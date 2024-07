Predstavitev novih različic

INEOS Grenadier Detour by Arcane Works INEOS Grenadier V8 Prototype Ineos Grenadier Kavango Buzz Special Vehicles FIA Grenadier Grenadier Quartermaster by LeTech INEOS Grenadier Shortermaster

Na letošnjem Festivalu hitrosti v Goodwoodu se je predstavilo tudi nekaj povsem novih prototipnih in ena ekskluzivna različica edinega serijskega modela znamke INEOS, kjer želijo s tem poudariti univerzalnost in praktičnost njihovega modela grenadier, ki ga lahko označimo kot spiritualnega naslednika legendarnega land roverja (model znamke Rover), odnosno kasnejšega Land Roverjevega modela defender.

Vsem, ki so prepričani, da je 'ušminkano' terensko vozilo res lahko nekaj 'najbolj elegantnega' za obisk mestnih središč, so namenili posebno serijsko različico modela grenadier, ki se lahko pohvali z večjo količino dodatne komfortne opreme. Različica grenadier 'Detour Arcane' bo nastala v samo 200 primerkih. Bolj resnim in v pogledu avtomobilske elegance bolje osveščenim kupcem so namenili nekaj novih prototipnih različic modela grenadier, ki poudarjajo fleksibilnost tega vozila glede možnih načinov njegove uporabe. To prednost modela grenadier so že prepoznali tudi pri britanski dobrodelni 'Baywatch' službi (organizacija RNLI (Royal National Lifeboat Institution)), kjer skrbijo za reševanje ljudi na morju. Prvi njihov grenadier je ob tem prevzel skrb za vleko prikolice z naloženim reševalnim plovilom.

Ostali tokrat predstavljeni primerki modela grenadier se trenutno lahko pohvalijo samo s statusom prototipnih vozil, ker je njihova usoda odvisna predvsem od reakcij obiskovalcev letošnjega Festivala hitrosti. Tako so obiskovalci v Goodwoodu lahko spoznali grenadier V8 'Prototype', ki so ga ustvarili vajenci v korporaciji Magna, kjer izdelujejo tudi nekatere sestavne komponente tega modela. Ob tem so Avstrijci v ta prototip vgradili 6,2-litrski bencinski motor iz regalov koncerna General Motors. Vgrajeni V8 motor lahko uporabniku ponudi 317 kW (431 KM) pogonske moči ter 625 Nm motornega navora. Precej manj zmogljiv je novi reli prototip (serija 'World Rally-Raid Championship') modela grenadier, ki je nastal ob pomoči podjetja Buzz Special Vehicles. Vozilo, ki je izvedeno po normativih organizacije FIA, premika modificiran 6-valjni serijski motor znamke BMW. Vgrajeni vrstni bencinski motor s tremi litri delovne prostornine je nekoliko močnejši (+ 50 KM (37 kW) & 100 Nm) od serijskih verzij tega motorja, ki premika običajne primerke modela grenadier. Posledično ima uporabnik reli grenadierja na razpolago 260 kW (353 KM) pogonske moči in 550 Nm motornega navora.

Ta tekmovalna različica modela grenadier je tudi občutno lažja od serijske različice, spremenjeno je tudi podvozje v kombinaciji z bolj zmogljivim zavornim sistemom. Med posebnimi različicami se je tokrat znašla tudi 8-sedežna 'safari' različica modela grenadier, ki so jo ustvarili v afriški Bocváni, kjer kupcem ponujajo serijski model kavango, ki je v bistvu 'Quartermaster Pick-Up' različica modela grenadier. Dobili smo tudi dve izredno uporabni (v pogledu voznih zmogljivosti po terenu …) prototipni različici modela grenadier. Obe različici ('Grenadier Station Wagon' in 'Quartermaster Pick-Up'), ki so jih razvili v nemškem podjetju LeTech GmbH & Co KG, se lahko pohvalita s portalno dvignjenimi osmi in večjimi kolesi, ki poskrbijo za odločen odmik (z 250 na 514 mm) karoserije od vozne podlage in še nekoliko več svobode (+ 250 mm) ob prečkanju vodnih ovir, ker lahko tako modificiran grenadier premaga vodne ovire, katerih globina ne presega 1050 mm. Britanci so pokazali tudi novi prototipni poltovornjak z dvojno kabino. Njihov ‘Shortermaster’ je zasnovan na osnovi običajne 'Station Wagon' različice, vendar je od nje občutno krajši (- 305 mm), manj pa je tudi prostora za potnike v drugi vrsti, ker so s tem lahko povečali dolžino prostora za tovor.