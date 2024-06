Presenečenje znamke Goodyear

Strokovnjaki nemškega kluba ADAC so včeraj predstavili rezultate z zadnjega testa celoletnih pnevmatik, ki je postregel s presenečenjem znamke Goodyear, ker je njihova pnevmatika Vector 4Seasons Gen-3 na koncu kot edina in prvič (v celotni zgodovini testiranj celoletnih pnevmatik …) tako dobro ocenjena pnevmatika prejela oznako "gut" (dobro).

V zadnjih letih smo se navadili dejstva, ki pravi, da so celoletne pnevmatike samo kompromis med letnimi in zimskimi pnevmatikami, ker se v pogledu voznih lastnosti po navadi ne morajo kosati s 'specialisti' (letne in zimske pnevmatike), vendar se to sedaj očitno spreminja, ker so se nekatere izmed tokrat testiranih pnevmatik v pogledu voznih lastnosti že močno približale 'specialistom'. Po mnenju strokovnjakov kluba ADAC so tokrat najbolje ocenjene celoletne pnevmatike samo še malenkostno (- 5 %) slabše (odnosno + 5 % boljše od zimskih pnevmatik) od celoletnih pnevmatik ob vožnjah po suhi vozni podlagi, podobno (+ 5 %) so se izboljšale tudi vozne lastnosti celoletnih pnevmatik ob vožnji po mokrem, kjer pa so celoletne pnevmatike še vedno občutno (- 15 %) slabše od letnih pnevmatik, podobno slabše (- 10 %) pa so celoletne pnevmatike slabše od zimskih pnevmatik ob vožnjah po snegu.

Vseh 16 tokrat testiranih celoletnih pnevmatik v dimenzijah 205/55 R16 so Nemci testirali v zimskih in letnih okoliščinah, na koncu pa je slavila pnevmatika znamke Goodyear (tip Vector 4Seasons Gen-3, povprečna nemška prodajna cena ene pnevmatike: 120 evrov), ker v primeru te pnevmatike lahko govorimo o odlično uravnoteženi pnevmatiki, ki se dobro obnese ob vožnji po mokrem in snegu, malenkostno slabša je samo ob vožnji po suhi vozni podlagi. K zmagi v skupnem seštevku sta ji pripomogla še dva faktorja, ker Nemci ob povezavi s to pnevmatiko omenjajo tudi njeno trajnostno (ekološko) naravnanost ter njeno nizko obrabo, ker lahko uporabnik s štirimi takšnimi pnevmatikami prevozi skoraj 61.000 kilometrov.

Zelo dobro (druga najbolje uvrščena pnevmatika) se je na tem testu izkazal tudi izdelek znamke Pirelli (tip Cinturato All Season SF2, 114 evrov), ki v pogledu voznih lastnosti po suhem, mokrem in po snegu nima resne konkurence, vendar boste s takšnimi pnevmatikami na vašem avtomobili prevozili samo približno 33.000 kilometrov, ker ima dober oprijem pač svojo ceno. Zato se nakup Pirellijevih celoletnih pnevmatik izplača samo uporabnikom avtomobilov, ki na leto ne naredijo veliko kilometrov. Dokaj solidne ocene (manj kot 3,0) so tokrat dobili tudi izdelki znamk Hankook (tip Kinergy 4S, 98 evrov), Michelin (tip CrossClimate 2, 131 evrov), Kumho (tip Solus 4S HA32+, 89 evrov) in Vredestein (tip Quatrac, 105 evrov). Za njihovo slabšo končno oceno so krive predvsem nekoliko slabše ocene ob vožnji po suhem (Vredestein in Kumho), mokrem (Hankook, Michelin, Kumho in Vredestein) ter po snegu (Hankook in Vredestein).

Kot zadnjo tokrat ocenjeno pnevmatiko, ki ji je na koncu še uspelo dobiti oceno "befriedigend" (zadovoljujoče) pa omenjajo izdelek znamke Falken (tip EuroAll Season AS210, 96 evrov). Kot njeno izrazito dobro lastnost omenjajo zelo solidno obnašanje te pnevmatike ob vožnji po mokrem, v ostalih kriterijih je povprečna. 7 izmed tokrat testiranih pnevmatik, med njimi je tudi izdelek naše domače znamke Sava (tip All weather, 93 evrov) si je na koncu prislužilo samo oceno "ausreichend" (zadostno), ker se ne obnesejo ob vožnji po suhi vozni podlagi. Na meji zdrsa pa lahko celo presenetijo voznike s prekrmarjenjem (uhajanje zadka), posledično se lahko zgodi, da bo imel voznik veliko dela s krotenjem avtomobila. Zato Nemci kupcem ne priporočajo nakupa tako ocenjenih celoletnih pnevmatik.

Iz še slabšega testa pa sta celoletna izdelka znamk Kenda (tip Kenetica 4S, 78 evrov) in Infinity (tip Ecofour, 81 evrov), ker boste s takšnimi pnevmatikami lahko na meji zdrsa, ko vas bo presenetilo podkrmarjenje (uhajanje nosa avtomobila), hitro zleteli iz ceste, in to navzlic vgrajenim 'Playstation atributom' ('Allmighty' sistem ESP in podobne moderne 'pridobitve' na krovih vaših avtomobilov …), posledično sta obe omenjeni celoletni pnevmatiki tokrat prejeli najslabšo možno oceno "mangelhaft" (pomanjkljivo), zato se jima bodo pametni kupci, ki nakupa pnevmatik ne gledajo samo skozi prizmo varčevanja, seveda izognili.