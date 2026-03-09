Preusmeritev v izvoz in ugodno financiranje za domače kupce

V teh dneh smo v Sloveniji dočakali prihod znamke BYD, ki ima na Kitajskem tržišču še vedno status največjega domačega proizvajalca električnih avtomobilov, vendar se za večino kitajskih avtomobilskih znamk vse ne odvija po načrtih.

Po poročanju kitajske organizacije CNEV se je prodaja novih električnih avtomobilov na Kitajskem letos skrčila za 41 odstotkov, ker so domačim kupcem letos dostavili samo približno 187.000 novih električnih avtomobilov. Tak razvoj dogodkov je napovedala že prodaja novih električnih avtomobilov v letošnjem januarju, ker so kitajski kupci letos kupili približno 90.000 manj novih električnih avtomobilov kot v januarju leta 2025. Tudi prodaja na Kitajskem do nedavnega zelo priljubljenih priključnih hibridov letos izgublja zagon (- 44 odstotkov ob primerjavi z enakim lanskim obdobjem), manjša je tudi prodaja gospodarskih vozil.

Posledično so se kitajski proizvajalci avtomobilov (ob tem omenjajo več kot 100 kitajskih avtomobilskih znamk …) ob iskanju kupcev pričeli ozirati preko svojih meja, med njimi tudi znamka BYD, ki je v letošnjem februarju izvozila več kot 100.000 novih avtomobilov. Ker je ta trend prisoten že približno 4. zaporedne mesece so pri znamki BYD letos izvozili približno 50 odstotkov več avtomobilov kot v podobnem lanskem obdobju. V preteklih letih so si kitajski avtomobilski proizvajalci privoščili sodelovanje v brutalni vojni nižanja prodajnih cen, ki je zelo oklestila njihove dobičke, ker so si domači kupci lahko omislili nove kompaktne (vozilo z dolžino, ki ne presega 410 cm) električne avtomobile že za odštetih 5.000 evrov (približno), velikih popustov pa so bili deležni tudi kupci novih večjih vozil.

Na koncu se je v dogajanje vključila kitajska oblast in ustavila cenovne vojne, posledično so morali kitajski proizvajalci avtomobilov iznajti nove načine, da privabijo kupce. Sedaj kupce privabljajo z atraktivnimi načini financiranja nakupa vozil iz zelo nizkimi obrestmi ob kreditiranju nakupa. Tega so se najprej lotili Američani, točneje znamka Tesla, kmalu zatem so ugodne kreditne pogoje za kupce novih vozil pripravili tudi pri znamkah BYD, Nio, Xiaomi, Li Auto, Xpeng in Geely. Pri znamki BYD sedaj ob nakupu modela seal snubijo domače kupce s triletnim kreditiranjem in nično stopnjo obresti. Kupec lahko dobi novega seala brez plačila pologa, ob tem mu pri znamki BYD za lastništvo vsak dan zaračunajo približno 3,6 evra, podobno je tudi ob nakupu novih vozil BYD-ove sestrske znamke Fang Cheng Bao, kjer kupci lahko dobijo 7-letni kredit s samo 1,5 odstotka obresti.

O takšnih smešnih prodajnih cenah novih avtomobilov in tako ugodnem financiranju pa lahko kupci v Evropi, kjer je pohlep trgovcev in proizvajalcev pač prioriteta poslovanja, samo sanjajo …