kako ob vožnji po asfaltu po nepotrebnem zapraviti čim več pogonskega goriva, kako lahko podražite vzdrževanje vašega vozila in ob tem ogrožate še vse ostale udeležence v prometu? Preprosto, kupite si modnega SUV-čka …) čedalje močnejši. Lani je bilo že 30,1-odstotka (+ 10 % ob primerjavi z letom 2022) vseh na novo registriranih vozil v Nemčiji predstavnikov modnih 'Senioren und Veteranen-Auto' (vozilo za upokojence in veterane, nemško ljudsko tolmačenje kratice SUV) vozil, precej manj na novo registriranih vozil prihaja iz ostalih segmentov (evropski A segment (-2,5 % / 5,0 %), evropski B segment (11,9 % / +2,6 %), evropski C segment (16,3 % / +10,0 %), športni avtomobili (12,7 / + 1%)), najbolj pa jo je skupil segment enoprostorcev (-18,1 % / 0,7 %), ki se drugod po svetu ponovno prebuja, v Evropi se kupci raje odločijo za nakup manj uporabnega in manj udobnega novega SUV avtomobila. Večino lani na novo registriranih avtomobilov v Nemčiji poganja bencinsko gorivo (34,4 % / 32,6 % v letu 2022), malenkostno več (17,8 % / 17,1 %) je bilo lani na novo registriranih dizelsko gnanih avtomobilov, samo 6,2 odstotka nemških lastnikov in lastnic na novo registriranih 'Plug-in-Hybride' avtomobilov pa še vedno verjame v marketinške pravljice o neverjetnem ekološkem potencialu avtomobilov, ki so zaradi filozofije dvojnega pogona občutno težji težji od fosilno in hibridno gnanih avtomobilov, in temu primerno bolj žejni … Z ukinitvijo državnih subvencij za te lažne okoljevarstvenike je strmoglavila (- 51,5 % ob primerjavi z letom 2022) tudi njihova prodaja in posledično tudi število na novo registriranih vozil tega tipa. Nekoliko bolje se je lansko leto zaključilo za prodajalce striktno električno gnanih avtomobilov, ker so v uradu KBA zabeležili več registracij (18,4 % / + 11,4 % ob primerjavi z letom 2022), pada pa številov lanskem letu prvič registriranih plinsko gnanih vozil (-12,4 %, 13.147 registracij v letu 2023 / 0,5-odstotni tržni delež). Od tega je samo 1327 (-28,1 % ob primerjavi z letom 2022) novih avtomobilov opremljenih s pogonom na zemeljski plin.