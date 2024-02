Pravi športni terenec

Iz ZDA prihaja novica o novem izdelku znamke Scarbo Vintage, ki je namenjen ljudem, ki za razliko od današnjega marketinga in nekredibilnih novinarjev razumejo pravi pomen besedne zveze športni terenec, ki jo v neresnih medijih pridno predstavljajo kot edini pravi prevod kratice SUV.

Vsi, ki se dejansko razumejo na avtomobile, vam bodo povedali, da o športnosti nekega avtomobila ne odloča samo njegova zaloga motorne moči, temveč tudi oblika karoserije, odnosno njegova namembnost. Žal tega dejstva v današnjih časih ne razume več prav veliko ljudi, ker je slaboumni marketing v navezi z neresnimi novinarji, ki vsako marketinško bedarijo proglasijo za 'strokovno ugotovitev', že zdavnaj izničil pravi pomen besede šport ob povezavi z avtomobili, ker gospe in gospodje, ki pišejo o avtomobilih, ne ločijo pomena besed kot sta zmogljiv in športen.

Lep primer tega so razne 2,5-tonske 'SUV krave' z že absurdno odmerjenimi zalogami pogonske moči, ki jih marketing predstavlja kot športne terence, čeprav gre v resnici za SUV (športno-funkcionalno vozilo) vozila, ki niso prav nič športna, čeprav so lahko zelo zmogljiva v pogledu pospeševanj in doseganja končne hitrosti, ker gre v tem primeru samo za transportna sredstva, ki vam bodo pomagala pri vašem udejstvovanju s športi, ki niso povezani z avtomobili. Povedano drugače, so športno-funkcionalna vozila (SUV) lahko tudi avtobusi, ki do stadionov pripeljejo ekipe nogometašev ali pa tovornjaki, ki vam bodo do kakšne vodne površine pripeljali tovor kajakov in kanujev. So tovornjaki in avtobusi zaradi tega lahko športni avtobusi in športni tovornjaki?

Pravi športni avtomobil ima samo en par bočnih vrat, včasih (v primerih vozil brez strehe …) pa ne potrebuje niti tega, ker pač ni družinsko vozilo, niti ni taksi. Poleg tega ima takšen avtomobil po navadi tudi kompaktne mere karoserije (vozilo z največ 410 cm (približno) skupne dolžine) in posledično nizko maso (manj kot 1,5 tone …), bistvo pravega športnega avtomobila pa razkriva oblika karoserije. Ob tem lahko govorimo samo še o kupejih in kabrioletih s samo enim parom bočnih vrat, 2-vratnih limuzinah (lep primer tega je prvi BMW M3) ter 3-vratnih kombilimuzinah (predstavniki kategorije GTi) in 3-vratnih kombikupejih, ostale karoserijske forme si ob opisu posledično ne zaslužijo oznake športen, čeprav si v nekaterih primerih dejansko zaslužijo oznako zmogljivo vozilo. Lep primer te trditve je legendarni volkswagen karmann ghia (tipi 14, 34 in 145), ki še vedno uteleša bistvo športnih avtomobilov, ki pravi, da mora pravi športni avtomobil opazovalcem dati vtis, da gledajo zelo zmogljivo vozilo, čeprav ob tem ni nujno, da je takšen avtomobil tudi dejansko hiter, odnosno zmogljiv.

V današnjih časih je to pravilo postavljeno na glavo, ker nam slaboumni marketing pridno prodaja pravljice o neverjetni športnosti in dinamičnosti nekaterih modernih avtomobilov, ki na opazovalce delujejo podobno dinamično kot nasedli kiti na obali (vsaka podobnost z BMW-jem X6 in podobnimi 'SUV kupe' ('visoko nasajena' 5-vratna kombilimuzina) spakami drugih proizvajalcev je zgolj slučajna …). Podobno zmedeno je v današnjih časih tudi pojmovanje besedne zveze športni terenec, ker je to lahko samo vozilo, s katerim lahko divjate po brezpotjih in izven utrjenih voznih površin, ne pa neka zavaljena 5-vratna 'SUV krava' z nameščenim paketom 'slick' pnevmatik za divjanje po asfaltu. Iz takšnega športno terenskega materiala je razvit tudi junak naše zgodbe v obliki 'podivjanega defenderja' znamke Scarbo Vintage, ki je kupcem sedaj ponudilo civilno različico pravih tekmovalnih športnih terencev, ki jih posledično seveda ne srečujete na asfaltiranih dirkališčih tega sveta.

Njihov 'street-legal rally-raid hypertruck' predstavlja posledico približno 14 let trajajočega razvoja in izkušenj, ki so jih pri znamki Scarbo Vintage dobili na vztrajnostnih relijih v različnih predelih tega sveta, kjer so imeli njihovi vozniki zelo malo stika s civilizacijo v obliki asfaltiranih površin in pločnikov. Takšen križanec, ki na opazovalce deluje kot oblikovna mešanica land roverja in humveeja, najbrž ni preveč udoben in praktičen (če je športni avtomobil preveč udoben in praktičen, potem je z njim definitivno nekaj narobe …), se pa lahko pohvali z vzorno terensko zmogljivim, zračno nastavljivim podvozjem, poštenimi terenskimi pnevmatikami (kombinacija 20-palčnih platišč in 40-palčnih pnevmatik) in sredinsko nameščenim pogonskim sklopom, ki je v osnovi predstavnik fosilno gnanih pogonskih sklopov, čeprav obstaja tudi alternativno (električno) gnan SV rover, ki naj bi navdušil ljubitelje modnih električnih avtomobilov. V vsakem primeru je zaloga razpoložljive pogonske moči naravnost pošastna, temu primerno so odmerjeni (premer: 400 mm) tudi vgrajeni 4. keramično-karbonski zavorni diski znamke Brembo.

V primeru, ko se bo kupec takšnega družbeno neodgovornega vozila s prodajno ceno v območju 1,5-milijona ameriških dolarjev odločil za vgradnjo fosilno gnanega pogonskega sklopa, bo prejel klasični bencinski V8 motor nam neznanega proizvajalca, ki bo lahko mobiliziral 820 kW (1115 KM) pogonske moči ob povezavi s 4x4 pogonom in 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom, pogonski moči primerno bo odmerjena tudi velikost posode za gorivo (250 litrov). Drugo opcijo predstavlja vgrajeni električni pogonski sklop s 750 kW (1020 KM) pogonske moči v navezi z vgrajenimi akumulatorji (kapaciteta: 75 kWh), ki pa mu ne najbrž bodo mogli zagotoviti veliko avtonomije (testi podobnih proizvajalcev električnih vozil so pokazali, da vam lahko vožnja izven asfalta prepolovi akcijski doseg ob primerjavi z vožnjo po asfaltu …), tudi na račun višje neto mase vozila, ki zaenkrat ostaja neznanka.